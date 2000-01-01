Яркий принт в спортивном стиле. 4 трендовые вещи
Рассматриваем брюки с Джорданом и боди с Малевичем.
Фотообои от Jordan
Новинка этой осени — спортивные брюки с изображением Майкла Джордана от одноимённого бренда. Фанатам баскетбола точно понравится!
Бомбер Alpha Industries x PLAYBOY
Знаменитая армейская куртка в новом прочтении от PLAYBOY. Яркий цвет дополнен сотней фотографий из знаменитого журнала. Бомбер этой весной — самая актуальная модель верхней одежды.
Абстрактные тайтсы от adidas X MARIMEKKO
Комбинируйте их с базовыми футболкой и обувью в цвет, чтобы гармонизировать такой яркий принт.
Боди с картинами Малевича
В боди можно и тренироваться и дополнять им свой спортивный образ в повседневной жизни. А с большим принтом от Малевича любой образ станет ярким и притягивающим внимание.
Нам нужен яркий принт. 4 элемента одежды, которые раскрасят ваш спортивный стиль
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