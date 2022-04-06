5 стильных брендов кроссовок на каждый день. Есть и бюджетные варианты

Весной обычно возникает желание обновить весь гардероб. Это касается и спортивной обуви, без которой уже невозможно представить повседневную жизнь. Рассказываем о брендах, в ассортименте которых много достойных моделей, в этой статье.

KEDDO

Молодёжная марка обуви и аксессуаров появилась в Великобритании ещё в 1992 году и сразу зарекомендовала себя на рынке благодаря смелому дизайну и широкому ассортименту.

Фото: vk.com/keddo_ru

Обувь бренда узнаваема — много ярких деталей и экспериментов с формой. «Бренд KEDDO был создан для тех, кто ищет вдохновения для создания смелых и оригинальных образов. Для тех, кто знает, чего хочет, и не боится экспериментировать», – говорят в компании.

Стоит присмотреться к линейке повседневных классических кед и новой коллекции BE FIT.

Кроссовки бренда обойдутся в 3-5 тысяч рублей за пару.

Skechers

У американского бренда Skechers можно приобрести обувь не только для спорта, но и для повседневной носки. Кроссовки сочетают в себе стиль и удобство – у всех моделей есть ультрамягкая стелька, которая подстраивается под форму стопы.

Фото: vk.com/skechersrussia

Для кэжуал-образов присмотритесь к коллекциям Arch Fit, Uno и Global Jogger. Внешне эти кроссовки напоминают dad-sneakers, которые в этом сезоне будут на пике популярности, что позволит вам оставаться в тренде без ущерба для здоровья ног. А если вы хотите создать уникальный образ, обратите внимание на коллекцию Heritage. Модели из этой линейки запоминаются подошвой змеиной расцветки, шипами, стразами, цепями и золотистыми вставками.

Кроссовки бренда обойдутся в 5-9 тысяч рублей за пару.

Geox

Итальянская марка Geox уже много лет специализируется на повседневной обуви с уникальными параметрами. Например, у кроссовок есть специальная мембрана, которая предотвращает потоотделение и препятствует проникновению влаги. Качество и функционал обуви бренда сопровождаются утончённым дизайном, который легко можно адаптировать для городской среды.

Фото: vk.com/geoxrussia

В женском сегменте вы найдёте кеды Skyely в бежевом и мятном цветах с чешуйчатыми вставками по бокам или классическую белую модель с розовым задником и замшевой деталью в районе шнуровки. Мужская коллекция довольно строгая и минималистичная. Кроссовки U Radente из матовой серо-синей кожи и кеды U Coryan лишены всяких деталей, зато точно понравятся мужчинам с аскетическим образом жизни.

Кроссовки бренда обойдутся в 13-18 тысяч рублей за пару.

Ash

А вот обувь от Ash предназначена для весёлых и креативных. Бренд был основан в 2000 году итальянским дизайнером Леонелло Калвани и французом Патриком Итьером. Объединив французский шик и итальянскую эстетику, создатели каждый сезон представляют уникальные модели спортивной обуви.

Фото: ash.com

Неординарный дизайн, удобная колодка и универсальность – те параметры, за которые полюбили марку.

Кроссовки этого премиум-бренда обойдутся в 17-30 тысяч рублей за пару.

Kari

Компания Kari работает в России с 2012 года и на протяжении всего времени придерживается соотношения цены и качества. В интернет-магазине вы найдёте большой ассортимент кроссовок и кед. Для ежедневной носки присмотритесь к моделям Taccardi и TimeJump. Они выполнены из однотонного текстиля разных цветов – от классического чёрного до пудрового розового.

Фото: vk.com/kariclub

Если вы находитесь в поисках привлекающей внимание обуви, то кеды на высокой подошве Francesco Bella станут вашим спасением. В мужском ассортименте очень много универсальных чёрных кроссовок, но те же TimeJump можно найти с подошвой ярко-зелёного и жёлтого цветов.

Кроссовки бренда обойдутся в 3-5 тысяч рублей за пару.