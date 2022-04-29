В России с дефицитом «солнечного» элемента сталкиваются почти 90% людей.

4 группы продуктов, в которых много витамина D. В чём их польза, рассказывает нутрициолог

Дефицит «солнечного» витамина может ослабить организм и нарушить обмен веществ. Жирорастворимый витамин укрепляет иммунитет и улучшает работу мозга, регулирует углеводно-жировой обмен, а также защищает от образования злокачественных опухолей.

Витамин D помогает похудеть, положительно влияет на гормональный фон у женщин и увеличивает шансы забеременеть. Где его найти и можно ли восполнить дефицит с помощью питания?

Для чего нужен витамин D

В отличие от других, витамин D действует как гормон, и каждая клетка в теле имеет рецептор для него. Активная форма витамина (кальцитриол) синтезируется в организме из предшественников витаминов (провитаминов).

Фото: unsplash.com/@fleuraimeekaan

В организме витамин D:

участвует в синтезе половых гормонов;

влияет на репродуктивную систему;

частично производится из холестерина на поверхности кожи под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей типа B (УФ-B).

Кроме того, дефицит витамина D часто сопутствует ряду заболеваний. А поддержание достаточного уровня этого элемента в организме (при достаточном количестве кальция) служит важным условием для эффективного восстановления костной ткани и профилактики остеопороза.

В настоящее время дефицит витамина D (уровень в сыворотке крови менее 30 нг/мл) настолько распространён, что считается пандемией. Так, в России с ним сталкиваются 74-83,2% людей, в США — 75%, в Таиланде и Малайзии — 50%, в Японии и Южной Корее — 90 %.

В каких продуктах больше всего витамина D

Им богаты несколько категорий продуктов: рыба, молочные продукты, грибы, яйца. Составили таблицу с продуктами-чемпионами по содержанию этого витамина на 100 граммов.

Источник Содержание на 100 г Жир печени трески 250 мкг Грибы майтаке 28,1 мкг Скумбрия 25 мкг Горбуша 13 мкг Икра красная 12 мкг Желток куриный (в виде сухого порошка) 10 мкг Яичный желток сырой 5,4 мкг Лисички 5,3 мкг

Фото: unsplash.com/@shutters_guild

В какой рыбе много витамина D

Источник Содержание на 100 г Горбуша 10,9 мкг Кета 16,3 мкг Рыбий жир 250 мкг Скумбрия 16,1 мкг Атлантический лосось 11 мкг Сельдь 30 мкг Красная икра 2,9 мкг Минтай 1 мкг Тунец 5,7 мкг Морской окунь 2,3 мкг Щука 2,5 мкг Треска 0,9 мкг Чёрная икра 8 мкг Речной окунь 3 мкг Камбала 2,8 мкг

Фото: unsplash.com/@armkntjnd

В каких молочных продуктах много витамина D

Источник Содержание на 100 г Коровье молоко 0,06 мкг Козье молоко 0,05 мкг Сливки 10% 0,8 мкг Сливки 20% 0,12 мкг Сметана 30% 0,15 мкг

Фото: unsplash.com/@anshu18

В каких грибах много витамина D

Источник Содержание на 100 г Лисички 5,3 мкг Сморчки 5,1 мкг Вешенки 0,7 мкг Шиитаке 0,4 мкг Белые грибы 0,2 мкг Шампиньоны 0,1 мкг

Фото: unsplash.com/@thanhsoledas

Сколько витамина D содержится в яйцах

Источник Содержание на 100 г Куриный желток 7,7 мкг Цельное куриное яйцо 2,2 мкг Перепелиное яйцо 1,4 мкг

Люди с аллергией на молочный белок, рыбу и с непереносимостью лактозы, а также вегетарианцы и строгие веганы часто испытывают дефицит витамина. Поэтому им необходимо дополнительно поддерживать организм с помощью добавок и больше гулять на солнце.

Фото: unsplash.com/@tontongilles

К чему может привести недостаток витамина D

Многие не получают необходимого количества полезного вещества ни с едой, ни с солнцем. Поэтому приём витамина D необходим для поддержки костей, мышц, иммунитета и нервной системы.

Дефицит витамина D может привести к развитию рахита у детей и неприятностям со здоровьем у взрослых. Частые простуды, раздражительность и плохое настроение, мышечная слабость и судороги, переломы костей и трещины — всё это говорит о недостатке витамина в организме.

Кроме того, нехватка этого витамина приводит к развитию проблем с иммунитетом, увеличивает риск онкологических заболеваний и развития деменции.

Что делать?

Нормализовать показатели витамина D помогут полноценное питание, грамотно подобранные пищевые добавки и работа с причинами плохого усвоения витамина: лишним весом, проблемами с поджелудочной железой и желчеоттоком, нарушением работы почек.

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Для восполнения дефицита необходимо индивидуально подобрать дозировку по результатам анализа. Чтобы результат не заставил себя ждать, можно добавить в схему приёма такие витамины, как К2 в форме MK-7, магний, витамин С.

Перед приёмом любых добавок проконсультируйтесь с лечащим врачом.