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Срок годности и срок хранения продуктов разница, отличия, нюансы — употребление пищи и еды после истечения сроков

Что делать, сели срок годности истёк. 5 продуктов, которым стоит дать второй шанс
Ната Гончар Алия Нургалеева
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Что делать, сели срок годности истёк
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Выбрасывать еду совсем не обязательно.
Что делать с продуктами, у которых подходит к концу срок годности? Можно ли их использовать?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Многие часто путаются в сроках годности, ведь производитель нередко указывает две даты. Вот и думай, можно ли ещё употреблять продукт или уже пора выбрасывать. Подготовили небольшую инструкцию, как не запутаться в надписях на этикетке и что можно сделать с просроченными позициями.

<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Рационально планируйте меню на неделю, чтобы съедать продукты до того, как они испортятся.

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Что означает срок годности?

Не все понимают разницу между «употребить до» и «годен до», но различия есть.

Срок годности — это период времени, в течение которого товар пригоден для использования по назначению. Обычно его обозначают конкретной датой. По истечении срока годности продукты, лекарственные препараты и пищевые добавки употреблять запрещено.

Фото: istockphoto.com

Срок хранения — это период, в течение которого продукция сохраняется без потери качеств. Это значит, после продукт теряет свежесть, но всё ещё остаётся пригодным к употреблению.

Можно ли употреблять продукты, если прошёл срок годности?

Если срок годности подошёл к концу, а продукт выглядит и пахнет подозрительно, использовать его в пищу нежелательно. Всё-таки здоровье — это самое важное, стоит об этом помнить.

Ната: Ни в коем случае не пытайтесь «оживить» заплесневелый продукт. Его нужно выбросить, а холодильник начисто вымыть, чтобы плесень не распространилась дальше и не привела к тяжёлому пищевому отравлению. Самый распространённый и опасный плесневый грибок — это Aspergillus. Он выглядит как пушистый налёт (может быть белого, жёлтого или зелёного цвета) на хлебе, рисе, джемах, сушёной рыбе, арахисе, бобовых, фруктах и овощах.

Фото: unsplash.com/@magict1911

В сезон ягод и садовых фруктов не стоит варить варенье из подпорченных плодов, делать компоты или использовать их как начинку для пирогов. Потому что даже визуально здоровые части могут быть заражены микотоксинами, которые поражают клетки печени и провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Каким продуктам стоит дать вторую жизнь?

Некоторые позиции по истечении срока годности сохраняют основные свойства и остаются безопасными для организма.

Мёд

По ГОСТу срок хранения в плотной закрытой таре составляет год, а в герметично закупоренной — два года. После истечения срока годности мёд изменит свои качества, то есть засахарится. Но использовать его можно (в привычном виде или как добавку в выпечку), вреда организму он не причинит.

Фото: unsplash.com/@slashiophotography

Сыр

Твёрдый сыр на исходе срока годности (пара дней до его конца) можно перетереть и отправить в морозилку, чтобы в дальнейшем использовать для приготовления блюд.

Молоко, творог, сметана

<a href="https://vk.com/uniprofmed">Светлана Перес де Монтес Ратхерик</a>
Светлана Перес де Монтес Ратхерик
сертифицированный клинический генетик, эксперт Академии врачей UniProf

При термообработке некоторые полезные свойства кисломолочных продуктов теряются, белок (важный микроэлемент) при этом остаётся. Поэтому из прокисшего йогурта, творога, сметаны всегда можно приготовить, например, запеканку, сырники, оладушки, киш.

Зелень, овощи, фрукты

Зелень и грибы, которые вот-вот завянут, можно заморозить. Но перед этим продукты следует тщательно помыть и хорошо просушить на тканевом полотенце. Хранение в морозильной камере позволяет сберечь витаминный состав, аромат и цвет большинства видов зелени.

Фото: unsplash.com/@lindsaymoe

Светлана: Увядшую зелень можно использовать для приготовления соусов, смешав с орехами, сыром, оливковым маслом и водой в миксере. Подпорченные помидоры и другие овощи подойдут для приготовления овощного рагу, лечо, запеканки, соуса.

Хлеб

Можно засушить и затем использовать для смягчения котлет, тефтелей, как основу для пирогов, для сгущения соусов.

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С продуктами лучше не «жадничать» — если срок годности и хранения прошли, с ними лучше расстаться. В идеале сразу спланировать меню на неделю, чтобы съедать продукты до того, как они испортятся.

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