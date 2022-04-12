6 причин, из-за которых не получается добиться плоского живота

Даже если вы регулярно тренируетесь и не позволяете себе лишнего.

Почему не получается добиться плоского живота и как это исправить?



Рассказываем вместе с фитнес-тренером.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Не получается это сделать по ряду причин. Но если решать их все вместе, результат будет не за горами.

Почему не получается добиться плоского живота?

Генетика. У некоторых бывает генетическая предрасположенность к «складированию» жира в районе живота.

У некоторых бывает генетическая предрасположенность к «складированию» жира в районе живота. Стресс. Главная функция организма — защищать себя. То есть во время стрессовых ситуаций, изнурительных диет, тренировок ему свойственно откладывать жир.

Главная функция организма — защищать себя. То есть во время стрессовых ситуаций, изнурительных диет, тренировок ему свойственно откладывать жир. Недосып. Качественный здоровый сон — один из залогов успешного похудения.

Фото: unsplash.com/@zohre_nemati

Алкоголь. Спиртные напитки негативно влияют на состав тела. Поэтому от них лучше отказаться.

Спиртные напитки негативно влияют на состав тела. Поэтому от них лучше отказаться. Осанка. Сутулость появляется из-за неправильной работы верхней части тела. Укрепление спины может стать отличным способом подтянуть живот.

Сутулость появляется из-за неправильной работы верхней части тела. Укрепление спины может стать отличным способом подтянуть живот. Шрамы. После операций и формирования рубцов соединительная ткань на животе может стать менее эластичной.

Елена: Причинами могут быть разные факторы. Дело может быть как в некорректном питании, употреблении алкоголя, так и в нехватке бытовой активности. Так называют нагрузки вне тренировочного процесса, например, уборку дома или прогулки.

Какие упражнения помогут это исправить?

Чтобы добиться плоского живота, следует выполнять физические упражнения, а также придерживаться правильного питания и следить за дефицитом калорий.

Подъём ног из положения лёжа

Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища.

Поясницу прижмите к полу, ноги вместе.

Поднимайте ноги поочерёдно под углом примерно в 45 градусов. Задерживайте ногу в таком положении на несколько секунд, затем меняйте.

Выполняйте 15-20 раз.

Фото: istockphoto.com

Велосипед

Лягте на спину, ноги приподнимите.

Начните движение ногами, как будто крутите педали велосипеда.

Туловище немного подкрутите, чтобы почувствовать напряжение мышц.

Выполняйте 15-20 раз.

Скручивания

Лягте на спину, ноги можно чуть согнуть в коленях.

Максимально напрягите мышцы пресса.

Тянитесь локтем правой руки к левому колену, а локтем левой руки — к правому колену.

Выполняйте 10-15 раз.

Фото: unsplash.com/@jonathanborba

Альпинист

Упритесь ладонями и стопами в пол.

Держите тело параллельно полу.

Подтягивайте поочерёдно одно из коленей к груди и возвращайте в исходное положение

Выполняйте 15-20 раз.

Планка

Упритесь ладонями (или предплечьями) и стопами в пол, ноги вместе.

Держим тело параллельно полу.

Оставайтесь в таком положении примерно 30 секунд. Со временем можно увеличивать время.

Фото: unsplash.com/@ohhbee

Елена: Упражнения могут быть любые: скручивания, разные виды планок, подъёмы ног в висе. Главное — выбрать именно такие, в которых будет чувствоваться работа мышц живота.