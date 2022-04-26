Не стоит игнорировать проблему — иначе она может перерасти в серьёзные заболевания.

Зависимость от еды — реальный диагноз. Как его распознать и что делать

Зависимость от еды, или пищевая аддикция, существует и проявляется двумя основными диагнозами: компульсивное переедание и булимия.

Человек с пищевой зависимостью не воспринимает еду как физиологическую потребность и ест не для того, чтобы утолить голод. Еда становится источником вдохновения, антидепрессантом, развлечением. Патологии пищевого поведения опасны для здоровья и могут привести к серьёзным заболеваниям, включая ожирение, анорексию, болезни сердца и сосудов.

С чего начинается зависимость

Пищевую зависимость считают психологической проблемой, которая вредит организму в целом. Человек использует еду как способ справиться с различными эмоциональными состояниями: тревогой, стрессом, волнением, скукой, низкой самооценкой.

Основные причины развития зависимости:

период жизненного кризиса (подростковый кризис, потеря работы, тяжёлое послеродовое состояние и т. д.);

изматывающий режим работы с нарушением режима сна и питания;

Фото: istockphoto.com

серьёзные эмоциональные потрясения;

употребление или ограничение еды для достижения различных целей (ребёнок хочет получить похвалу или не обидеть маму и бабушку, девушка мечтает получить фигуру с картинки).

Какие признаки у пищевой зависимости

Человек с булимией или компульсивным перееданием испытывает приступы «волчьего» голода. В таких случаях едят до тошноты, наполняя желудок под завязку, а после бичуют себя за очередное переедание. При нервной булимии после приступов обжорства нередко пытаются компенсировать срыв — например, спровоцировать рвоту.

Если при компульсивном переедании человек очень быстро набирает вес, то при булимии эта опасность меньше. Но намного выше риск вызвать сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Нарушается обмен веществ, кислотность желудка, микрофлора кишечника, ухудшается состояние зубов, кожи, волос, повышается риск травм пищевода и полости рта.

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Пищевая зависимость повышает риск различных заболеваний и может усугубить психологическое состояние — привести к социальной изоляции и длительной депрессии.

Пищевая зависимость развивается постепенно и имеет ряд симптомов.

Нет контроля аппетита

Отсутствует чувство насыщения и не работает инстинктивный голод. Еда становится символом решения проблем и успокоения, а не способом удовлетворения биологической потребности.

Есть ряд «продуктов-наркотиков»

Эта та еда, без которой вы не можете пережить и одного дня. Чаще всего это продукты с повышенным гликемическим индексом и высокой калорийностью: сладости, выпечка, жирные и жареные продукты. У людей с зависимостью бывают специальные запасы такой еды на случай приступа.

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Всегда есть причины для срыва

Причиной переедания могут стать как отрицательные, так и положительные моменты: ссора с родными, повышение на работе, выходной день и даже обещание «с завтрашнего дня на диету».

Раскаяние и чувство вины

После приступа переедания зависимые испытывают чувство вины и стыда, их преследует мысль о том, как избавиться от пищевой зависимости.

Еда втайне

Люди чаще едят в одиночку, прячут конфеты и съедают их, когда остаются дома одни. В обществе же человек с зависимостью может соблюдать диету, но, приходя домой, объедаться пирожными.

Фото: istockphoto.com

Все мысли о еде

Страдающий пищевой зависимостью думает о еде постоянно: что готовить и из каких продуктов, что он будет есть на обед и чем перекусить.

Нет страха потерять здоровье

Люди осознают опасность аддикции, замечают проблемы со здоровьем и весом, ухудшение внешнего вида и эмоционального состояния, но не отказываются от дополнительного куска пирога.

Что делать?

Немногие с пищевой зависимостью могут самостоятельно справиться с этой проблемой. Остальным нужна помощь психотерапевта и диетолога. Особо сложным случаем аддикции пищевого поведения считается анорексия, которая может привести к летальному исходу из-за истощения.

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Если вы заметили у себя или своих близких признаки расстройства пищевого поведения, не теряйте времени — обратитесь к специалистам.

С пищевой зависимостью нужно бороться, чтобы сохранить здоровье. На первом этапе восстановления необходимо осознать проблему, снизить уровень стресса, найти хобби, чтобы не заполнять свободное время пиццей и печеньем.

Заручитесь помощью специалистов: психолога, диетолога или нутрициолога. Они помогут составить полноценный рацион питания и восполнить дефициты, оживить ваши рецепторы и восстановить работу сигналов организма.

Наладьте режим сна и питания. Обязательно высыпайтесь.

При недостатке сна в организме снижается уровень лептина — гормона, который регулирует аппетит и отвечает за чувство насыщения.

Проведите ревизию в холодильнике, оставьте только полезные продукты, больше гуляйте на свежем воздухе и перестаньте ругать себя за прошлые проблемы с едой.