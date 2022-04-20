Свежие ростки будут готовы через 1-3 недели.

Как выращивать микрозелень на подоконнике. Витамины будут всегда под рукой

Свежая, сочная и полезная микрозелень по праву занимает место среди суперфудов. Приверженцы здорового питания и веганы ценят её за набор витаминов, вкус и разнообразие.

Микрозелень — это проросшие овощи и травы в фазе роста 2-3 настоящих листочков размером до 15 см. Её можно вырастить из обычных семян и использовать в пищу примерно через неделю после прорастания.

Эти яркие хрустящие зелёные растения идеально подходят для приготовления салатов, смузи, супов и «зелёных» сэндвичей.

Фото: unsplash.com/@twistsandzests

Все виды микрозелени имеют большую пищевую ценность, богаты рекордным количеством витамина С, а также содержат витамины группы В, Е, РР, фолиевую кислоту, железо, фосфор и магний. Входящие в состав эфирные масла обладают антиоксидантными свойствами.

Микрозелень благотворно влияет на иммунную и пищеварительную системы, легко переваривается и снижает уровень вредного холестерина. Регулярное употребление микрозелени способствует более активной регенерации клеток.

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Виды микрозелени: польза и качества

Вырастить микрозелень можно из семян свёклы, чечевицы, горчицы, базилика, рукколы, шнит-лука, зелёного горошка, капусты кольраби, редиса и других.

Микрозелень легко прорастает в условиях городской квартиры и прекрасно себя чувствует на солнечном подоконнике или балконе.

Фото: unsplash.com/@anirudhjanga

Как вырастить микрозелень дома

Вам понадобятся:

лоток или пластиковый контейнер;

семена микрозелени;

пульверизатор;

готовый субстрат (например, кокосовый)

бумажное полотенце либо тонкая ткань в лоток.

Шаг 1

Подготовьте семена. Чтобы они быстрее проросли, предварительно замочите их в тёплой воде в течение нескольких часов или на ночь.

Фото: unsplash.com/@artellecreative

Шаг 2

Подготовьте контейнер. Если у вас лоток с отверстиями, положите на дно бумажное полотенце или тонкую ткань. Заполните контейнер субстратом больше чем на половину. Разровняйте поверхность, не утрамбовывая её.

Шаг 3

Посейте семена. Щедро рассыпьте их по лотку и слегка придавите ладонью или немного присыпьте субстратом.

Фото: unsplash.com/@lizagolyarchuk

Шаг 4

Побрызгайте семена водой из пульверизатора.

Шаг 5

Поставьте контейнер в тёплом и светлом месте, например, на кухонном подоконнике.

Поливать микрозелень нужно по мере необходимости. Главное — не дать семенам высохнуть, но и обильно снабжать водой не стоит. Перед поливкой проверяйте влажность почвы руками.

Вкусная зелень будет готова уже через 1-3 недели в зависимости от выбранного вами вида растений. Срезайте свежие ростки непосредственно перед едой, желательно прямо под корень.