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Как быстро убрать бока в домашних условиях? Эффективные упражнения для бокового пресса

Бока — одна из проблемных зон на теле. Жир на них трудно убрать обычными упражнениями на пресс или простыми наклонами. Поэтому мы приготовили для вас комплексную тренировку, которая поможет проработать боковые мышцы пресса и избавиться от жира. Не забывайте о питании, доставайте гимнастический коврик и начинайте интенсивную тренировку.

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу Показывает комплекс упражнений, который поможет убрать бока.

Мельница

Техника выполнения

Исходное положение — стоя, ноги ставим пошире, носок смотрит в сторону на 45 градусов.

Тянемся правой рукой к левому носку, левая рука смотрит вверх.

Меняем руки: тянемся левой рукой к правому носку, левая рука смотрит вверх.

Выполняем 30 повторений.

Фото: istockphoto.com

Наклоны в сторону

Техника выполнения

Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.

Тянемся вправо левой рукой. Правую руку отводим за спину.

Меняем руки: тянемся влево правой рукой, левая рука находится за спиной.

Выполняем 15 раз на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Скручивания

Техника выполнения

Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.

Отводим руки за голову так, чтобы локти смотрели в стороны.

Поднимаем колено левой ноги к локтю, а затем делаем то же самое правой ногой.

Чередуем правую и левую ноги.

Выполняем 15 раз на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Наклоны с гантелью

Если вы выполняете упражнение в первый раз, можете делать без гантели.

Техника выполнения

Исходное положение — стоя, ноги ставим пошире. В каждую руку берём по гантели.

Поднимаем правую руку вверх и, не отводя от неё взгляда, наклоняемся влево: левая рука тянется к левому носку.

Меняем руки и повторяем всё на другую сторону.

Выполняем 15 раз на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Наклоны в приседе

Это упражнение также можно делать с дополнительным отягощением.

Техника выполнения

Исходное положение — присед, ноги ставим пошире.

Отводим левую руку за голову так, чтобы локоть смотрел в сторону, правой рукой (с гантелью) тянемся к правому носку.

Меняем руки и повторяем всё на другую сторону.

Выполняем 15 раз на каждую сторону.

Включите эти упражнения в свои тренировки — и уже через две недели заметите первый результат. Занимайтесь с удовольствием, следите за физическим здоровьем и наслаждайтесь отражением в зеркале.