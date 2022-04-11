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Учёные из Йеля рассказали, как быстро похудеть
Учёные из Йеля рассказали, как быстро похудеть
Всё дело в одном из белков.
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Йельские учёные <a href="https://news.yale.edu/2022/04/11/yale-scientists-uncover-key-regulator-body-weight" rel="nofollow">обнаружили</a> ключевой регулятор веса у мышей — белок аугментор-альфа.
Йельские учёные обнаружили ключевой регулятор веса у мышей — белок аугментор-альфа.
Этот белок синтезируется в клетках, которые в том числе усиливают чувство голода.<br/> Учёные считают, если отключить синтез белка, можно быстро похудеть. А если усилить — наоборот, набрать вес.<br/> Предполагается, что новое открытие поможет в борьбе с ожирением и анорексией.
Этот белок синтезируется в клетках, которые в том числе усиливают чувство голода.
Учёные считают, если отключить синтез белка, можно быстро похудеть. А если усилить — наоборот, набрать вес.
Предполагается, что новое открытие поможет в борьбе с ожирением и анорексией.
Учёные из Йеля рассказали, как быстро похудеть
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