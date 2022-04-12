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6 причин и неэффективных тренировок из-за которых живот не становится плоским

6 причин, из-за которых не получается добиться плоского живота
Анна Кускова Елена Скоблова
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6 причин, почему нет плоского живота
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Даже если вы регулярно тренируетесь и не позволяете себе лишнего.
Почему не получается добиться плоского живота и как это исправить?

Рассказываем вместе с фитнес-тренером.
<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Не получается это сделать по ряду причин. Но если решать их все вместе, результат будет не за горами.

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Почему не получается добиться плоского живота?

  • Генетика. У некоторых бывает генетическая предрасположенность к «складированию» жира в районе живота.
  • Стресс. Главная функция организма — защищать себя. То есть во время стрессовых ситуаций, изнурительных диет, тренировок ему свойственно откладывать жир.
  • Недосып. Качественный здоровый сон — один из залогов успешного похудения.

Фото: unsplash.com/@zohre_nemati

  • Алкоголь. Спиртные напитки негативно влияют на состав тела. Поэтому от них лучше отказаться.
  • Осанка. Сутулость появляется из-за неправильной работы верхней части тела. Укрепление спины может стать отличным способом подтянуть живот.
  • Шрамы. После операций и формирования рубцов соединительная ткань на животе может стать менее эластичной.
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Елена: Причинами могут быть разные факторы. Дело может быть как в некорректном питании, употреблении алкоголя, так и в нехватке бытовой активности. Так называют нагрузки вне тренировочного процесса, например, уборку дома или прогулки.

Какие упражнения помогут это исправить?

Чтобы добиться плоского живота, следует выполнять физические упражнения, а также придерживаться правильного питания и следить за дефицитом калорий.

Подъём ног из положения лёжа

  • Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища.
  • Поясницу прижмите к полу, ноги вместе.
  • Поднимайте ноги поочерёдно под углом примерно в 45 градусов. Задерживайте ногу в таком положении на несколько секунд, затем меняйте.

Выполняйте 15-20 раз.

Фото: istockphoto.com

Велосипед

  • Лягте на спину, ноги приподнимите.
  • Начните движение ногами, как будто крутите педали велосипеда.
  • Туловище немного подкрутите, чтобы почувствовать напряжение мышц.

Выполняйте 15-20 раз.

Скручивания

  • Лягте на спину, ноги можно чуть согнуть в коленях.
  • Максимально напрягите мышцы пресса.
  • Тянитесь локтем правой руки к левому колену, а локтем левой руки — к правому колену.

Выполняйте 10-15 раз.

Фото: unsplash.com/@jonathanborba

Альпинист

  • Упритесь ладонями и стопами в пол.
  • Держите тело параллельно полу.
  • Подтягивайте поочерёдно одно из коленей к груди и возвращайте в исходное положение

Выполняйте 15-20 раз.

Планка

  • Упритесь ладонями (или предплечьями) и стопами в пол, ноги вместе.
  • Держим тело параллельно полу.

Оставайтесь в таком положении примерно 30 секунд. Со временем можно увеличивать время.

Фото: unsplash.com/@ohhbee

Елена: Упражнения могут быть любые: скручивания, разные виды планок, подъёмы ног в висе. Главное — выбрать именно такие, в которых будет чувствоваться работа мышц живота.

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