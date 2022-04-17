Стильное резюме Даниила Медведева. Что носит экс первая ракетка мира

Даниил Медведев — российский теннисист, который добился невероятных успехов в своём виде спорта. Он старается создавать трендовые образы и нередко участвует в рекламных съёмках. Сегодня многие и правда стали обращать внимание на его повседневный стиль, отличающийся лёгкостью и простотой. Вместе со стилистом изучили его кэжуал образы.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Какой стиль предпочитает Медведев

Для активного образа жизни необходима комфортная повседневная одежда. Эту потребность удовлетворяет стиль sport casual. Пожалуй, это самый подходящий вариант для тех, кто сделал спорт своей профессией. Это течение повседневного стиля можно охарактеризовать тремя словами: комфорт, практичность и функциональность. Такие особенности очень важны для спортсмена, потому что весь его график расписан по минутам.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Sport casual зародился в 1970-е с ростом увлечённости молодых людей футболом. Укрепилось это течение в 1990-е — период, известный отказом от жёстких правил при выборе одежды. В наше время этот стиль не теряет своих позиций. В гардеробе Даниила чаще всего можно встретить вещи от Lacoste. Теннисист уже не первый год сотрудничает с маркой, поэтому у него собралась приличная коллекция знаменитых поло нейтральных цветов. Кроме того, спортсмен носит рубашки, толстовки на молнии, худи, брюки, шорты и кеды от этого бренда.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Герою несвойственно собирать сложные многослойные образы из трендовых предметов одежды. Он предпочитает лаконичные варианты из минималистичных вещей пастельных оттенков. Например, прямые серые брюки он может надеть с поло оливкового цвета, а разнообразить лёгкой бежевой курткой. Как правило, Медведев создаёт монохромные аутфиты. Даниил с лёгкостью может выйти на прогулку во всём белом, как это было во время Уимблдонского турнира.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

А во время мужского теннисного турнира Nitto ATP в 2021 году спортсмен появился в интересном образе с университетской курткой. Она выделялась выразительной жёлтой буквой, пуговицами и полосками снизу. Эту куртку-леттерман он дополнил молочным худи и серыми брюками из костюмной ткани. На ногах у теннисиста были простые кеды без шнуровки.

Как стилист оценивает образы спортсмена

Анастасия Фуртова стилист Аутфиты Даниила Медведева в большей степени относятся к стилю sport casual. Для образа жизни теннисиста и его телосложения это самый логичный и простой вариант. Если герой — спортсмен, который одевается сам, он чаще всего обращается к спортивным образам. Я бы порекомендовала отказаться от сильно облегающих брюк и такого же верха. Также было бы разумно отойти от полностью спортивных образов и добавить немного классики. Даниилу больше бы подошёл стиль smart casual для повседневных аутфитов.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Кроме того, в его гардеробе не хватает одежды более современного кроя, которая отличается объёмом и длиной.

Можно добавить худи, тренч или свободный пиджак, классические синие прямые джинсы. Рост спортсмена позволяет экспериментировать, поэтому даже летом получится составить интересный образ. Например, джинсовые шорты по колено и свободную футболку можно сочетать с высокими кроссовками или кедами.