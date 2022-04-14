За час тренировки можно сжечь 800 калорий, но это будет зависеть от многих факторов.

Сколько нужно кататься на велосипеде, чтобы похудеть?

Если вы очень любите кардионагрузки, а бег уже порядком наскучил, настало время покататься на велосипеде. Он станет отличной альтернативой бегу, особенно если вы обожаете крутить педали. Кстати, кататься можно по улицам или в помещении – как вам больше нравится.

Сергей Кузьминский тренер по бегу и фитнес-тренер World Class Как кататься на велосипеде, чтобы похудеть? Сколько калорий сжигается при езде на велосипеде?

Чем велосипед полезен для похудения?

Велотренировка – это цикличная кардионагрузка. Вместе с прокачкой мышц тренируются нервная и сосудистая системы. Если работать в разных пульсовых зонах, можно получить желаемый результат. Приведём пример, как работают эти зоны для человека 30 лет.

Пульс Зона Степень нагрузки 174-185 Максимальная нагрузка. Для максимальной скорости и результата. Не использовать на тренировках. На таком пульсе работают только профессиональные спортсмены. 162-174 Анаэробная зона. Повышает способность достижения максимального результата. Придерживайтесь этих показателей на силовых тренировках. Пульс сразу после упражнения не должен превышать этих значений, чтобы не перетренироваться. 151-162 Аэробная зона. Улучшает физическую форму. Мощное сжигание калорий, улучшение работы сердца, увеличение его ударного объёма. 139-151 Начало жиросжигающей зоны. Улучшает выносливость. При таком пульсе начинается усиленное сжигание калорий. 128-139 Зона лёгкой активности. Помогает организму восстанавливаться. Лёгкая разминка или зарядка.

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Сколько нужно заниматься, чтобы похудеть?

Процесс похудения будет зависеть от режима тренировок и питания, здорового сна и восстановления после тренировки.

Если вы соблюдаете баланс во всех сферах, любая кардиотренировка будет эффективной. Чтобы похудеть, нужно тратить больше калорий, чем потреблять – это главное правило. Оптимальное время тренировки на велосипеде — от 30 до 80 минут. За час езды можно спокойно сжечь от 400 до 800 калорий. Но это будет зависеть от скорости.

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На чём можно тренироваться?

Использовать можно как обычный велосипед, так и тренажёр. Если нужно похудеть, тип тренажёра не важен: главное, чтобы он был удобным, комфортным и компактным для использования дома.

Самый универсальный вариант – сайкл. При этом можно подобрать оборудование с дисплеем, чтобы путешествовать на велосипеде по всему земному шару и даже в космосе. Если хочется участвовать в соревнованиях или ездить по улице на дальние расстояния, лучше всего купить фэтбайк. Он хорошо адаптирован под шоссейный велосипед.

На обычном велосипеде можно «ездить» и дома. Для этого существуют велостанки. Закрепите на них свой байк и тренируйтесь, проезжая такие же дороги на виртуальном дисплее. А если сидеть в помещении уже наскучило, выбирайтесь на улицу и путешествуйте.

Фото: istockphoto.com

Как правильно пользоваться велотренажёром?

Важно подобрать велотренажёр под индивидуальные характеристики: отрегулировать сиденье, положение руля и высоту. Проверьте себя: сядьте на велотренажёр, поставьте пятку на педаль и посмотрите, в каком положении оказалась нога. Если она прямая, тренажёр отрегулирован правильно.

Также обратите внимание на положение руля относительно ваших колен: при движении колени не должны сталкиваться с локтями или располагаться рядом с ними.

Фото: istockphoto.com

Что лучше: бег или велосипед?

То, что больше нравится. Чтобы выбрать лучший вариант, попробуйте и то, и другое. Прислушайтесь к своему телу: что ему откликается больше. Бег – это физиологическое действие с ударной нагрузкой. Если нет физической подготовки или есть противопоказания, лучше сделать выбор в пользу велосипедов.

Поддерживайте форму и заботьтесь о своём здоровье.