Быстрая тренировка с собственным весом для тех, кому всегда некогда
14 апреля 2022, 18:35 МСК
Проработать всё тело можно всего за 20 минут.
Работа, учёба, различные встречи – всё это занимает огромное количество времени. И иногда его совсем не хватает на занятия спортом. Но для того, чтобы привести себя в форму, не обязательно посещать фитнес-клуб и проводить там по два часа в день.
мастер-тренер тренажёрного зала World Class
Эта экспресс-тренировка подойдёт тем, у кого нет времени. Она задействует все мышцы, и её можно делать в любом месте.
Комплекс интенсивных упражнений включает в себя 5-6 кругов, состоящих из пяти упражнений по шесть повторений на каждое. Один круг занимает примерно 3-4 минуты, отдых после каждого – 1-3 минуты.
Разминка
Техника выполнения
На протяжении 1,5 минут выполняем ходьбу на месте с высоким подниманием бедра, при этом делаем повороты корпуса. Активно вращаем руками. Ладонь поднимается до уровня подбородка, а затем опускается до уровня верха ягодицы. Затем 1,5 минуты лёгкого бега на месте.
На разминку вам понадобится около трёх минут.
Фото: istockphoto.com
Выпрыгивания вверх
Техника выполнения
Стоим, ноги на ширине плеч, стопы развёрнуты наружу. Приседаем, отводя таз назад. Колени движутся в одной плоскости со стопой. Выпрыгиваем вверх мощным движением, разгибаясь во всех звеньях суставов. Важно полностью выпрямиться в воздухе и приземлиться, уходя в присед.
Фото: istockphoto.com
Отжимание с касанием
Техника выполнения
Стоим в планке, ладони находятся ровно под плечами, ноги на ширине таза. Отжимаемся, сводя при этом лопатки и касаясь грудью пола. Возвращаемся в исходное положение. Уходим в позу «собака мордой вниз», тянемся копчиком вверх, правой рукой касаемся левой стопы. Возвращаемся в исходное положение и повторяем отжимание. После совершаем то же действие, но уже левой рукой к правой стопе.
Фото: istockphoto.com
Скейтер
Техника выполнения
В положении полуприседа переносим вес тела на правую ногу. Перепрыгиваем на левую, не касаясь правой ногой пола. Важно во время приземления фиксировать положение стопы и только потом делать прыжок. Руки движутся ассиметрично относительно ног.
Фото: istockphoto.com
Stand up + бёрпи
Техника выполнения
Стоим, ноги на ширине таза. Ставим руки на пол, шагаем руками вперёд до положения планки. Из планки делаем отжимание. Затем мощным прыжком переносим ноги к рукам и встаём. Ставим руки на пол. Отпрыгиваем назад, возвращаясь в положение планки. Шагаем руками к ногам и выпрямляемся.
Фото: istockphoto.com
Морпех
Техника выполнения
Встаём в сплит-позицию: вес тела переносим на правую ногу, левую отставляем назад на носок. Сохраняя вес тела на правой ноге, уходим в присед. Мощным движением выпрыгиваем вверх, полностью разгибаясь. В воздухе меняем ногу. Приземляемся на левую ногу, отставляя правую назад. Руки движутся ассиметрично с ногами.
Фото: istockphoto.com
Мощные упражнения, задействующие верх и низ тела, мышцы пресса, бёдер, ягодиц, плечевого пояса и стабилизации. Всё тело включено в работу. Такая тренировка приведёт ваши мышцы в тонус.