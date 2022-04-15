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10 вещей для занятий спортом с Алиэкспресс, спортивная одежда для тренировок с AliExpress

10 спортивных вещей с AliExpress для тренировок в зале и на улице
Арина Забгаева Анна Кускова
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10 спортивных вещей с AliExpress для тренировок
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И каждая не дороже 2000 рублей.

Не последнюю роль в эффективности тренировок играет выбор одежды. Необходимо подобрать вещи так, чтобы они были не только красивые, но и удобные, качественные, не стесняли движения, позволяли коже «дышать» во время занятий.

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Бесшовный спортивный костюм

Фото: aliexpress.ru

Цена: 1250-1510 руб.

Тренд этого сезона — бесшовные спортивные комплекты. Отсутствие жёстких швов, комфортная посадка, тянущаяся ткань — всё это обеспечивает комфорт во время тренировки. Можно выбрать разные варианты: леггинсы и топ, шорты и топ, леггинсы и кофта или всё вместе — зависит от того, какой тип занятий вы предпочитаете. К тому же есть несколько вариантов расцветки — ничего кричащего, только нейтральные тона.

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Мужские леггинсы

Фото: aliexpress.ru

Цена: 230-300 руб.

Несмотря на популярное заблуждение, леггинсы — отличный спортивный вариант не только для женщин, но и для мужчин. Нередко их сочетают с шортами. Плотная, но «дышащая» ткань не сковывает движение и помогает регулировать теплообмен.

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Женская футболка

Фото: aliexpress.ru

Цена: 410-680 руб.

Вариант нейтрального цвета станет отличной базой в вашем спортивном гардеробе. Приятная на ощупь ткань с перфорацией на спине поможет поддерживать комфортную температуру тела на тренировке.

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Мужские шорты

Фото: aliexpress.ru

Цена: 680-1050 руб.

Эти шорты из эластина хорошо тянутся, а подкладка из эластана впитывает влагу. Также в них есть специальные отделы для телефона или плеера и маленького полотенца.

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Мужская футболка с длинным рукавом

Фото: aliexpress.ru

Цена: 950 руб.

Компрессионная футболка представлена с коротким и длинным рукавом. Второй вариант подойдёт для занятий на открытом воздухе. Материал пропускает воздух и быстро высыхает, поддерживая температурный режим.

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Куртка женская

Фото: aliexpress.ru

Цена: 1500 руб.

Спортом можно заниматься и на улице, поэтому хорошим вариантом станет куртка-ветровка с капюшоном. Сделана она из лёгкой ткани и не даёт лишнего утяжеления. При этом ткань защищает от ветра и подойдёт даже для вечерних пробежек.

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Спортивные штаны

Цена: 820-870 руб.

Тёплые спортивные брюки подойдут для занятий на улице — например, для тренировки на снарядах или пробежки. Они хорошо тянутся и не сковывают движения. Хотя ткань довольно плотная, она позволяет коже дышать.

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Женский топ

Фото: aliexpress.ru

Цена: 275-330 руб.

Спортивный бюстгальтер обеспечивает поддержку груди во время физических нагрузок — от этого предмета спортивного гардероба отказываться не стоит. Сделан бра из плотного приятного на ощупь хлопка. Топ бесшовный и будет не заметен под обычной одеждой.

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Ветровка

Фото: aliexpress.ru

Цена: 995 руб.

Такая куртка подойдёт и для спорта, и для активного отдыха на природе. Изготовленная из полиэстера, она достаточно лёгкая. При необходимости её можно свернуть в компактный кулёк. Ветровка непродуваемая и быстросохнущая, есть карманы для самого необходимого и капюшон.

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Женская спортивная водолазка

Фото: aliexpress.ru

Цена: 1400 руб.

Тонкий спандекс, из которого сделана водолазка, плотно прилегает к телу и не стесняет движения во время тренировки. При этом само изделие — компрессионное, а также быстро выводит влагу и высыхает.

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