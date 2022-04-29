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4 группы продуктов с содержанием витамина D, какие продукты необходимо есть с витамином D

4 группы продуктов, в которых много витамина D. В чём их польза, рассказывает нутрициолог
Ната Гончар
4 группы продуктов, богатые витамином D
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В России с дефицитом «солнечного» элемента сталкиваются почти 90% людей.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Как восполнить дефицит витамина D? Какие продукты нужно есть?

Дефицит «солнечного» витамина может ослабить организм и нарушить обмен веществ. Жирорастворимый витамин укрепляет иммунитет и улучшает работу мозга, регулирует углеводно-жировой обмен, а также защищает от образования злокачественных опухолей.

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Витамин D помогает похудеть, положительно влияет на гормональный фон у женщин и увеличивает шансы забеременеть. Где его найти и можно ли восполнить дефицит с помощью питания?

Для чего нужен витамин D

В отличие от других, витамин D действует как гормон, и каждая клетка в теле имеет рецептор для него. Активная форма витамина (кальцитриол) синтезируется в организме из предшественников витаминов (провитаминов).

Фото: unsplash.com/@fleuraimeekaan

В организме витамин D:

  • участвует в синтезе половых гормонов;
  • влияет на репродуктивную систему;
  • частично производится из холестерина на поверхности кожи под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей типа B (УФ-B).

Кроме того, дефицит витамина D часто сопутствует ряду заболеваний. А поддержание достаточного уровня этого элемента в организме (при достаточном количестве кальция) служит важным условием для эффективного восстановления костной ткани и профилактики остеопороза.

В настоящее время дефицит витамина D (уровень в сыворотке крови менее 30 нг/мл) настолько распространён, что считается пандемией. Так, в России с ним сталкиваются 74-83,2% людей, в США — 75%, в Таиланде и Малайзии — 50%, в Японии и Южной Корее — 90 %.

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В каких продуктах больше всего витамина D

Им богаты несколько категорий продуктов: рыба, молочные продукты, грибы, яйца. Составили таблицу с продуктами-чемпионами по содержанию этого витамина на 100 граммов.

ИсточникСодержание на 100 г
Жир печени трески250 мкг
Грибы майтаке28,1 мкг
Скумбрия25 мкг
Горбуша13 мкг
Икра красная12 мкг
Желток куриный (в виде сухого порошка)10 мкг
Яичный желток сырой5,4 мкг
Лисички5,3 мкг

Фото: unsplash.com/@shutters_guild

В какой рыбе много витамина D

ИсточникСодержание на 100 г
Горбуша10,9 мкг
Кета16,3 мкг
Рыбий жир250 мкг
Скумбрия16,1 мкг
Атлантический лосось11 мкг
Сельдь30 мкг
Красная икра2,9 мкг
Минтай1 мкг
Тунец5,7 мкг
Морской окунь2,3 мкг
Щука2,5 мкг
Треска0,9 мкг
Чёрная икра8 мкг
Речной окунь3 мкг
Камбала2,8 мкг

Фото: unsplash.com/@armkntjnd

В каких молочных продуктах много витамина D

ИсточникСодержание на 100 г
Коровье молоко0,06 мкг
Козье молоко0,05 мкг
Сливки 10%0,8 мкг
Сливки 20%0,12 мкг
Сметана 30%0,15 мкг

Фото: unsplash.com/@anshu18

В каких грибах много витамина D

ИсточникСодержание на 100 г
Лисички5,3 мкг
Сморчки5,1 мкг
Вешенки0,7 мкг
Шиитаке0,4 мкг
Белые грибы0,2 мкг
Шампиньоны0,1 мкг

Фото: unsplash.com/@thanhsoledas

Сколько витамина D содержится в яйцах

ИсточникСодержание на 100 г
Куриный желток7,7 мкг
Цельное куриное яйцо2,2 мкг
Перепелиное яйцо1,4 мкг

Люди с аллергией на молочный белок, рыбу и с непереносимостью лактозы, а также вегетарианцы и строгие веганы часто испытывают дефицит витамина. Поэтому им необходимо дополнительно поддерживать организм с помощью добавок и больше гулять на солнце.

Фото: unsplash.com/@tontongilles

К чему может привести недостаток витамина D

Многие не получают необходимого количества полезного вещества ни с едой, ни с солнцем. Поэтому приём витамина D необходим для поддержки костей, мышц, иммунитета и нервной системы.

Дефицит витамина D может привести к развитию рахита у детей и неприятностям со здоровьем у взрослых. Частые простуды, раздражительность и плохое настроение, мышечная слабость и судороги, переломы костей и трещины — всё это говорит о недостатке витамина в организме.

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Кроме того, нехватка этого витамина приводит к развитию проблем с иммунитетом, увеличивает риск онкологических заболеваний и развития деменции.

Что делать?

Нормализовать показатели витамина D помогут полноценное питание, грамотно подобранные пищевые добавки и работа с причинами плохого усвоения витамина: лишним весом, проблемами с поджелудочной железой и желчеоттоком, нарушением работы почек.

Фото: istockphoto.com

Для восполнения дефицита необходимо индивидуально подобрать дозировку по результатам анализа. Чтобы результат не заставил себя ждать, можно добавить в схему приёма такие витамины, как К2 в форме MK-7, магний, витамин С.

Перед приёмом любых добавок проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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