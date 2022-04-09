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Как подготовиться к тренировке: 10 упражнений для правильной и эффективной разминки, которые подготовят организм

10 простых упражнений, о которых мы часто забываем
Светлана Ибрагимова Сергей Кузьминский
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10 упражнений, о которых мы забываем
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Они разогреют тело перед тренировкой и защитят вас от травм.

Разминка – очень важный этап тренировки. Перед основным занятием мышцы нужно хорошенько прогреть и подготовить. Постепенное увеличение нагрузки позволит минимизировать риски для здоровья и сделать тренировку более результативной.

<a href="https://www.championat.com/authors/4767/1.html">Сергей Кузьминский</a>
Сергей Кузьминский
тренер по бегу и фитнес-тренер World Class

Разминка активирует организм, повышает эффективность тренировки и помогает избежать травм. Следует начинать от простого к сложному. Все движения нужно выполнять медленно и осознанно с максимально возможной амплитудой, важно контролировать каждую мышцу.

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Упражнение на запястья

Техника выполнения

  • Стоим, ладони прижаты друг к другу, локти в стороны.
  • Поднимите и опустите локти, повторите движение 10-15 раз.
  • Прижмите тыльные стороны друг к другу, локти отставьте в стороны.
  • Выполните такие же движения локтями 10-15 раз.

Фото: istockphoto.com

Вращения локтями

Техника выполнения

  • Стоим, руки в стороны.
  • Медленно вращаем локтями сначала внутрь, а затем наружу.
  • Повторяем движения 15 раз в оба направления.

Вращения руками

Техника выполнения

  • Встаём прямо, вытягиваем руки перед собой.
  • Поднимаем руки вверх и опускаем вниз через стороны.
  • Повторяем упражнение 10-15 раз.

Фото: istockphoto.com

Упражнение на лопатки

Техника выполнения

  • Исходное положение – стоим, прямые руки перед собой.
  • Двигаем лопаткой сначала к центру спины, а затем обратно.
  • Повторяем движения 10-15 раз.

Боковые наклоны

Техника выполнения

  • Стоим, левую руку поднимаем вверх, правую можно поставить на пояс.
  • Наклоняемся в правую сторону.
  • Выполняем движение 15 раз, а затем меняем сторону и повторяем всё сначала.

Фото: istockphoto.com

Повороты корпуса

Техника выполнения

  • Стоим, руки в стороны.
  • Делаем повороты корпусом, таз не задействуем. Делаем 10-15 раз в каждую сторону.
  • Затем увеличиваем амплитуду движений, задействовав тазобедренный сустав, делаем ещё 10-15 повторений.

Наклоны вперёд

Техника выполнения

  • Встаём прямо. Руки на поясе.
  • Наклоняемся вниз и тянемся прямыми руками к полу, колени не напрягаем.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • Делаем 10-15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Кошка

Техника выполнения

  • Встаём на четвереньки, ладони ставим под плечи, колени – под таз.
  • Прогибаем спину, округлив грудной отдел.
  • Затем округляем спину, опустив плечи.
  • Делаем 10-15 повторений.

Латеральные шаги

Техника выполнения

  • Встаём прямо.
  • Делаем шаг вправо, отводя таз назад и перенося вес на правую ногу. Делаем несколько таких шагов в одну сторону.
  • Затем выполняем эти же движения в другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Разминка стоп

Техника выполнения

  • Стоим, ноги вместе.
  • Поднимаемся на носки, опускаемся обратно в исходное положение. Повторяем 10-15 раз.
  • Снова встаём, переносим вес на пятки, приподнимая носки. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем движение 10-15 раз.
  • Выполняем перекаты с носка на пятку 10-15 раз.

Фото: istockphoto.com

Во время выполнения упражнений не торопитесь. Комплекс нацелен на подготовку тела к тренировке, а не на его нагрузку.

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