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Польза и вред холестерина, 3 мифа о холестерине в крови

3 мифа о холестерине. Актуально не только для пожилых
Эдуард Шакула
3 мифа о холестерине
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Разбираемся, стоит ли отказываться от всех продуктов с этим веществом.
<a href="https://www.championat.com/authors/5579/1.html">Эдуард Шакула</a>
Эдуард Шакула
фитнес-менеджер сети Pride Fitness

Какие популярные утверждения о холестерине — ложные?

Первый миф: холестерин — это абсолютное зло

В массовом сознании холестерин чуть ли не демонизирован. Многим кажется, что это синоним болезней и лишнего веса. Но всё не так просто. На самом деле холестерин активно участвует в синтезе витамина D, мужских и женских половых гормонов, крайне важен для поддержания мышечного тонуса, синтеза инсулина и в целом для иммунитета.

Фото: unsplash.com/@tysonbrand

То есть в определённых количествах холестерин необходим организму. И следует разделять его на «плохой» и «хороший». Если использовать научную терминологию, речь о липопротеинах низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинах высокой плотности (ЛПВП). И когда первых слишком много, холестерин может скапливаться на стенках сосудов. А это повышает риск развития сердечной недостаточности, инсульта, инфаркта и других заболеваний.

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Второй миф: с повышенным уровнем холестерина можно столкнуться только в пожилом возрасте

Увы, это не так. Проблема может возникнуть и у молодых, особенно если вы входите в группу риска. В частности, это гипертоники, люди с ожирением, заболеваниями почек, печени и щитовидной железы. Кроме того, вероятность столкнуться с повышенным холестерином велика у тех, кто принимает некоторые препараты, например, иммунодепрессанты или стероиды.

Фото: unsplash.com/@enginakyurt

Важно: на первых порах проблема может никак не проявляться в повседневной жизни. То есть даже при высоком холестерине можно чувствовать себя прекрасно. Поэтому тем, кто входит в группы риска, необходимо регулярно отслеживать уровень этого вещества в крови. Держать холестерин под контролем не так уж сложно: нужно регулярно двигаться и соблюдать диету, исключив из рациона вредные жиры.

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Третий миф: лучше совсем отказаться от продуктов, которые содержат холестерин

Это большая ошибка. Холестерин необходим организму. А его недостаток так же вреден, как и избыток. «Жертвой» этого мифа чаще всего становятся куриные яйца — они действительно содержат очень много холестерина. Но для здорового человека, который не входит в группу риска, никакой опасности яйца не представляют — можно спокойно съедать несколько штук в день.

Фото: unsplash.com/@morganeper

То же можно сказать про мясо и молоко: исключить их полностью — плохая идея. Важно знать меру и ограничивать жирную свинину, мясные субпродукты, а также жареные блюда. С точки зрения здорового питания в приоритете должны быть нежирные сорта мяса и птицы, в идеале приготовленные на пару или отваренные.

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