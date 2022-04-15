Дело далеко не всегда в «‎зависимости» от еды.

Почему мы злимся и нервничаем, когда голодные. Что с этим делать

Почему сложнее контролировать эмоции, когда мы голодны? Можно ли это исправить?



Разбираемся вместе с психологом.

Приходилось пропускать приём пищи? Замечали, что из-за этого становитесь раздражительными и нервными? Это довольно распространённая реакция. Некоторые сравнивают её с никотиновой ломкой, но как на самом деле работает этот процесс?

Аделина Борзова психолог, преподаватель факультета психологии университета «Синергия» В таком случае дело всё-таки в физиологии.

Откуда берётся «голодный гнев»?

Причина такой реакции организма — внутренние процессы. Энергией нас обеспечивают:

белки, жиры и углеводы — распадаясь на простые сахариды (глюкозу, фруктозу);

аминокислоты;

свободные жирные кислоты.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Чем больше времени проходит с последнего приёма пищи, тем меньше питательных веществ циркулирует в крови. В том числе снижается уровень глюкозы. И если значения меняются значительно, мозг расценивает это как потенциальную угрозу жизни и посылает сигналы для освобождения гормонов-регуляторов. Один из них — адреналин, гормон страха. После выброса адреналина в кровь эмоциональное состояние похоже на то, которое наступает при сильном испуге. Всплеск этого гормона и может сопровождаться приступами агрессии или гнева.

Как справиться с эмоциями, когда хочется есть?

С психологической точки зрения, еда для многих — то, что поддерживает ощущение безопасности. И если эта базовая потребность не закрыта (пусть и временно), на подсознательном уровне мы воспринимаем это как опасность. И инстинктивно начинаем защищаться.

Фото: unsplash.com/@elisa_ventur

Аделина: Можно ли справиться с «голодной агрессией»? Пожалуй, самый простой способ — не допускать падения глюкозы в крови. То есть не делать слишком большие перерывы между приёмами пищи и не доводить себя до голодного состояния.

При этом перекусы стоит выбирать с умом — отдавайте предпочтение полезным вариантам. Высокоуглеводные шоколадки могут привести к резкому скачку глюкозы в крови, показатели так же быстро обрушатся.

Разумеется, поведение — голодного или сытого человека — зависит и от него самого. Все мы разные — кто-то умеет сдерживать свои эмоции, а кто-то нет.