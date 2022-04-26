Почему тренеры в СССР запрещали пить воду на тренировках

Можно ли пить воду на тренировке? Почему советские тренеры запрещали это делать?



Разбираемся вместе с фитнес-менеджером сети фитнес-клубов.

Немногие знают, что спортсменам в СССР запрещали пить воду во время тренировок. Ведь сейчас ситуация обстоит совсем иначе: почти каждый говорит о необходимости поддерживать водный баланс на занятиях. А бутылка с водой давно стала незаменимым атрибутом тех, кто ведёт активный образ жизни. Почему же тогда раньше действовали другие правила?

Эдуард Шакула фитнес-менеджер сети Pride Fitness Тренеры в СССР считали иначе, и на это были причины.

Как вода влияет на организм во время физической активности?

На тренировках мы потеем и выводим из организма электролиты (минеральные соединения): калий, натрий, магний, хлор. Приём воды во время физической нагрузки разбавляет и без того сниженную концентрацию этих важных веществ. Зачастую это приводит к перетренированности, повышенной утомляемости, потере интереса к спорту, снижению эффективности тренировок.

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Более того, недостаток магния из-за вымывания электролитов может спровоцировать судороги, которые нередко приводят к разрыву мышц и травмам. По этой причине советским спортсменам разрешалось пить воду только после окончания занятия. Но поскольку обезвоживание тоже вредит организму, такое правило действовало лишь в том случае, если тренировка длилась не более двух часов.

Эдуард: Тренеры в СССР считали, что употребление жидкости во время тренировок негативно сказывается на организме. А именно приводит к появлению судорог перед сном, которые в дальнейшем могут спровоцировать травмы и продлить сроки восстановления. Также считается, что приём воды активизирует работу почек и усиленно задействует сердечную мышцу, что даёт дополнительную нагрузку и усложняет физическую активность.

Что пить вместо воды?

Эксперимент учёных из Австралии подтвердил, что употребление воды во время тренировок помогает избежать обезвоживания, но при этом создаёт условия для возникновения судорог. Результаты исследования показали, что участники, которые пили воду с электролитами, чувствовали себя лучше. А вот тем, кто пил обычную воду, неприятных последствий избежать не удалось. Поэтому, если вы часто сталкиваетесь с внезапными сокращениями мышц после интенсивной тренировки, авторы работы рекомендуют пить специальные напитки, богатые минералами.

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Роман Мальков врач-диетолог, гатроэнтеролог, физиотерапевт, врач спортивной медицины и ЛФК, эксперт UniProf Чтобы легче переносить физические нагрузки, действительно стоит пить спортивные напитки (изотонические, содержащие соли) или минеральную воду (негазированную), восполняющую утерянные электролиты. Но только небольшими глотками.



Если же тренировка длится 1-2 часа, то восполнять баланс жидкости нужно только через некоторое время после занятия.