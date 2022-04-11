Как менялось отношение к еде и почему сегодня это тема для дискуссий

В издательстве «Альбина Паблишер» вышла книга Елизаветы Гильман «Помирись с едой». Она о том, как здорово жить в мире, где еда — просто еда, а не враг, культ, испытание или наказание. Делимся отрывком и вместе с автором разбираемся, как и почему мы научились всё усложнять.

Елизавета Гильман член Британской ассоциации нутрициологов, магистр нутрициологии Чтобы понять, почему простой вопрос «Что съесть на ужин?» для многих людей превратился в проблему, требующую экспертной помощи диетологов, нутрициологов и психотерапевтов, предлагаю посмотреть на историю отношений человечества с едой.

Как к еде относились древние люди

Эволюция оттачивала настройки мозга и биохимии человеческого тела миллионы лет. На протяжении всего этого невообразимо долгого периода условия жизни человека были стабильно непредсказуемыми. Чтобы добыть пропитание, приходилось много двигаться, но это не гарантировало, что ты ляжешь спать сытым. Голод был постоянным спутником нашего вида, и механизм запасания жира в любых непонятных ситуациях сформировался как единственный способ выживания.

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Нашим далёким предкам и в голову не пришло бы отложить кусочек сала на край тарелки: он блестит жирком, и интуитивно понятно, что он достаточно питателен, чтобы помочь пережить зиму и продолжить род. Ясное дело, никто из древних людей не волновался о размере порции, «правильном» времени для трапезы или сочетаемости продуктов: изобилия, переизбытка еды в их реальности не существовало.

Когда отношение к еде стало меняться

Жизнь Homo sapiens кардинально изменилась лишь в последние 70 лет. Круглосуточные супермаркеты и две шоколадки по цене одной — к такому наш палеолитический мозг оказался не готов. Он не поспевает за прогрессом, который сам породил, и пока не сумел адаптироваться к новой реальности.

Представить, как жили люди хотя бы несколько тысяч лет назад, можно, глядя на племя хадза — популяцию охотников-собирателей на севере Танзании. Каждое утро, проснувшись на рассвете, они отправляются в дикую саванну охотиться на зебр, антилоп и других животных. За день они могут легко пройти от 16 до 25 км. Для того чтобы собрать дикий мёд, они взбираются на девятиметровые баобабы. Каждый день мужчины и женщины хадза делают больше физической работы, чем среднестатистический житель западных стран за неделю. По сравнению с нами выбор еды у них небольшой.

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Их рацион состоит из мяса, овощей и фруктов, клубней, ягод, баобаба, а также значительного количества мёда. От 15 до 20% калорий они получают из мёда — простого углевода. Вопреки евангелистам палеодиеты, охотники-собиратели едят много крахмалистых, сахаристых, богатых углеводами продуктов.

Как к еде относятся в современных мегаполисах

Реальность жителей больших городов выглядит иначе. Чтобы добыть экзотические фрукты с разных концов света, не говоря уж о простых хлебе или йогурте, достаточно встать с дивана и пройти метров 50 до ближайшего магазина. Но там на всякого обрушивается проблема выбора. Может показаться, что это лучше, чем ядовитая змея или хищник, как у танзанийцев, однако есть нюансы. Мучительные размышления, какой банан купить, органический или обычный, и правда ли дикая рыба лучше фермерской, тоже опасны для здоровья и жизни, так как грозят всевозможными невротическими расстройствами, повышением уровня ежедневного стресса и общей тревожности.

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Революция в сельском хозяйстве позволила людям выращивать любые продукты в любое время года. Благодаря технологиям мы научились существенно изменять биодоступность пищи, а также мастерски усиливать вкусы или маскировать ненужные оттенки.

Биодоступность — это доля питательного вещества, которая переваривается, всасывается и метаболизируется. Проще говоря, «биодоступность» — это мера того, насколько легко питательное вещество усваивается организмом.

Так в чём проблема?

Но вместе с огромным разнообразием еды пришёл и страх сделать неправильный выбор. Это порождает нужду во внешних правилах питания, которые давали бы чувство уверенности и спокойствия. В нашем мире люди охотно расстаются со свободой есть что вздумается в обмен на советы звёзд и специалистов из интернета!

Это совершенно новый поворот в истории человечества. Желание ограничивать себя в еде прежде считалось приметой сумасшедших и религиозных фанатиков. Для остальных же мир был устроен логично. Получать достаточно пищи было сложно, а телесная полнота означала высокий социальный статус и такие же высокие шансы пережить неурожай или внезапную болезнь.

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Это не шутка: у людей с избыточным, по мнению традиционных калькуляторов, весом выше шансы на выздоровление после тяжёлых болезней — рака лёгких и инсульта. Оказывается, пациенты с инсультом, страдающие ожирением, имели на 46% меньше шансов умереть после него, чем пациенты с нормальным весом. «Парадокс ожирения» — очень интересная тема для исследований и серьезный удар по душевному спокойствию тех, кто пропагандирует диеты. Эта медицинская теория предполагает, что ожирение может быть защитным фактором для некоторых людей. Данные не указывают на то, что ожирение защищает от инсульта, ведь оно является признанным независимым фактором риска инсульта. Но исследования указывают на то, что если у человека уже случился инсульт, то с лишним весом шансов выжить больше, чем с низким.

Испокон веков была у еды и ещё одна важная функция — влиять на эмоциональное состояние человека. Тысячелетиями у людей не было большего вознаграждения, чем кусок мяса или горсть ягод. Добыча еды была одной из главных целей в жизни. Поэтому неудивительно, что ощущение радости и спокойствия при виде наполненного холодильника встроено в нашу ДНК.

Что ещё влияет на восприятие еды?

Наравне с древними эволюционными настройками на отношения человека с едой влияет его личная история. Рост и развитие ребёнка начинаются с изучения того, что съедобно, а что нет. Пища — один из главных инструментов взаимодействия между родителями и детьми, ведь за столом дают не только еду, но и любовь, внимание, заботу.

Каждый кусочек, который вы размазывали по столу, ещё не умея говорить, — это воспоминания, а первые воспоминания самые сильные. Многие привычки и гастрономические радости детства остаются с нами и в зрелости. Мы вознаграждаем себя вкусностями, как это делали наши родители, и доедаем всё, что есть на тарелке, даже когда бабушки больше нет рядом, потому что так нас научили. Мы учимся питаться, глядя на членов семьи, одноклассников, героев любимых фильмов.

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Принимая решение, что, когда и сколько есть, мы полагаемся не только на гормоны голода, но и на семейные ритуалы (каша на завтрак), национальную культуру (оливье на Новый год) и религию (яйца и куличи на Пасху). Вообще, приобретение пищевых привычек — это гораздо более загадочный навык, чем, например, завязывание шнурков или езда на велосипеде. Мы учимся питаться, даже не замечая этого. Точно так же мы не всегда замечаем, когда питание становится дисфункциональным.

Привычки нелегко менять, особенно те, которые сложились в детстве. Но для выживания в нынешней пищевой среде нам однозначно потребуются другие навыки, не те, которыми владели охотники-собиратели. Пусть биохимия тела и сложившиеся в детстве привычки не всегда играют на нашей стороне, я убеждена, что научиться питаться без усилий и тревоги можно в любом возрасте и с любым культурным багажом. Очень многим современным горожанам было бы полезно освоить всего три вещи:

реагировать на сигналы голода и сытости, а не полагаться на внешние признаки, такие как размер порции;

следовать рутине или, если хотите, дисциплине в питании;

пробовать самые разнообразные продукты и блюда и начать наконец жить без ограничений.

Источник: «Помирись с едой», Елизавета Гильман.