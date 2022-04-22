Что делать, если не растут мышцы? Отвечает фитнес-тренер

Почему мышцы растут медленно и как это исправить?



Отвечает тренер.

Целыми днями тренируетесь в спортивном зале на протяжении двух месяцев, а результата не видно? Вероятно, в ваших упражнениях, действиях и даже режиме дня есть ошибки. Именно они становятся причиной того, что мышцы не растут.

Почему тренировки не приводят к результату?

Егор Фукалов фитнес-тренер Мышцы растут не в спортзале, а во время отдыха. Когда мы делаем упражнения, в организме происходят различные процессы. Важно, чтобы он восстанавливался после тренировок.

Если заниматься на износ, постоянно нервничать и есть всё подряд, эффект от такого образа жизни будет отрицательным.

Также ошибочно думать, что можно накачать какую-то конкретную часть тела: только ягодицы, только бицепс и т. д. В тренировочном процессе участвуют все мышечные группы, но на какие-то из них делается больший упор. Если вы будете всё время качать только пресс, а другие мышцы оставите без внимания, появления кубиков не ждите.

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Что мешает мышцам расти?

Неправильное питание. Несбалансированный рацион, превышение нормы калорий, очень жирная и вредная пища — всё это тормозит появление результата от тренировок. Жировая прослойка не уходит, тело не приобретает рельеф, а вы начинаете думать, что всё время в зале прошло зря. Чтобы мышцы росли, им нужна энергия, а это белки, жиры и углеводы.

Отсутствие витаминов и минералов в рационе. Это кирпичики, из которых строится здоровье нашего организма. Иногда они особенно нужны, поэтому важно регулярно проверять, какие компоненты у вас в дефиците.

Незнание техники упражнений. Если на тренировке вы двигаетесь неправильно, есть риск, что целевая группа мышц не будет включаться или работать по минимуму. Именно поэтому все тренеры так часто говорят о технике выполнения упражнений. Из-за ошибок в технике мы качаем совершенно не те мышцы, которые планировали, и даже не подозреваем об этом. И это ещё не самое страшное. Самым худшим исходом может стать травма, из-за которой можно выпасть из тренировочного процесса очень надолго.

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Как заставить мышцы расти?

Поставьте цель. Если вы идёте в зал, чтобы поднять самооценку и навешать себе на штангу побольше веса, мышцы не вырастут. Вы должны чётко знать, чего хотите: сбросить вес, нарастить мышечную массу или подтянуть выносливость? И обязательно продумать, как этот результат потом сохранить. Работать над красивым и сильным телом приходится долгие годы, а испортить всё можно очень быстро и легко. Большим плюсом будет, если вы поставите себе реальную задачу и выделите на неё конкретный временной промежуток.

Проверьте своё здоровье. Рост мышц зависит и от состояния вашего здоровья. Сдайте анализы, пройдите обследование и выясните, в каком состоянии находится организм. Врач расскажет, какие есть противопоказания к тренировкам, каких питательных веществ вам не хватает и что с этим делать.

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Наладьте питание. Исключите продукты, которые мешают идти к результату, и постройте себе грамотный рацион. Постарайтесь следить за нормой калорий, пейте воду и не забывайте про витамины. Если самому выстроить питание сложно, обратитесь за помощью к нутрициологу.

Отдыхайте. Высыпайтесь, восстанавливайте ресурс и не тренируйтесь на износ. Снизьте уровень стресса — он тоже мешает расти мышцам. Можете добавить расслабляющие процедуры: бани, спа, массажи. Когда мышцы начнут полноценно восстанавливаться, вы увидите первые результаты.

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Работайте с тренером. Новичкам это особенно важно. Тренер научит вас правильно выполнять упражнения и подбирать нужный вес. Знания и умения обезопасят вас от травм и сделают тренировку эффективной.

Занимайтесь с удовольствием и отслеживайте свои результаты. Помните, что даже самые маленькие победы достойны похвал.