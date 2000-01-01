«Да что ты творишь?!» Очень странное упражнение в спортзале. Видео
Повторять или нет — на ваше усмотрение. Данных об эффективности (или травматичности) пока нет.
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Фитнес-тренер Егор Фукалов объясняет, что в этом упражнении не работают абсолютно никакие мышцы. Зато здоровье себе испортить будет очень легко. Единственный плюс такой тренировки – залететь в TikTok по лайкам в раздел «Кринж».
«Да что ты творишь?!» Очень странное упражнение в спортзале
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