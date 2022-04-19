И говорят ли они о пользе продукта.

ПП-словарь: что означают «безглютеновый», «органический» и ещё три популярных термина

Что значит «органический»? Почему продукты «без глютена» должны вызывать доверие? И зачем нужны пробиотики?

Объясняем смысл и значение сложных терминов, которые появились не так давно, но уже успели всем порядком наскучить.

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Как правило, реальный смысл таких пометок на продуктах зависит от конкретного производителя.

Безглютеновый

В супермаркетах на полках со здоровым питанием нередко можно встретить товары с пометкой «без глютена». Они пользуются спросом среди тех, кто следит за здоровьем или борется с лишним весом. Безглютеновыми называют продукты, в составе которых отсутствует растительный белок глютен. Он содержится в злаковых: пшенице, ячмени, ржи. Такая ограничительная диета показана людям с непереносимостью глютена.

Фото: unsplash.com/@foodfaithfit

Говорит ли это о пользе продукта?

Ирина: Обычно производители ставят пометку Gluten Free на продуктах, в составе которых нет глютенсодержащих ингредиентов. Но на деле эти позиции не всегда тестируются на глютен, а также могут быть подвержены перекрёстному загрязнению глютеном на производстве. Поэтому, если вы аллергик, рекомендуем тщательно выбирать производителя. А если только интересуетесь здоровым образом жизни, для начала определите, опасен ли для вас растительный белок. Это можно сделать с помощью теста на гиперчувствительность третьего типа к продуктам питания, аллергопроб или генетического теста.

То есть, если у вас нет непереносимости этого белка, заменять обычные продукты безглютеновыми нет необходимости.

Пробиотики

Этот термин можно увидеть на этикетках кисломолочных продуктов вроде йогуртов и заквасок. Пробиотиками принято считать бактерии, которые несут пользу для организма. Из них наиболее распространены бифидо- и лактобактерии, но есть и другие микроорганизмы, относящиеся к пробиотикам (например, Сахаромицеты Буларди). Пробиотики конкурируют в кишечнике с вредными бактериями, подавляя их рост и поддерживая защитный барьер кишечника.

Фото: unsplash.com/@julianhochgesang

Говорит ли это о пользе продукта?

Ирина: К сожалению, в большинстве продуктов, содержащих пробиотики, недостаточно полезных бактерий для заселения кишечника, к тому же часто они однотипные. Поэтому есть такие йогурты можно (если они без сахара), но не в лечебных целях. На самом деле, отличный источник пробиотиков — ферментированные продукты (чайный гриб, квашеная капуста, кефир, кимчи).

Бездрожжевой

Бездрожжевые продукты пользуются ничуть не меньшим спросом, чем безглютеновые. Но зачастую это лишь маркетинговая уловка. Например, истинно бездрожжевым хлебом можно считать только ферментированный: скажем, созданный из зелёной гречки, которая в процессе брожения даёт молочнокислые бактерии.

Фото: unsplash.com/@kiboka

Говорит ли это о пользе продукта?

Ирина: Приготовить хлеб без дрожжей невозможно. Многие называют бездрожжевым хлеб на закваске. Но и его готовят на основе смеси, которую получают за счёт сбраживания молочнокислыми бактериями и дрожжами. Даже в закваске спонтанного брожения присутствуют дрожжи, которые вкупе с сахаром вытесняют полезные бактерии из кишечника.

Органический

На полках магазинов всё чаще можно встретить продукты с пометкой «эко», «фермерский продукт», «органический». При производстве таких позиций, как правило, запрещено применение антибиотиков, гормонов, пестицидов, ГМО, усилителей роста. Но стоит ли верить этим надписям?

Фото: unsplash.com/@ecasap

Говорит ли это о пользе продукта?

Пометки «органический», organic и производные от них могут быть нанесены только на продукцию, которая производится в максимально приближённых к природным условиях. Однако правдивость подобных маркировок лежит на совести самого производителя. Поэтому при покупке продуктов стоит обращать внимание и на их состав.

Гипоаллергенный

Считается, что гипоаллергенные продукты подходят аллергикам, поскольку содержат минимум активных веществ, вызывающих нежелательные реакции. Однако здесь не всё так просто.

Фото: unsplash.com/@lmablankers

Говорит ли это о пользе продукта?

Ирина: Такая пометка на конкретном продукте — это отражение того, что производитель вкладывает в это понятие. У всех разная степень чувствительности к тем или иным продуктам, вызывающим аллергию. Поэтому не стоит слепо доверять надписи «гипоаллергенный». Внимательно изучайте состав на упаковке, чтобы знать, есть ли в нём ингредиенты, вызывающие аллергию.