🛩 Трюк с самолётом, в который невозможно поверить. Видео
При выполнении никто не пострадал, ведь разгадка очень простая. Переключайте, видео на следующем слайде.
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Трюк с самолётом-истребителем, в который невозможно поверить. Видео
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