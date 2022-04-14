Как выбрать коврик для йоги. Разбираемся вместе с инструктором

На что обращать внимание при выборе коврика для йоги? Как выбрать правильный?



Рассказываем вместе с инструктором по хатха-йоге.

Йога позволяет не только расслабиться, но и сделать организм сильнее и выносливее. Заботиться о качестве тренировки нужно ещё до её начала. Прежде чем сделать свои первые шаги в йоге, выберите коврик, ведь он будет с вами на протяжении всего занятия и сделает его не только комфортным, но и безопасным.

Валерия Молокова инструктор по хатха-йоге От выбора коврика зависит вся ваша практика, сосредоточенность на занятии, настроение, а также безопасность. Он не должен быстро изнашиваться или отвлекать скольжением, запахом.

Размер

Вы на коврике должны помещаться полностью, от пяток до макушки. Стандартный коврик длиной 183-185 см и шириной 61-68 см отлично подойдёт для большинства. Однако если ваш рост выше среднего, следует подобрать коврик бо́льших размеров.

Фото: unsplash.com/@schimiggy

Толщина

С одной стороны, чем толще коврик — тем удобнее на нём заниматься, в особенности в позах, где вы упираетесь в пол коленями или подвздошными костями. При использовании тонкого коврика выполнять такие асаны будет больно. Однако чересчур мягкий коврик тоже выбирать не стоит. Оптимальная и максимально комфортная толщина коврика — 10 мм.

Если вам неудобно брать с собой тяжёлый и громоздкий коврик, существуют варианты потоньше. Коврики толщиной 4 мм гораздо удобнее для транспортировки, они мало весят и легко помещаются в багажник. Их можно не только свернуть рулоном, но и сложить, как покрывало.

Материал

Самые распространённые материалы для изготовления ковриков — PVC, TPE и натуральная резина. В качестве верхнего покрытия могут быть полиуретан, пробка, микрофибра. Жёсткость коврика в основном зависит от толщины, но и материал играет роль. Мягче всего коврики из TPE, самые жёсткие — из PVC высокой плотности (PVC HD).

Фото: unsplash.com/@aleromophotography

Важно, чтобы материал не скользил во время занятия, особенно если у вас потеют руки и ноги.

Прочность

Хороший коврик должен служить долго. Износостойкость и долговечность чаще всего повышаются за счёт текстильной сердцевины или каркаса-сетки.

Выбор экипировки для занятий — в том числе коврика — вопрос не столько вкуса или предпочтений, сколько безопасности и комфорта во время тренировки. Ведь настроиться на практику и сосредоточиться на ней куда проще, если не отвлекаться на такие мелочи, как неудобная форма или слишком короткий коврик.

Чтобы занятие стало ещё комфортнее, можно включить атмосферную музыку. Послушать плейлист от Lifestyle специально для йоги можно здесь.