Яркие волосы, дреды и тату: почему спортсменам важно выделяться внешне

Многие спортсмены любят самовыражаться, меняя цвет волос, делая различные причёски и забивая тело татуировками. Вместе с психологом стараемся разобраться, почему спортсменам важно поддерживать не только физическое состояние, но и выбранный имиджевый путь.

Ася: Если рассматривать человека по спиральной динамике Грейвза (система, основанная на теории, что любая живая система, например, человек, компания или страна, проходит примерно одни и те же уровни развития – прим. ред), мы все на определённом уровне сознания хотим быть причастны к какому-либо обществу, социальной группе, чтобы чувствовать поддержку соратников, единство и свою нужность. Чем уникальнее группа, тем более особенным чувствует себя человек.

Всем причастным к какой-либо группе необходимо выполнять условия членства, например, соблюдать определённые правила и следовать кодексу поведения или подтверждать свою квалификацию. Самые яркие и выделяющиеся представители групп задают моду, тренды на что-либо. Другие участники группы, желая не отставать и быть такими же популярными, следуют этому тренду. И лишь те, кто уверен в себе и не боится стать белой вороной в коллективе, отстаивают свою точку зрения и, например, не бьют тату, если не хотят.

У каждого человека есть внутренняя потребность во внимании, потому что с детских лет наш внутренний ребёнок задаёт программу: чем больше внимания тебе уделяют, тем больше тебя любят. Этого принципа придерживается каждая отдельная группа и её участники. Поэтому в любом виде спорта своя мода и отличительные признаки.

Сёрферы красиво встряхивают слегка выгоревшими на солнце волосами, выходя из океана. И за годы у нас сложилась ассоциация: выгоревшие волосы у мужчин — сёрфер; дреды — экстремал; много тату, подтянутые ноги и серёжка в ухе — футболист.

Но, несмотря на причастность к группе, внутреннее желание получать больше внимания, чтобы чувствовать себя особенным и любимым, никуда не исчезает. А как выделиться и тем более запомниться на поле среди 20 парней в такой же форме? Покрасить волосы ярче или сделать цветное тату. А в случае успеха во время матча это шанс задать новую моду и каждый день наблюдать, как люди по всему миру тебе подражают, что тоже повышает чувство собственной значимости, а следовательно, прибавляет уверенность в себе.

Внешне экстремальные спортсмены часто напоминают хиппи. Стиль, сформированный этой категорией людей, даёт возможность смешивать вещи различных модных направлений, которые не сковывают движений. Это своеобразный символ свободы мыслей и поступков – фундаментальный принцип, который проповедуют хиппи. Такая философия близка и спортсменам-экстремалам.

Многие считают экстремальных спортсменов безрассудными людьми из-за их имиджевой составляющей. Экстремальные виды спорта, в отличие от большинства олимпийских, стали регламентированными гораздо позже, поэтому в них ещё существует «дух свободы».

Тренд на окрашивание волос в кислотные оттенки появился благодаря Деннису Родману. За время своей карьеры американский баскетболист стал примером для подражания не только для начинающих спортсменов, но и для тех, кто в глубине души очень хочет поэкспериментировать с собственной внешностью: яркий цвет волос Денниса всегда привлекал не меньше внимания, чем его агрессивная игра.

Фото: Sporting News via Getty Images/Sporting News via Getty Images via Getty Images)