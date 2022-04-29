4 группы продуктов, в которых много витамина D. В чём их польза, рассказывает нутрициолог

Как восполнить дефицит витамина D? Какие продукты нужно есть?
Дефицит «солнечного» витамина может ослабить организм и нарушить обмен веществ. Жирорастворимый витамин укрепляет иммунитет и улучшает работу мозга, регулирует углеводно-жировой обмен, а также защищает от образования злокачественных опухолей.
Витамин D помогает похудеть, положительно влияет на гормональный фон у женщин и увеличивает шансы забеременеть. Где его найти и можно ли восполнить дефицит с помощью питания?
Для чего нужен витамин D
В отличие от других, витамин D действует как гормон, и каждая клетка в теле имеет рецептор для него. Активная форма витамина (кальцитриол) синтезируется в организме из предшественников витаминов (провитаминов).
Фото: unsplash.com/@fleuraimeekaan
В организме витамин D:
- участвует в синтезе половых гормонов;
- влияет на репродуктивную систему;
- частично производится из холестерина на поверхности кожи под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей типа B (УФ-B).
Кроме того, дефицит витамина D часто сопутствует ряду заболеваний. А поддержание достаточного уровня этого элемента в организме (при достаточном количестве кальция) служит важным условием для эффективного восстановления костной ткани и профилактики остеопороза.
В настоящее время дефицит витамина D (уровень в сыворотке крови менее 30 нг/мл) настолько распространён, что считается пандемией. Так, в России с ним сталкиваются 74-83,2% людей, в США — 75%, в Таиланде и Малайзии — 50%, в Японии и Южной Корее — 90 %.
В каких продуктах больше всего витамина D
Им богаты несколько категорий продуктов: рыба, молочные продукты, грибы, яйца. Составили таблицу с продуктами-чемпионами по содержанию этого витамина на 100 граммов.
|Источник
|Содержание на 100 г
|Жир печени трески
|250 мкг
|Грибы майтаке
|28,1 мкг
|Скумбрия
|25 мкг
|Горбуша
|13 мкг
|Икра красная
|12 мкг
|Желток куриный (в виде сухого порошка)
|10 мкг
|Яичный желток сырой
|5,4 мкг
|Лисички
|5,3 мкг
Фото: unsplash.com/@shutters_guild
В какой рыбе много витамина D
|Источник
|Содержание на 100 г
|Горбуша
|10,9 мкг
|Кета
|16,3 мкг
|Рыбий жир
|250 мкг
|Скумбрия
|16,1 мкг
|Атлантический лосось
|11 мкг
|Сельдь
|30 мкг
|Красная икра
|2,9 мкг
|Минтай
|1 мкг
|Тунец
|5,7 мкг
|Морской окунь
|2,3 мкг
|Щука
|2,5 мкг
|Треска
|0,9 мкг
|Чёрная икра
|8 мкг
|Речной окунь
|3 мкг
|Камбала
|2,8 мкг
Фото: unsplash.com/@armkntjnd
В каких молочных продуктах много витамина D
|Источник
|Содержание на 100 г
|Коровье молоко
|0,06 мкг
|Козье молоко
|0,05 мкг
|Сливки 10%
|0,8 мкг
|Сливки 20%
|0,12 мкг
|Сметана 30%
|0,15 мкг
Фото: unsplash.com/@anshu18
В каких грибах много витамина D
|Источник
|Содержание на 100 г
|Лисички
|5,3 мкг
|Сморчки
|5,1 мкг
|Вешенки
|0,7 мкг
|Шиитаке
|0,4 мкг
|Белые грибы
|0,2 мкг
|Шампиньоны
|0,1 мкг
Фото: unsplash.com/@thanhsoledas
Сколько витамина D содержится в яйцах
|Источник
|Содержание на 100 г
|Куриный желток
|7,7 мкг
|Цельное куриное яйцо
|2,2 мкг
|Перепелиное яйцо
|1,4 мкг
Люди с аллергией на молочный белок, рыбу и с непереносимостью лактозы, а также вегетарианцы и строгие веганы часто испытывают дефицит витамина. Поэтому им необходимо дополнительно поддерживать организм с помощью добавок и больше гулять на солнце.
Фото: unsplash.com/@tontongilles
К чему может привести недостаток витамина D
Многие не получают необходимого количества полезного вещества ни с едой, ни с солнцем. Поэтому приём витамина D необходим для поддержки костей, мышц, иммунитета и нервной системы.
Дефицит витамина D может привести к развитию рахита у детей и неприятностям со здоровьем у взрослых. Частые простуды, раздражительность и плохое настроение, мышечная слабость и судороги, переломы костей и трещины — всё это говорит о недостатке витамина в организме.
Кроме того, нехватка этого витамина приводит к развитию проблем с иммунитетом, увеличивает риск онкологических заболеваний и развития деменции.
Что делать?
Нормализовать показатели витамина D помогут полноценное питание, грамотно подобранные пищевые добавки и работа с причинами плохого усвоения витамина: лишним весом, проблемами с поджелудочной железой и желчеоттоком, нарушением работы почек.
Фото: istockphoto.com
Для восполнения дефицита необходимо индивидуально подобрать дозировку по результатам анализа. Чтобы результат не заставил себя ждать, можно добавить в схему приёма такие витамины, как К2 в форме MK-7, магний, витамин С.