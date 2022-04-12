6 причин, из-за которых не получается добиться плоского живота

Рассказываем вместе с фитнес-тренером.
Не получается это сделать по ряду причин. Но если решать их все вместе, результат будет не за горами.
Почему не получается добиться плоского живота?
- Генетика. У некоторых бывает генетическая предрасположенность к «складированию» жира в районе живота.
- Стресс. Главная функция организма — защищать себя. То есть во время стрессовых ситуаций, изнурительных диет, тренировок ему свойственно откладывать жир.
- Недосып. Качественный здоровый сон — один из залогов успешного похудения.
Фото: unsplash.com/@zohre_nemati
- Алкоголь. Спиртные напитки негативно влияют на состав тела. Поэтому от них лучше отказаться.
- Осанка. Сутулость появляется из-за неправильной работы верхней части тела. Укрепление спины может стать отличным способом подтянуть живот.
- Шрамы. После операций и формирования рубцов соединительная ткань на животе может стать менее эластичной.
Елена: Причинами могут быть разные факторы. Дело может быть как в некорректном питании, употреблении алкоголя, так и в нехватке бытовой активности. Так называют нагрузки вне тренировочного процесса, например, уборку дома или прогулки.
Какие упражнения помогут это исправить?
Чтобы добиться плоского живота, следует выполнять физические упражнения, а также придерживаться правильного питания и следить за дефицитом калорий.
Подъём ног из положения лёжа
- Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища.
- Поясницу прижмите к полу, ноги вместе.
- Поднимайте ноги поочерёдно под углом примерно в 45 градусов. Задерживайте ногу в таком положении на несколько секунд, затем меняйте.
Выполняйте 15-20 раз.
Фото: istockphoto.com
Велосипед
- Лягте на спину, ноги приподнимите.
- Начните движение ногами, как будто крутите педали велосипеда.
- Туловище немного подкрутите, чтобы почувствовать напряжение мышц.
Выполняйте 15-20 раз.
Скручивания
- Лягте на спину, ноги можно чуть согнуть в коленях.
- Максимально напрягите мышцы пресса.
- Тянитесь локтем правой руки к левому колену, а локтем левой руки — к правому колену.
Выполняйте 10-15 раз.
Фото: unsplash.com/@jonathanborba
Альпинист
- Упритесь ладонями и стопами в пол.
- Держите тело параллельно полу.
- Подтягивайте поочерёдно одно из коленей к груди и возвращайте в исходное положение
Выполняйте 15-20 раз.
Планка
- Упритесь ладонями (или предплечьями) и стопами в пол, ноги вместе.
- Держим тело параллельно полу.
Оставайтесь в таком положении примерно 30 секунд. Со временем можно увеличивать время.
Фото: unsplash.com/@ohhbee
Елена: Упражнения могут быть любые: скручивания, разные виды планок, подъёмы ног в висе. Главное — выбрать именно такие, в которых будет чувствоваться работа мышц живота.