Как максимально эффективно использовать свои 24 часа в сутках

Любой человек может значительно повысить личную эффективность и добиться выдающихся результатов в своей деятельности, если не будет мчаться на всех парах по жизни и перестанет хвататься за всё большее количество новых задач.

Олег Карма предприниматель, общественный деятель, основатель онлайн-университета Smart Business Современная культура вечной спешки и многозадачности — абсолютно контрпродуктивна. Люди испытывают колоссальный стресс и перегруз от такого ритма жизни и при этом не добиваются серьезных результатов.

Вы видели, как выглядит британский предприниматель Ричард Брэнсон? Он всегда расслаблен, спокоен и жизнерадостен, в его жизни нет спешки и суеты. Он совершает малое количество действий, но получает ошеломительные результаты в бизнесе. Именно так поступают сверхпродуктивные люди, и нам стоит этому у них поучиться.

Мы собрали пять простых лайфхаков, которые помогут поднять продуктивность и получить больше свободного времени для семьи, путешествий и хобби. Внедрите их в свою жизнь, и вы сможете достигать целей намного быстрее и эффективнее.

Откажитесь от многозадачности

Множество современных исследований доказывают, что мы не можем эффективно выполнять несколько дел одновременно без потери качества. Даже профессиональный гонщик не может проехать знакомый ему трек, разговаривая по телефону, так же быстро, как без телефона.

Фото: unsplash.com/@surface

У людей, которых во время работы отвлекали уведомления на телефоне, тест IQ показал снижение на 15%. В общем, если делать много дел одновременно, можно «обделаться». Поэтому старайтесь ограничивать количество ключевых задач на день, их не должно быть больше трёх. Не делайте ничего параллельно, переходите к новому делу только после того, как закончили старое.

Фокусируйтесь на важном

Сначала делайте главное, остальное — не делайте вообще. Определяйте задачи, которые сильнее всего продвинут вас к целям, и находите самый простой способ их решения. Всё, что не является результатообразующим действием, делегируйте или игнорируйте.

Делайте перерывы

Научно доказано, что человек может сохранять высокий уровень концентрации не более 120 минут подряд. Поэтому делайте перерывы в течение рабочего дня для того, чтобы восстановиться и поддерживать высокую производительность мозга. Небольшая передышка — 20-30 минут — будет иметь отличный обновляющий эффект.

Занимайтесь спортом

Физическая активность повышает вашу внутреннюю энергию, улучшает настроение и благоприятно влияет на мозг. Большинство сверхпродуктивных людей занимаются спортом 3-5 раз в неделю.

Фото: unsplash.com/@jonny_k

Подойдёт любой вид физической нагрузки: бег, плавание, йога, танцы и тд. Не так важно, что именно вы будете делать, главное — запустить движение тела, и вы сразу же ощутите эффект.

Развивайтесь

Чтение книг, изучение курсов, прохождение тренингов — всё это крайне позитивно влияет на вашу эффективность.

Фото: unsplash.com/@claybanks

Выработайте привычку регулярно тренировать мозг — и вы станете одним из самых продуктивных людей в своем окружении. Эти простые правила могут кардинальным образом изменить вашу жизнь. Главное — не просто прочитать, а внедрить их. Проведите эксперимент, попробуйте следовать этим принципам всего две недели, и вы увидите, как меняется ваша жизнь. Проверьте.