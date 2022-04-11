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Эффективная тренировка в домашних условиях для новичков с фитнес-резинками на всё тело, 6 упражнений для красивой фигуры

Как добиться идеальной фигуры с помощью фитнес-резинок? 6 эффективных упражнений для дома
Юлия Волкова Маргарита Иванникова
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Тренировка на всё тело с резинками
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Прокачка всего тела займёт не больше часа.

Фитнес-резинки – универсальный снаряд, которым при желании можно заменить гантели и штанги. Конечно, если ваша цель не накачаться, а просто подтянуть фигуру. В противном случае отягощения вам всё равно понадобятся, но проработать мышцы рук, ног и пресса с фитнес-резинками вполне реально. Сегодня мы подготовили тренировку на всё тело, включайте любимую музыку и присоединяйтесь к нам.

<a href="https://www.championat.com/authors/5675/1.html">Юлия Волкова</a>
Юлия Волкова
фитнес-тренер

Никогда не надевайте фитнес-резинки в места, где находятся суставы – колени, локти. Это может спровоцировать вывихи. Снаряд должен находиться только там, где располагаются мышцы.

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Выпады с фитнес-резинкой

Техника выполнения

  • Исходное положение – стоя. Надеваем резинку на бёдра, чуть выше колен.
  • Правую ногу выносим вперёд, левая остаётся сзади.
  • Делаем выпад, опускаемся вниз до угла 90 градусов в колене.
  • Меняем ногу – теперь левая нога стоит впереди, а правая сзади.
  • Делаем упражнение в динамике, меняя ноги после каждого выпада.

Выполняем четыре подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Отведение ноги назад

Техника выполнения

  • Исходное положение – стоя. Надеваем фитнес-резинку на бёдра, чуть выше колен.
  • Опираемся на спинку стула руками. Ноги при этом чуть согнуты в коленях.
  • Отводим правую ногу назад, сохраняя при этом натяжение резинки.
  • Меняем ногу и повторяем всё сначала.

Выполняем четыре подхода по 12 раз на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Махи ногами в сторону с фитнес-резинкой

Техника выполнения

  • Исходное положение – стоя, руки на поясе. Фитнес-резинку опускаем вниз на уровень щиколоток.
  • Поднимаем правую ногу и делаем небольшой мах в сторону. Стараемся сохранять равновесие.
  • Если держать баланс сложно, можно опереться рукой о стену.
  • Делаем упражнение в динамике.

Выполняем четыре подхода по 12 раз на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Разведение рук с фитнес-резинкой

Техника выполнения

  • Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Согнутые в локтях руки держим перед собой. Резинку располагаем на предплечьях.
  • Разводим руки в стороны, растягивая резинку.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Разгибания с фитнес-резинкой + статика в приседе

Техника выполнения

  • Закрепляем фитнес-резинку, например, на ручке двери. Занимаем положение приседа. Одной рукой берёмся за свободный конец резинки, другой можно держаться за ручку двери с другой стороны.
  • Прижимаем локоть руки с фитнес-резинкой к корпусу. Начинаем разгибать руку вниз, растягивая резинку.
  • Ноги остаются согнутыми в коленях, находимся в положении приседа в течение всего упражнения.
  • Меняем руки и повторяем всё сначала.

Делаем четыре подхода по 12 раз на каждую руку.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с фитнес-резинкой

Техника выполнения

  • Садимся на коврик. Руки ставим на пол сзади себя. Фитнес-резинки надеваем на бёдра, чуть выше колена. Голова чуть приподнята.
  • Отрываем ноги от пола и разводим их в стороны так, чтобы резинка была в натяжении. Они должны находиться в таком положении в течение всего упражнения.
  • Подтягиваем колени к груди и отводим их обратно.
  • Делаем упражнение в динамике.

Выполняем три подхода по 15 раз.

Фото: istockphoto.com

Эта тренировка проработает сразу несколько групп мышц, которые обязательно будут гореть после выполнения комплекса. Вам понадобится около 60 минут на выполнение всех упражнений. Не забывайте правильно питаться и давать мышцам восстанавливаться после занятий.

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