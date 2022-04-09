Как приготовить полезную шаурму дома. Пошаговый рецепт

Такое сбалансированное блюдо несложно готовить и удобно взять с собой.

Даже самым ярым приверженцам ЗОЖ иногда хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным и калорийным. Но в погоне за красивой фигурой начинаешь относиться к еде не как к удовольствию, а как к источнику энергии. Согласитесь, когда хочется вредного, что может быть вкуснее, чем большая и сытная шаурма, которая при этом не навредит фигуре?

Вам понадобятся:

филе индейки — 200 г;

лаваш бездрожжевой — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

квашеная капуста (или свежая) — 50 г;

зелень (кинза, базилик, зелёный лук, петрушка) — 50 г;

специи (сушёный чеснок, паприка, чили, соль) — по вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.

Филе индейки натираем специями и жарим на сухой антипригарной сковороде с двух сторон. Нарезаем на кусочки. Для соуса к сметане добавляем горчицу и паприку и перемешиваем до однородности. Овощи нарезаем, как больше нравится, зелень мелко шинкуем.

Начинаем собирать шаурму. Лаваш смазываем соусом, далее поочерёдно кладём все ингредиенты. Плотно заворачиваем и жарим на сухой сковороде с двух сторон. Готово!

Пошаговый рецепт с фото можно посмотреть в альбоме.