2 популярных упражнения на пресс, которые мы делали неправильно

В каких упражнениях на пресс мы часто допускаем ошибки? Почему мы качаем пресс, а кубиков не видно?



Отвечает тренер.

Многие мечтают о заветных шести кубиках в зеркале и плоском животике. Месяцами ходят в зал или встают рано утром, чтобы позаниматься дома, изнуряют себя упражнениями, а результата всё нет. Всему виной неправильная техника. Вы можете прикладывать много усилий, но в результате качать совершенно другие мышцы.

Егор Фукалов фитнес-тренер При неправильной технике выполнения упражнений очень высок риск, что вы будете качать не те мышцы, которые хотите.

Почему не видно результата от прокачки пресса?

Результат может быть разным. Например, силовым. Если раньше вы могли сделать только пять повторений, то сегодня делаете пять подходов по 30 повторений. Это, несомненно, хороший результат.

Но тому, что кубики пресса никак не появляются на своём месте, есть два объяснения:

вы качаете не те мышцы;

у вас большая жировая прослойка в области живота.

Первый случай исправляется отработкой техники. Второй – правильным питанием, большим количеством воды и соблюдением ежедневной нормы калорий. Это программа минимум для тех, кто хочет избавиться от жира и увидеть результат от тренировок.

Фото: istockphoto.com

Два упражнения, которые мы делали неправильно всё это время

Поднятие ног в висе на турнике

Егор: Когда вы просто поднимаете ноги вверх и вниз, пресс не работает. Основная нагрузка приходится на тазобедренный сустав и его мышцы. При такой технике кубики не появятся: пресс будет работать, но не так, как нужно. Для того чтобы это упражнение давало эффект, нужно максимально подкручивать таз в верхней точке, подтягивая немного согнутые колени к груди. Спина при этом должна немного сгибаться.

Фото: istockphoto.com

Скручивания на полу

Егор: Здесь главная ошибка в том, что вы отрываете поясницу от пола. Когда вы начинаете это делать, поднимая корпус, работает также тазобедренный сустав. Пресс в этом случае задействован по минимуму. Для того чтобы упражнение работало на мышцы живота, поясница должна быть плотно прижата к коврику.

Фото: istockphoto.com

Если вы только недавно пришли в фитнес, идеальным вариантом будут персональные тренировки. Тренер научит вас выполнять упражнения правильно, и потом вы уже сможете всё делать самостоятельно. Вы научитесь сосредоточиваться на нужных вам мышцах, не допуская печальных ошибок, которые потратят ваше время и силы.