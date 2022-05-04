Как быстро убрать целлюлит в домашних условиях. 3 эффективных упражнения для ног и ягодиц
Вам понадобится всего 20 минут в день.
Пляжный сезон не за горами, а значит, самое время заняться спортом и привести себя в форму. Одна из самых больших проблем для большинства девушек – целлюлит. Избавиться от него поможет тренировка от мастера спорта по фитнесу и бодибилдингу Екатерины Кононовой. Однако не забывайте, что 80% успеха в борьбе с «апельсиновой коркой» – это здоровое питание.
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Чаще всего появление целлюлита связано с неправильным образом жизни. Одного выполнения этого комплекса будет недостаточно, нужно менять пищевые привычки.
Интервальный комплекс, включающий статику и динамику, поможет разогнать кровь в ягодицах и бёдрах и запустить процесс жиросжигания. Тренировка состоит из трёх упражнений. Каждое выполняется по 45 секунд, перерыв на отдых между ними – 15 секунд. Таких кругов нужно выполнить пять. В конце вас будет ждать небольшой комплекс на растяжку, который улучшит работу лимфатической системы и поможет в борьбе с целлюлитом. Не думайте, что тренировка будет лёгкой!
Прыжки на скакалке с высоким подниманием бедра
Техника выполнения
- Берём скакалку и начинаем прыжки.
- Колени стараемся поднимать как можно выше.
Выполняем прыжки в течение 45 секунд, после этого 15 секунд отдыхаем.
Фото: istockphoto.com
Стульчик
Техника выполнения
- Встаём к стене. Прижимаем к ней спину и лопатки.
- Садимся в стульчик, сгибая колени до угла 90 градусов.
- Фиксируемся в этом положении на 45 секунд.
- Дыхание во время выполнения упражнения не задерживаем.
После завершения упражнения отдыхаем 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Ходьба на ягодицах
Техника выполнения
- Садимся на коврик, ноги вытягиваем, располагаем их на ширине плеч. Руки сгибаем в локтях.
- Поочерёдно перемещаем каждую ногу сначала вперёд, а затем назад, выполняя шагающие движения. Получается, что мы как бы «ходим» на ягодицах.
Выполняем упражнение в течение 45 секунд, после этого 15 секунд отдыхаем.
Фото: istockphoto.com
Растяжка
Наклон к ноге
Техника выполнения
- Правую ногу выставляем перед собой с упором на пятку, а левую слегка сгибаем.
- Отводим таз назад и наклоняем корпус вперёд.
- Обхватываем носок ноги руками, задерживаемся в этом положении.
Выполняем упражнение по 45 секунд на каждую, отдых – 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Растяжение в выпаде
Техника выполнения
- Встаём в выпад на правую ногу, колено левой ноги упирается в пол.
- Левой рукой обхватываем носок левой ноги и притягиваем пятку к ягодице.
- Бёдра слегка толкаем вперёд.
Выполняем упражнение по 45 секунд на каждую ногу, отдых – 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Четвёрка
Техника выполнения
- Ложимся на спину. Ноги немного поднимаем вверх.
- Правую ступню кладём на левое бедро чуть выше колена.
- Обхватываем левую ногу руками и притягиваем её к себе.
- Фиксируемся в таком положении.
Выполняем упражнение по 45 секунд на каждую ногу, отдых – 15 секунд.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».
Тренируйтесь с удовольствием и не забывайте следить за питанием!