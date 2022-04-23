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Идеальная температура в комнате для сна, при какой температуре лучше засыпать

Какой должна быть идеальная температура для сна и как её «настроить»
Арина Забгаева Дарья Лебедева
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Какая температура идеальна для сна
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У экспертов есть своё мнение на этот счёт.
При какой температуре полезнее всего спать? Как добиться нужной температуры?

Рассказываем вместе с сомнологом.

Некоторым нравится спать в тепле, а кто-то обязательно открывает на ночь окно — даже зимой. Но, кроме личных предпочтений, есть ещё и рекомендации специалистов. При какой температуре лучше всего спится и почему?

<a href="https://www.championat.com/authors/4715/1.html">Дарья Лебедева</a>
Дарья Лебедева
врач-сомнолог

С одной стороны, считается, что спать нужно в прохладном помещении. С другой — в тёплых условиях многие засыпают быстрее.

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Какая температура считается идеальной для здорового сна?

В идеале температура в комнате должна находиться в пределах +16...+19℃. Связано это с изменяющейся во время сна температурой тела. Во время бодрствования в среднем она достигает 36,6 градусов. Но во время сна может опускаться на несколько градусов.

Фото: unsplash.com/@regsultik

Дарья: Одни предпочитают спать, укутавшись в одеяло, другие — с открытым окном. Несмотря на общие рекомендации, комфортная температура в спальне подбирается для каждого индивидуально. С особым вниманием к этому стоит отнестись тем, кто испытывает проблемы с засыпанием или часто просыпается по ночам.

Кроме того, важно организовать место для сна так, чтобы в самой тёплой зоне были ноги, а в самой прохладной — голова.

Дарья: Чем больше разница между температурой головы и ног — тем крепче сон.

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Лучше открыть окно или спать без одеяла?

Дарья: Кому как удобнее. Например, некоторые не могут спать без одеяла. Для них это своего рода укрытие, вопрос безопасности. Кто-то всегда спит с закрытыми окнами, но при этом под лёгкой простынёй. Всё индивидуально, но тщательно проветривать комнату хотя бы за час до сна необходимо. А вот батареи в спальне лучше включить на минимальную мощность — они осушают воздух, а уровень влажности тоже стоит поддерживать в оптимальных значениях.

Фото: unsplash.com/@maudefl

То же самое касается и одежды. С точки зрения медицины сна полезнее спать без одежды. Но для многих такой вариант не подходит: некоторым неудобно и некомфортно и они предпочитают носить пижаму. В таком случае лучше отдавать предпочтение комплектам из натуральных материалов, которые не будут сковывать ваши движения во сне.

Что делать, если не получается заснуть в прохладе?

Важно понять, что мёрзнуть точно не стоит. В относительной прохладе должна быть именно область головы. Кроме того, не спешите сразу снижать температуру в спальне до заветных +16℃ — пробуйте прийти к ней постепенно. Если дискомфорт не уходит, заставлять себя не нужно.

Фото: unsplash.com/@zohre_nemati

Если вы привыкли спать в тепле и не испытываете никаких проблем — высыпаетесь, днём чувствуете себя бодрым и отдохнувшим — то перестраивать привычки нет особого смысла. Спите в такой температуре, какая комфортна для вас.

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