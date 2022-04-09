Они разогреют тело перед тренировкой и защитят вас от травм.

10 простых упражнений, о которых мы часто забываем

Разминка – очень важный этап тренировки. Перед основным занятием мышцы нужно хорошенько прогреть и подготовить. Постепенное увеличение нагрузки позволит минимизировать риски для здоровья и сделать тренировку более результативной.

Сергей Кузьминский тренер по бегу и фитнес-тренер World Class Разминка активирует организм, повышает эффективность тренировки и помогает избежать травм. Следует начинать от простого к сложному. Все движения нужно выполнять медленно и осознанно с максимально возможной амплитудой, важно контролировать каждую мышцу.

Упражнение на запястья

Техника выполнения

Стоим, ладони прижаты друг к другу, локти в стороны.

Поднимите и опустите локти, повторите движение 10-15 раз.

Прижмите тыльные стороны друг к другу, локти отставьте в стороны.

Выполните такие же движения локтями 10-15 раз.

Фото: istockphoto.com

Вращения локтями

Техника выполнения

Стоим, руки в стороны.

Медленно вращаем локтями сначала внутрь, а затем наружу.

Повторяем движения 15 раз в оба направления.

Вращения руками

Техника выполнения

Встаём прямо, вытягиваем руки перед собой.

Поднимаем руки вверх и опускаем вниз через стороны.

Повторяем упражнение 10-15 раз.

Фото: istockphoto.com

Упражнение на лопатки

Техника выполнения

Исходное положение – стоим, прямые руки перед собой.

Двигаем лопаткой сначала к центру спины, а затем обратно.

Повторяем движения 10-15 раз.

Боковые наклоны

Техника выполнения

Стоим, левую руку поднимаем вверх, правую можно поставить на пояс.

Наклоняемся в правую сторону.

Выполняем движение 15 раз, а затем меняем сторону и повторяем всё сначала.

Фото: istockphoto.com

Повороты корпуса

Техника выполнения

Стоим, руки в стороны.

Делаем повороты корпусом, таз не задействуем. Делаем 10-15 раз в каждую сторону.

Затем увеличиваем амплитуду движений, задействовав тазобедренный сустав, делаем ещё 10-15 повторений.

Наклоны вперёд

Техника выполнения

Встаём прямо. Руки на поясе.

Наклоняемся вниз и тянемся прямыми руками к полу, колени не напрягаем.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем 10-15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Кошка

Техника выполнения

Встаём на четвереньки, ладони ставим под плечи, колени – под таз.

Прогибаем спину, округлив грудной отдел.

Затем округляем спину, опустив плечи.

Делаем 10-15 повторений.

Латеральные шаги

Техника выполнения

Встаём прямо.

Делаем шаг вправо, отводя таз назад и перенося вес на правую ногу. Делаем несколько таких шагов в одну сторону.

Затем выполняем эти же движения в другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Разминка стоп

Техника выполнения

Стоим, ноги вместе.

Поднимаемся на носки, опускаемся обратно в исходное положение. Повторяем 10-15 раз.

Снова встаём, переносим вес на пятки, приподнимая носки. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем движение 10-15 раз.

Выполняем перекаты с носка на пятку 10-15 раз.

Фото: istockphoto.com

Во время выполнения упражнений не торопитесь. Комплекс нацелен на подготовку тела к тренировке, а не на его нагрузку.