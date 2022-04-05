Почему россияне для путешествий чаще выбирают заграницу? 3 главные причины

Почему российские туристы предпочитают заграницу, а не отечественный туризм? Куда россияне любят ездить больше всего в родной стране?



Отвечают эксперты по туризму.

Заграница всегда манила путешественников: знакомство с новой культурой, историей, людьми, высокий уровень сервиса, качественное питание, а также насыщенная экскурсионная программа. Но это не значит, что России нечего предложить туристам. Наша страна разная и тоже очень интересная. Почему же тогда зарубежные направления пользуются большей популярностью?

Почему люди ездят отдыхать за границу?

Эксперты по туризму сходятся во мнении, что сравнивать отечественные и зарубежные направления не совсем правильно, так как вторые находятся в более выгодном положении, чем российские. Почему?

Соотношение цена/качество

Сергей Луговой директор туроператора по Северо-Западу «Полярная Аврора» Во-первых, это количество и качество отелей. Например, рассматривая Северо-Запад России, ближайшие отели с пятью звёздами есть лишь в Санкт-Петербурге и парочка – в Калининграде. В Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях, а также в Карелии нет ни одного отеля выше четырёх звёзд. Да и такие объекты размещения можно пересчитать по пальцам, хотя, казалось бы, огромная территория.

Северо-Запад России превосходит Египет по размерам почти на 700 тыс. км². Однако в «стране фараонов» на относительно меньшей территории можно насчитать сотни, если не тысячи пятизвёздочных отелей с полноценным сервисом. Причём за меньшую стоимость, чем, например, в той же Карелии. Конечно, всё зависит от запроса, но по России цена зачастую выходит выше при меньшем сервисе.

Фото: istockphoto.com

Сезонность

Даже в тёплых краях России, например, в Сочи, сезон длится с мая по конец сентября – начало октября. Для сравнения: в Эмиратах он длится почти круглый год – с марта по конец ноября, что даёт нашим туристам шанс выбрать более подходящее время для поездки, не пытаясь воткнуться в короткий летний сезон. В Москве или Санкт-Петербурге активная фаза сезона ограничена тремя летними месяцами. Основной наплыв зимой приходится на новогодние праздники. То есть у туристов относительно узкое окно для путешествий. Следовательно, и объекты размещения простаивают по 7-8 месяцев в году. Вот и получается, что возводить пятизвёздочный отель попросту не для кого.

Фото: istockphoto.com

Усталость от долгой зимы

Сергей: Главный и, пожалуй, решающий фактор. Большинство наших граждан устают от долгой и серой зимы. Они хотят погреться и искупаться в море. У нас есть черноморское побережье, но оно практически всегда забито до отказа. Остаются другие страны – Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд. Например, житель Тюмени, нефтяник-вахтовик, просидевший в зимней тундре три-четыре месяца, вряд ли захочет ехать в Мурманскую область смотреть на тундру и сугробы вновь. В качестве одного из вариантов он, конечно, рассмотрит Сочи. Однако до Таиланда ему выйдет ближе и дешевле лететь. То же самое касается и жителей других городов России. Даже в Москве и Санкт-Петербурге зима длинная. И в общем сравнении остаётся мало желающих тратить свой короткий летний отпуск на то, чтобы поехать помёрзнуть ещё севернее.

Фото: istockphoto.com

До пандемии в России часто гостили иностранцы, которые как раз и приезжали помёрзнуть в наши края. Им нравились нетронутая природа, холод, дикие пейзажи, суровые озёра и моря, жёсткость климата, малонаселённость регионов, бездорожье. Им это было в новинку. Большинство россиян этим не удивишь. Они уже бывали в таких местах.

Хотят ли россияне путешествовать по родной стране?

Россияне стали чаще путешествовать по своей стране, что дало некоторый толчок в развитии внутреннего туризма. И если после отмены всех ограничений эта тенденция продолжится, тогда, возможно, появятся отели высокого класса, специальная техника для туристов и многое другое. Следовательно, улучшится и сервис, а цена за счёт постоянного потока будет уменьшаться.

Камчатка Фото: istockphoto.com

Кроме того, у каждого жителя нашей страны есть место, которое он с детства хотел бы увидеть именно в России. И чаще всего таких мест несколько. С приходом пандемии и других событий люди, которые постоянно откладывали свои поездки на потом, решили, что наступило время покататься и по России. Кто-то решил поехать осматривать монастыри, храмы и достопримечательности, другие – полюбоваться природой.

Сергей: Очень многие заинтересовались, например, северным сиянием. Пять лет назад смотреть на это природное явление ездили только граждане Китая. Сейчас же в зимнее время заявки на эти программы приходят ежедневно именно от россиян. В Калининграде толпы наших туристов едут на Куршскую Косу и в Янтарный. Пять лет назад по этим направлениям обращался лишь маленький процент туристов. Однако за это время наши граждане активно изучили родные края, рассказали знакомым о своих поездках и интересных местах. И те тоже захотели посмотреть.

Мурманская область Фото: istockphoto.com

Какие направления в России набирают популярность?

Краснодарский край

Анна Михайлова эксперт по туризму, руководитель отдела продаж Go Travel На пике популярности уже который год курорты этого региона. Например, в Анапе ежегодно строятся новые отели, в Геленджике реконструирована прекрасная набережная, а Сочи может предложить гостям множество достойных вариантов проживания с высоким уровнем сервиса. Надо признать, что цены в разгар сезона достаточно высокие на всё, поэтому рекомендуем планировать отдых заранее.

Анапа Фото: istockphoto.com

Крым

Полуостров также богат на природные и архитектурные достопримечательности – санатории Крыма по праву считаются одними из лучших по лечебной базе. Очень много обыкновенных гостевых домов с минимальным сервисом, но радушными хозяевами. Направление предполагает отдых для всех категорий туристов.

Ялта Фото: istockphoto.com

Кавказ

Особой популярностью пользуются и туры на Кавказ, где путешественников ожидают радушный прием и величие природы. Однако на высокий уровень сервиса и отели высокого уровня здесь вряд ли приходится рассчитывать. Но сюда едут за обретением гармонии и душевного равновесия. Цены очень доступны на всё.

Дагестан Фото: istockphoto.com

Анна: Центральный, Северо-Западный регионы привыкли к большому потоку туристов, крупные города и небольшие городки стараются предложить гостям наилучший отдых, активно развиваются экскурсионные туры, а также круизы по рекам России. Качество сервиса, особенно в небольших городках, конечно, страдает. Но надо отдать должное менеджменту, работники сферы туризма очень стараются и учатся соответствовать самым высоким стандартам.