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Как быстро убрать целлюлит в домашних условиях?

Как быстро убрать целлюлит в домашних условиях. 3 эффективных упражнения для ног и ягодиц
Светлана Ибрагимова Екатерина Кононова
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Как быстро избавиться от целлюлита?
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Вам понадобится всего 20 минут в день.

Пляжный сезон не за горами, а значит, самое время заняться спортом и привести себя в форму. Одна из самых больших проблем для большинства девушек – целлюлит. Избавиться от него поможет тренировка от мастера спорта по фитнесу и бодибилдингу Екатерины Кононовой. Однако не забывайте, что 80% успеха в борьбе с «апельсиновой коркой» – это здоровое питание.

<a href="https://www.championat.com/authors/4137/1.html">Екатерина Кононова</a>
Екатерина Кононова
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу

Чаще всего появление целлюлита связано с неправильным образом жизни. Одного выполнения этого комплекса будет недостаточно, нужно менять пищевые привычки.

Интервальный комплекс, включающий статику и динамику, поможет разогнать кровь в ягодицах и бёдрах и запустить процесс жиросжигания. Тренировка состоит из трёх упражнений. Каждое выполняется по 45 секунд, перерыв на отдых между ними – 15 секунд. Таких кругов нужно выполнить пять. В конце вас будет ждать небольшой комплекс на растяжку, который улучшит работу лимфатической системы и поможет в борьбе с целлюлитом. Не думайте, что тренировка будет лёгкой!

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Прыжки на скакалке с высоким подниманием бедра

Техника выполнения

  • Берём скакалку и начинаем прыжки.
  • Колени стараемся поднимать как можно выше.

Выполняем прыжки в течение 45 секунд, после этого 15 секунд отдыхаем.

Фото: istockphoto.com

Стульчик

Техника выполнения

  • Встаём к стене. Прижимаем к ней спину и лопатки.
  • Садимся в стульчик, сгибая колени до угла 90 градусов.
  • Фиксируемся в этом положении на 45 секунд.
  • Дыхание во время выполнения упражнения не задерживаем.

После завершения упражнения отдыхаем 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Ходьба на ягодицах

Техника выполнения

  • Садимся на коврик, ноги вытягиваем, располагаем их на ширине плеч. Руки сгибаем в локтях.
  • Поочерёдно перемещаем каждую ногу сначала вперёд, а затем назад, выполняя шагающие движения. Получается, что мы как бы «ходим» на ягодицах.

Выполняем упражнение в течение 45 секунд, после этого 15 секунд отдыхаем.

Фото: istockphoto.com

Растяжка

Наклон к ноге

Техника выполнения

  • Правую ногу выставляем перед собой с упором на пятку, а левую слегка сгибаем.
  • Отводим таз назад и наклоняем корпус вперёд.
  • Обхватываем носок ноги руками, задерживаемся в этом положении.

Выполняем упражнение по 45 секунд на каждую, отдых – 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Растяжение в выпаде

Техника выполнения

  • Встаём в выпад на правую ногу, колено левой ноги упирается в пол.
  • Левой рукой обхватываем носок левой ноги и притягиваем пятку к ягодице.
  • Бёдра слегка толкаем вперёд.

Выполняем упражнение по 45 секунд на каждую ногу, отдых – 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Четвёрка

Техника выполнения

  • Ложимся на спину. Ноги немного поднимаем вверх.
  • Правую ступню кладём на левое бедро чуть выше колена.
  • Обхватываем левую ногу руками и притягиваем её к себе.
  • Фиксируемся в таком положении.

Выполняем упражнение по 45 секунд на каждую ногу, отдых – 15 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Тренируйтесь с удовольствием и не забывайте следить за питанием!

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