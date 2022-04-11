Учёные из Йеля рассказали, как быстро похудеть

Этот белок синтезируется в клетках, которые в том числе усиливают чувство голода.

Учёные считают, если отключить синтез белка, можно быстро похудеть. А если усилить — наоборот, набрать вес.

Предполагается, что новое открытие поможет в борьбе с ожирением и анорексией.