Острые ощущения — не единственное, что можно получить после «страшного» сеанса.

3 причины посмотреть фильм ужасов. Хорроры могут быть полезны для психики

Анна Кузичева психолог, эксперт welness-платформы level3mind Зачем мы смотрим фильмы ужасов и как они влияют на психику?

«В чёрном-чёрном городе….» — помните эти страшилки из детства? Мы выросли, рассказы-пугалки под одеялом сменились фильмами ужасов. Почему многим так нравится бояться перед экраном и насколько это безопасное увлечение?

В большинстве случаев любовь к хоррорам обусловлена подсознательными процессами психики.

Диссоциация тревог, страхов

Просмотр ужастика — возможность пережить личные волнения отдельно от себя. Мы проецируем свой страх на героев фильма.

В результате есть и переживание страха — то, что ищет психика, и ощущение собственной безопасности — личности, телу ничего не угрожает. Это здорово снижает общий уровень тревожности.

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Структурирование

Страх теряет силу, когда у него появляется «имя». У тревожного расстройства и некоторых видов депрессии часто нет чёткой направленности. Порой мы не можем сказать, что конкретно нас пугает, из-за чего возникла тревога.

А это дополнительный стресс для психики. Бояться чего-то определённого ей куда проще. Фильм ужасов позволяет «назвать» страх, конкретизировать его.

Разрешение чувствовать

Иногда трагичные, травмирующие события психика может переживать годами. Люди блокируют эмоции, потому что не знают, как с ними справляться.

В обществе не принято поднимать некоторые темы — они пугают и отталкивают, окружающие сторонятся таких разговоров. А в фильме ужасов о страшном говорят открыто: человек может свободно переживать воспоминания, реакции, позволить себе чувствовать страх, боль.

Фото: unsplash.com/@christnerfurt

Не вредят ли фильмы ужасов психике?

Что вы чувствуете после просмотра страшных фильмов? Если вы отвлеклись, успокоились или ваши ощущения никак не изменились — бойтесь у экрана сколько угодно. Но если после титров у вас ухудшилось настроение, усилилась тревога, мозг стал навязчиво подкидывать неприятные воспоминания — этот жанр не для вас. Поберегите своё здоровье.

У просмотра хорроров есть положительное влияние, но никакие фильмы не заменят полноценную психологическую помощь или психотерапию в тех случаях, когда она нужна.

Фото: istockphoto.com

В остальном увлечение фильмами ужасов не отличается от любви к другим жанрам. Кино — это вид искусства, а оно, как известно, часто помогает лучше разобраться в себе.