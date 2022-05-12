«Раньше подо мной ломались стулья». Личная история журналиста, похудевшего на 65 кг

В свои 40 лет Илья Переседов — журналист, радиоведущий, предприниматель. Сложно поверить, но ещё три года назад Илья весил больше 150 кг, а полтора года спустя пробежал два полумарафона и Московский марафон. Похудеть на 65 кг ему помог особый подход к процессу — об этом и о том, почему, поддерживая бодипозитив, Илья всё же решил избавляться от лишних килограммов, он рассказал «Чемпионату».

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

«Почувствовал на себе гравитацию — лишние килограммы»: с чего всё началось

У моего решения было несколько триггеров. Во-первых, в какой-то момент я сильно набрал. У меня всегда были проблемы с весом – где-то с восьмого класса он колебался в диапазоне 80-100 кг. Что, в общем-то, сегодня считается для мужчины терпимой нормой. Особенно в России. То есть при моём росте 185 см и весом 110 кг я считался мужчиной в теле, при 120 кг — ну да, поднабрал. В этом режиме я и жил: что-то сгонял, что-то набирал. А потом случился стремительный скачок: примерно за три года вес поднялся со 120 до 150 кг. Я почувствовал на себе «гравитацию» — дополнительные килограммы.

С лишним весом было много проблем. Я не мог спокойно передвигаться сам: постоянно происходили вывихи коленей и стоп. И чтобы этого не было, приходилось ездить на такси даже в пределах квартала. Мучили головные боли, храп, нервные перепады.

Жир — это эндокринный орган, и он вырабатывает больше гормонов, чем щитовидная железа. Когда его слишком много, он провоцирует воспаления по всему телу, в том числе и в нервной системе. Поэтому крупные люди очень эмоционально ранимы и взвинчены, и не только от насилия, которому подвержены в обществе.

Я не мог найти себе одежду подходящего размера в обычных магазинах, на мне протирались и лопались джинсы, не застёгивался ремень. А в самолёте приходилось просить дополнительный «хвостик», чтобы пристегнут ремень безопасности. Когда я приходил в летнее кафе, то, скорее всего, вставал с креслом. А если приходил в какой-нибудь лекторий, подо мной трескались и ломались складные стулья — всё время было очень неловко.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат» / Из личного архива Ильи Переседова

У меня есть врождённая дисплазия соединительной ткани и из-за этого очень подвижные гибкие суставы. И когда я показываю людям фотографии из своего прошлого, мне не верят. На старых фото я большой, у меня иксообразные ноги, а сейчас, когда я сбросил вес, они выровнялись. Многие пишут, что на фото два разных человека, хотя на самом деле это не так. У меня не было иксообразных ног, но из-за лишнего веса и подвижных связок колени «подламывались» под весом. Когда я похудел и укрепил ноги, они стали ровными.

У меня не было системного спортивного прошлого и вообще какого-либо опыта регулярных занятий физкультурой. В детстве я не ходил в секции.

Развитого мышечного каркаса в момент, когда я начал худеть, у меня не было, а это очень важно. Сейчас в журналах публикуют снимки моделей плюс-сайз и предлагают равняться на них. У каждой такой девушки будет прекрасная геометрия тела, они физически хорошо развиты. Взять, например, Билли Айлиш, которая сегодня становится иконой бодипозитива. У неё гимнастическое прошлое, и, соответственно, есть развитый мышечный каркас. Когда ей понадобится, она сможет быстро сбросить лишний вес. У людей со спортивным прошлым совершенно по-другому работают мышцы, есть мышечная память. Поэтому они быстрее восстанавливаются. Если вы видите видеоролики, где тренер набрал 30 кг, а потом показывает, как их согнать, знайте — это разговор в пользу бедных. Человеку без спортивного прошлого будет непросто добиться такого результата.

В рамках одного исследования опросили врачей и пациентов: большее количество пациентов готовы слышать о проблемах своего веса и что-то с этим делать, чем количество врачей, которые готовы им об этом сообщать.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

У меня был врач, которому я очень доверяю и который честно описал все мои перспективы. Он показал анализы и сказал, что, если бы я пришёл в обычную больницу, мне бы уже поставили диагноз «диабет». Если бы набор веса продолжался, скорее всего, я не только бы стал менее мобильным, но и вовсе перестал бы выходить из квартиры. А в перспективе вообще стал бы лежачим больным.

Я вдохновился и начал заниматься собой. Пришёл к хорошему диетологу. И, на удивление, это был для меня достаточно травматичный опыт. Она вдруг стала говорить, что мне придётся вести дневник питания, отчитываться перед ней, предложила делать уколы и пить таблетки. В этот момент я почувствовал, что меня «расчеловечивают», что я из активной личности превращаюсь в «придаток» медицинского конвейера. Мне это совсем не понравилось, я ушёл и больше не вернулся. Но в тот момент понял, что моё будущее будет именно таким, если я не приму меры сам.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Я анализировал свою проблему, принял её со всей серьёзностью. Прикидывал, как действовать, чтобы измениться, но сохранить ощущение, что я держу жизнь в своих руках.

«Я меньше ел, больше двигался»: почему такой подход не всегда работает

Если говорить совсем грубо, можно сказать, что я меньше ел и больше двигался. Но почему эта фраза бессмысленна почти в 90% случаев? Во-первых, любой водитель вам скажет: если у вас есть автомобиль, тот же самый ламборгини, чтобы он был в нормальном состоянии, на нём нужно регулярно ездить. И содержать его в хороших условиях. А водитель, который ведёт эту машину, должен быть квалифицированным. При этом из гаража должна выходить хотя бы какая-то дорога, а ездить желательно не в условиях перегрузок — не под палящим солнцем или в Сицилии во время извержения вулкана.

У 99% людей, у которых не получается похудеть по рекомендации «меньше ешь — больше двигайся», проблема не в том, что совет ложный. А как раз в наличии водителя, который будет управлять телом-машиной, в наличии дороги, по которой можно идти и т. д. То есть у большинства, на самом деле, нет времени и сил противостоять среде.

Вы можете сколько угодно сокращать калораж, но дома вас ждёт бабушка со смородиновым пирогом и говорит, что обидится, если вы не съедите кусочек.

Или, например, вы ходите в фитнес-зал, где занимаетесь по особой программе без кардионагрузок от тренера. Хотя за час махов-зашагиваний вы сожжёте максимум 250 ккал, а за то же время на беговой дорожке — около 400 ккал. После тренировки вы с чувством выполненного долга спускаетесь в кафетерий фитнес-клуба — и что встречаете там? Фитнес-кафе, где вам предлагают фреш в те же 250 ккал с протеиновым батончиком в 300 ккал в придачу. Вот и получается: сжёг 250 ккал, а съел 500 ккал. Вернулись домой, позавтракали-поужинали листочком. Потом говорите: «Чего это я не худею?». А добрый тренер отвечает: «Это у вас с эндокринной системой проблемы, купите-ка у меня этих БАДов».

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

«Я не превратился в фитоняшку, которая собирает всякие медальки»: что изменилось после похудения

С одной стороны, если посмотреть глобально, ничего особо не поменялось. Не изменилась моя идентичность. Я не могу сказать, как говорят некоторые люди, прошедшие через преображение: «Фу, я был жирным, несчастным аутсайдером, а теперь я стал как бы лучшей версией себя». Опять-таки, я не могу сказать, что у меня радикально изменилась среда общения: я не превратился в фитоняшку, которая бегает «по горам, по долам», собирает всякие медальки. Какие друзья приходили ко мне в гости шесть лет назад, такие приходят и сейчас.

Радикально не поменялся мой культурный фон. Единственное отличие — я научился носить линзы. До этого всю жизнь ходил в очках, а теперь пришлось менять привычки: когда бегаешь, много потеешь — в очках это очень неудобно. При этом я как был книжным червём, так им и остался. Общая картина моей жизни не изменилась.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

С другой стороны, по ощущениям, я как бы переехал на другую планету или прошёл через шкаф в Нарнию, оказался в параллельной реальности. Когда ты теряешь в весе больше 20 кг, то совершенно иначе ощущаешь гравитацию. Представьте, на вас навесить жилет хотя бы весом в те же 20 кг и заставить в нём походить несколько дней: в нём засыпать, в нём просыпаться. А потом его снять. Вы же наверняка почувствуете разницу. Самое интересное, что если будете носить на себе эти вериги, то в какой-то момент перестанете их ощущать, а вот если снимете их — отчётливо почувствуете.

После того как я сбросил эти 20 кг, у меня изменился сон, сердцебиение, обмен веществ. Как если бы я действительно переехал на другую планету. В качестве примера можно взять и морских львов. На берегу это такие нелепыши, которые еле-еле переваливаются. Зато в воде это стремительные, грациозные и опасные хищники. Поэтому, на мой взгляд, проблема лишнего веса вовсе не в эстетике и общественных стереотипах. Если бы я мог переселиться в мир с другой гравитацией и как морской лев грациозно порхать, может быть, я и сейчас бы 200 кг весил, понимаете? Но такой возможности нет.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

В этом случае я стою на позиции американской медицины: ожирение как медицинский диагноз, это неизлечимая болезнь, у неё может быть только нулевая стадия, как у алкоголизма, например. Если вы уже вошли в зону ожирения, то максимум, который возможен, — это нулевая степень, когда формальной угрозы для жизни и здоровья нет. Но всегда сохраняется вероятность рецидива. Поэтому сегодня я говорю о себе как о человеке с ожирением, хотя формально мой вес укладывается в медицинскую норму.

Моё похудение — это, наверное, единственный масштабный проект, в котором я могу приписать стопроцентную ответственность за успех и все лавры именно себе. Конечно, на этом пути мне помогали врачи, тренеры, консультанты по питанию, ещё кто-то. Но у меня ни разу не было зависимой роли, будто я прихожу к кому-то, чтобы меня спасли. Это всегда была моя авторская история. И по отношению к остальным действующим лицам я выступал в роли работодателя: берёт исполнителя на конкретную задачу, представляет себе KPI, который должен получить, и спокойно расстаётся, когда понимает, что пришло время.