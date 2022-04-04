Объятия с деревьями и наблюдение за птицами улучшают здоровье. Как это работает

Анна Ратникова главный врач prevent age курорта «Первая Линия» Как единение с природой влияет на ментальное состояние человека?

О ментальном благополучии сегодня говорит каждый. От разговоров легче не становится, а тревога и апатия бьют рекорды. И здесь как никогда требуется помощь природы.

Самые простые практики при взаимодействии с природой:

зрительные (наблюдать);

звуковые (слушать пение птиц, шум прибоя);

тактильные (купаться в море, обнимать деревья, отдыхать на траве, трогать морской песок).

Фото: istockphoto.com

Они идеальны для развития и тренировки чувствительности ощущений. Ещё в 1980-х годах правительство Японии включило в национальный план здравоохранения практику под названием «синрин-йоку» — «купание в лесу», поскольку прогулки на природе помогают снижать стресс и беспокойство, улучшают состояние здоровья. По результатам исследований, проведённых в Японии и Китае, лесные прогулки также оказывают терапевтическое воздействие на иммунную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, снижают уровень депрессии и тревоги и помогают расслабиться.

Согласно исследованию, проведённому австралийскими и британскими учёными-экологами, люди, которые посещают парки или находятся на природе минимум 30 минут в неделю, реже страдают от проблем с психическими нарушениями и высокого давления. Регулярные прогулки дадут гораздо больший эффект.

Наблюдение за птицами

В психологии особое место отводят изучению влияния звуков на состояние психики. Голоса птиц приносят человеку радость. А связь между положительными эмоциями и физическим здоровьем известна. Бёрдвотчинг (наблюдение за птицами) — это попытка отличить пернатых друг от друга по внешнему виду и пению. В некоторых странах это один из самых популярных видов отдыха на природе.

Фото: istockphoto.com

Есть как минимум три причины, по которым стоит заняться бёрдвотчингом:

Научно доказано, что присутствие диких птиц рядом с человеком значительно улучшает его настроение и здоровье. В ходе исследования, опубликованного в журнале BioScience, выяснили, что обилие растений и птиц вокруг человека способствует менее частому распространению депрессии, беспокойства и стресса. Бёрдвотчинг также может стать отличной альтернативой фитнесу и медитации. Профессиональное наблюдение за птицами требует постоянного перемещения, ловкости и концентрации. Наблюдение за птицами даёт ощущение внутренней гармонии, так как у людей есть биологическое влечение к природе.

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Бёрдвотчинг становится популярнее по всему миру. Поэтому медицинские клиники в Европе стали сотрудничать с образовательными программами по изучению птиц в природоохранных организациях, таких, например, как британское Королевское общество защиты птиц (RSPB). Совместные программы позволяют создать новые эффективные формы психологической поддержки. В России, кстати, понаблюдать за пернатыми тоже можно.

Объятия с деревьями

В профилактике ментальных нарушений помогают и объятия с деревьями. Это простое действие повышает уровень гормона окситоцина, отвечающего за чувство спокойствия и эмоциональную связь. Когда вы обнимаете дерево, вырабатываются серотонин и дофамин – гормоны, которые делают вас счастливее.

Фото: istockphoto.com

Из интересных фактов. Во время пандемии коронавируса Лесная служба Исландии предложила новый способ борьбы с изоляцией, от которой страдали многие жители страны. Служба призывала людей справляться с чувством тревоги и одиночества, обнимая деревья. Для этого в Национальном парке Халлормсстадур специально расчистили снег и дали рекомендации, как безопасно практиковать объятия. Аналогичные советы во время карантина давал жителям Кубани Кавказский биосферный заповедник. Также многие стали поддерживать челлендж #обнимидерево.

Фото: istockphoto.com

О положительном влиянии природы на здоровье человека можно говорить бесконечно. Рекомендуем встроить в свой распорядок дня простые вещи для релаксации: прогулки в парках, скверах, выезд на море, садоводство, отдых в санаторно-курортных организациях. Прослушивание звуков природы, если нет возможности выехать, тоже даст хороший результат — жизнь заиграет новыми красками, а эмоциональный фон стабилизируется.