Яркие волосы, дреды и тату: почему спортсменам важно выделяться внешне

Все эти эксперименты – не просто так.

Многие спортсмены любят самовыражаться, меняя цвет волос, делая различные причёски и забивая тело татуировками. Вместе с психологом стараемся разобраться, почему спортсменам важно поддерживать не только физическое состояние, но и выбранный имиджевый путь.

Ася Габисова нейропсихолог, специалист в сфере клинической психологии Все виды спорта, по аналогии с религиозными общинами, имеют свою идеологию, правила участия и, разумеется, тренды.



Почему выделяться так важно

Ася: Если рассматривать человека по спиральной динамике Грейвза (система, основанная на теории, что любая живая система, например, человек, компания или страна, проходит примерно одни и те же уровни развития – прим. ред), мы все на определённом уровне сознания хотим быть причастны к какому-либо обществу, социальной группе, чтобы чувствовать поддержку соратников, единство и свою нужность. Чем уникальнее группа, тем более особенным чувствует себя человек.

Фото: unsplash.com/@kkalerry

Всем причастным к какой-либо группе необходимо выполнять условия членства, например, соблюдать определённые правила и следовать кодексу поведения или подтверждать свою квалификацию. Самые яркие и выделяющиеся представители групп задают моду, тренды на что-либо. Другие участники группы, желая не отставать и быть такими же популярными, следуют этому тренду. И лишь те, кто уверен в себе и не боится стать белой вороной в коллективе, отстаивают свою точку зрения и, например, не бьют тату, если не хотят.

У каждого человека есть внутренняя потребность во внимании, потому что с детских лет наш внутренний ребёнок задаёт программу: чем больше внимания тебе уделяют, тем больше тебя любят. Этого принципа придерживается каждая отдельная группа и её участники. Поэтому в любом виде спорта своя мода и отличительные признаки.

Фото: unsplash.com/@davegoudreau

Сёрферы красиво встряхивают слегка выгоревшими на солнце волосами, выходя из океана. И за годы у нас сложилась ассоциация: выгоревшие волосы у мужчин — сёрфер; дреды — экстремал; много тату, подтянутые ноги и серёжка в ухе — футболист.

Но, несмотря на причастность к группе, внутреннее желание получать больше внимания, чтобы чувствовать себя особенным и любимым, никуда не исчезает. А как выделиться и тем более запомниться на поле среди 20 парней в такой же форме? Покрасить волосы ярче или сделать цветное тату. А в случае успеха во время матча это шанс задать новую моду и каждый день наблюдать, как люди по всему миру тебе подражают, что тоже повышает чувство собственной значимости, а следовательно, прибавляет уверенность в себе.

Экстремалы с дредами

Внешне экстремальные спортсмены часто напоминают хиппи. Стиль, сформированный этой категорией людей, даёт возможность смешивать вещи различных модных направлений, которые не сковывают движений. Это своеобразный символ свободы мыслей и поступков – фундаментальный принцип, который проповедуют хиппи. Такая философия близка и спортсменам-экстремалам.

Фото: unsplash.com/@lexmilo

Многие считают экстремальных спортсменов безрассудными людьми из-за их имиджевой составляющей. Экстремальные виды спорта, в отличие от большинства олимпийских, стали регламентированными гораздо позже, поэтому в них ещё существует «дух свободы».

Экстравагантные причёски

Тренд на окрашивание волос в кислотные оттенки появился благодаря Деннису Родману. За время своей карьеры американский баскетболист стал примером для подражания не только для начинающих спортсменов, но и для тех, кто в глубине души очень хочет поэкспериментировать с собственной внешностью: яркий цвет волос Денниса всегда привлекал не меньше внимания, чем его агрессивная игра.

Фото: Sporting News via Getty Images/Sporting News via Getty Images via Getty Images)

Каких только причёсок не было у баскетболиста: и рыжие волосы с выбритыми кругами, и красная ленточка на осветлённых волосах для выражения поддержки больным СПИДом, и логотип Чикаго Буллз, и другие абстрактные символы.

Фото: Mike Coppola/MG18/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Этот же тренд пришёлся по нраву автогонщику Льюису Хэмилтону, баскетболистам Джейлену Грину, Джордану Кларксону и Джеймсу Хардену, а также Расселлу Уэстбруку. Спортсмены любят заплетать косички, обесцвечивать пряди и красить их в другие оттенки.

Тренд на тату

Футболисты быстро реагируют на новые течения моды. В 90-е годы, когда татуировки перестали считаться признаком принадлежности к неблагополучному социальному кругу, футболисты начали повально забивать тело. К 2000-м они появились практически у всех представителей футбола. Среди современных спортсменов этот тренд продолжает развиваться.

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Например, привлекать внимание благодаря многочисленным рисункам на теле нравится Златану Ибрагимовичу. У каждой его татуировки есть смысл. Татуировки стали неотъемлемой частью имиджа и Дэвида Бекхэма.

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

На его теле красуются надписи, адресованные жене и детям, изображения ангелов и Иисуса Христа, а также даты значимых для футболиста событий.

Волосы сёрфера

Сёрфинг уже давно воспринимается не только как спорт, но и как субкультура со своими модными течениями. Когда сёрфинг стал невероятно популярным на Гавайях, а потом и в Калифорнии, то спортсмены всячески старались противостоять мейнстриму.

Фото: unsplash.com/@ollivves

Сёрферы пытались сделать так, чтобы их образ жизни отличался от рутинного и среднестатистического. Обустраивать быт, создавать семью и двигаться по карьерной лестнице было не круто, поэтому они всё время проводили на пляже, занимались на доске и вечером пели песни под гитару, наслаждаясь жизнью по максимуму.

Отсюда и сформировался образ классического сёрфера: выгоревшие на солнце длинные волосы, потёртые шорты и футболки и красные из-за солёной воды глаза.