Повторение движений за животными помогает похудеть. Как это работает

Человеку действительно есть чему поучиться у животных. Если у вас есть домашние любимцы, вы наверняка замечали, как грациозно прыгают и тянутся кошки или какими выносливыми и активными бывают собаки. Фитнес-индустрия тоже подметила эти качества и решила создать направление Animal Gymnastics – «звериная гимнастика». Разбираемся, что это такое и чем она может быть нам полезна.

Виталий Павликов создатель программы Animal Gymnastics, методист Crocus Fitness Авторская программа Animal Gymnastics – это итог кропотливой работы сразу в нескольких фитнес-направлениях: функциональный тренинг, боевые искусства, mind&body.

Что такое Animal Gymnastics?

Это комплекс упражнений, которые имитируют движения животных. Как мы уже сказали, программа сочетает в себе сразу несколько спортивных направлений. Монотонной работы с весом или жёсткого бега здесь не будет – «звериная гимнастика» совмещает высокоинтенсивную нагрузку и низкоинтенсивную. Связки в упражнениях очень легко запоминаются, и их будет просто повторить. Каждое движение имеет свой смысл и находится на своём месте: инструкторы скомпоновали их таким образом, чтобы эффект от тренировки был максимальным.

Фото: Crocus Fitness

Большим плюсом будет и то, что вам не потребуется дополнительное оборудование – работа будет только с весом собственного тела. Групповое занятие проходит в течение 50 минут с инструктором и под энергичную музыку.

У Animal Gymnastics есть формат 20-10. Это своего рода «биологическая табата», которая строится на основе выполнения конкретных протоколов и блоков. В протоколе небольшое количество упражнений, а это значит, что каждый сможет легко запомнить связки. Программа предельно понятна и подходит для всех уровней подготовки.

Фото: Crocus Fitness

Ночь Фитнеса от Crocus Fitness, которая состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге. Познакомиться с Animal Gymnastics вы сможете в, которая состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге.

Чем полезна эта программа?

Благодаря занятиям Animal Gymnastics вы станете более выносливым, бодрым и энергичным, хорошо скоординированным и в тонусе. Программа актуальна для тех, кто хочет «подсушиться», уменьшить отёчность, улучшить метаболизм и начать постепенно менять рельеф тела.

Фото: Crocus Fitness

«Звериная гимнастика» поможет развить подвижность суставов и толерантность организма к нагрузкам. Тело обретает силовую мобильность, мощь и грацию без жжения в мышцах, высоких пульсовых зон и насилия над организмом от миллиона приседаний. Всё это позволит получить результаты быстро и эффективно. А ещё это отличная практика для общего оздоровления организма и просто интересное занятие, которое вы точно ещё не пробовали.