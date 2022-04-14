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Быстрая эффективная тренировка с собственным весом, быстрые и простые физические упражнения

Быстрая тренировка с собственным весом для тех, кому всегда некогда
Светлана Ибрагимова Сергей Кузьминский
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Быстрая тренировка на всё тело
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Проработать всё тело можно всего за 20 минут.

Работа, учёба, различные встречи – всё это занимает огромное количество времени. И иногда его совсем не хватает на занятия спортом. Но для того, чтобы привести себя в форму, не обязательно посещать фитнес-клуб и проводить там по два часа в день.

<a href="https://www.championat.com/authors/4767/1.html">Сергей Кузьминский</a>
Сергей Кузьминский
мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Эта экспресс-тренировка подойдёт тем, у кого нет времени. Она задействует все мышцы, и её можно делать в любом месте.

Комплекс интенсивных упражнений включает в себя 5-6 кругов, состоящих из пяти упражнений по шесть повторений на каждое. Один круг занимает примерно 3-4 минуты, отдых после каждого – 1-3 минуты.

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Разминка

Техника выполнения

  • На протяжении 1,5 минут выполняем ходьбу на месте с высоким подниманием бедра, при этом делаем повороты корпуса.
  • Активно вращаем руками. Ладонь поднимается до уровня подбородка, а затем опускается до уровня верха ягодицы.
  • Затем 1,5 минуты лёгкого бега на месте.

На разминку вам понадобится около трёх минут.

Фото: istockphoto.com

Выпрыгивания вверх

Техника выполнения

  • Стоим, ноги на ширине плеч, стопы развёрнуты наружу.
  • Приседаем, отводя таз назад. Колени движутся в одной плоскости со стопой.
  • Выпрыгиваем вверх мощным движением, разгибаясь во всех звеньях суставов.
  • Важно полностью выпрямиться в воздухе и приземлиться, уходя в присед.

Фото: istockphoto.com

Отжимание с касанием

Техника выполнения

  • Стоим в планке, ладони находятся ровно под плечами, ноги на ширине таза.
  • Отжимаемся, сводя при этом лопатки и касаясь грудью пола.
  • Возвращаемся в исходное положение. Уходим в позу «собака мордой вниз», тянемся копчиком вверх, правой рукой касаемся левой стопы.
  • Возвращаемся в исходное положение и повторяем отжимание.
  • После совершаем то же действие, но уже левой рукой к правой стопе.

Фото: istockphoto.com

Скейтер

Техника выполнения

  • В положении полуприседа переносим вес тела на правую ногу.
  • Перепрыгиваем на левую, не касаясь правой ногой пола. Важно во время приземления фиксировать положение стопы и только потом делать прыжок.
  • Руки движутся ассиметрично относительно ног.

Фото: istockphoto.com

Stand up + бёрпи

Техника выполнения

  • Стоим, ноги на ширине таза.
  • Ставим руки на пол, шагаем руками вперёд до положения планки.
  • Из планки делаем отжимание.
  • Затем мощным прыжком переносим ноги к рукам и встаём.
  • Ставим руки на пол. Отпрыгиваем назад, возвращаясь в положение планки.
  • Шагаем руками к ногам и выпрямляемся.

Фото: istockphoto.com

Морпех

Техника выполнения

  • Встаём в сплит-позицию: вес тела переносим на правую ногу, левую отставляем назад на носок.
  • Сохраняя вес тела на правой ноге, уходим в присед.
  • Мощным движением выпрыгиваем вверх, полностью разгибаясь. В воздухе меняем ногу.
  • Приземляемся на левую ногу, отставляя правую назад.
  • Руки движутся ассиметрично с ногами.

Фото: istockphoto.com

Мощные упражнения, задействующие верх и низ тела, мышцы пресса, бёдер, ягодиц, плечевого пояса и стабилизации. Всё тело включено в работу. Такая тренировка приведёт ваши мышцы в тонус.

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