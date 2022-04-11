Как добиться идеальной фигуры с помощью фитнес-резинок? 6 эффективных упражнений для дома

Фитнес-резинки – универсальный снаряд, которым при желании можно заменить гантели и штанги. Конечно, если ваша цель не накачаться, а просто подтянуть фигуру. В противном случае отягощения вам всё равно понадобятся, но проработать мышцы рук, ног и пресса с фитнес-резинками вполне реально. Сегодня мы подготовили тренировку на всё тело, включайте любимую музыку и присоединяйтесь к нам.
Никогда не надевайте фитнес-резинки в места, где находятся суставы – колени, локти. Это может спровоцировать вывихи. Снаряд должен находиться только там, где располагаются мышцы.
Выпады с фитнес-резинкой
Техника выполнения
- Исходное положение – стоя. Надеваем резинку на бёдра, чуть выше колен.
- Правую ногу выносим вперёд, левая остаётся сзади.
- Делаем выпад, опускаемся вниз до угла 90 градусов в колене.
- Меняем ногу – теперь левая нога стоит впереди, а правая сзади.
- Делаем упражнение в динамике, меняя ноги после каждого выпада.
Выполняем четыре подхода по 12 раз.
Фото: istockphoto.com
Отведение ноги назад
Техника выполнения
- Исходное положение – стоя. Надеваем фитнес-резинку на бёдра, чуть выше колен.
- Опираемся на спинку стула руками. Ноги при этом чуть согнуты в коленях.
- Отводим правую ногу назад, сохраняя при этом натяжение резинки.
- Меняем ногу и повторяем всё сначала.
Выполняем четыре подхода по 12 раз на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Махи ногами в сторону с фитнес-резинкой
Техника выполнения
- Исходное положение – стоя, руки на поясе. Фитнес-резинку опускаем вниз на уровень щиколоток.
- Поднимаем правую ногу и делаем небольшой мах в сторону. Стараемся сохранять равновесие.
- Если держать баланс сложно, можно опереться рукой о стену.
- Делаем упражнение в динамике.
Выполняем четыре подхода по 12 раз на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Разведение рук с фитнес-резинкой
Техника выполнения
- Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Согнутые в локтях руки держим перед собой. Резинку располагаем на предплечьях.
- Разводим руки в стороны, растягивая резинку.
- Возвращаемся в исходное положение.
Делаем четыре подхода по 12 раз.
Фото: istockphoto.com
Разгибания с фитнес-резинкой + статика в приседе
Техника выполнения
- Закрепляем фитнес-резинку, например, на ручке двери. Занимаем положение приседа. Одной рукой берёмся за свободный конец резинки, другой можно держаться за ручку двери с другой стороны.
- Прижимаем локоть руки с фитнес-резинкой к корпусу. Начинаем разгибать руку вниз, растягивая резинку.
- Ноги остаются согнутыми в коленях, находимся в положении приседа в течение всего упражнения.
- Меняем руки и повторяем всё сначала.
Делаем четыре подхода по 12 раз на каждую руку.
Фото: istockphoto.com
Скручивания с фитнес-резинкой
Техника выполнения
- Садимся на коврик. Руки ставим на пол сзади себя. Фитнес-резинки надеваем на бёдра, чуть выше колена. Голова чуть приподнята.
- Отрываем ноги от пола и разводим их в стороны так, чтобы резинка была в натяжении. Они должны находиться в таком положении в течение всего упражнения.
- Подтягиваем колени к груди и отводим их обратно.
- Делаем упражнение в динамике.
Выполняем три подхода по 15 раз.
Фото: istockphoto.com
Эта тренировка проработает сразу несколько групп мышц, которые обязательно будут гореть после выполнения комплекса. Вам понадобится около 60 минут на выполнение всех упражнений. Не забывайте правильно питаться и давать мышцам восстанавливаться после занятий.