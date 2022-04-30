Если поблизости нет магазинов и аптек, стоит тщательно подготовиться к экстренным ситуациям.

Что взять с собой в аптечку на дачу. Советы врача

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Какие лекарства взять с собой на дачу?

Если вы планируете поездку в деревню или на дачу, необходимо взять с собой самое важное и необходимое, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации.

Багаж первой помощи

Аптечка первой помощи — один из предметов, которому стоит уделить особое внимание, особенно если вы едете в сельскую местность.

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Физиологический раствор (безопасно можно использовать как для очистки ран, так и для разбавления лекарств), подойдёт даже совсем маленьким детям и часто эффективен при отравлениях.

Стерильные марли (полезны для очистки и сушки ран). Именно марли, а не ватные тампоны или диски. Вата имеет свойство прилипать, и если рана рваная или грязная или это сильный ожог, вата может больше навредить, чем помочь.

Бинты (как и марля, необходимы при открытых ранах или ожогах и в силу своей длины всегда будут скорой помощью, даже если надо перетянуть перелом или зафиксировать вывих).

Хлоргексидин, мирамистин (можно использовать как для промывания ран, так и для обработки ротовой полости).

Перекись водорода и йод (для обработки ран и защиты от бактериальной инфекции).

Другие антисептики (не стоит стерилизовать всё вокруг, но минимально убрать серьёзные загрязнения с тела, лица и рук стоит).

Заживляющая мазь

Одной из самых универсальных мазей, которая помогает при заживлении мелких ран, считается «Левомеколь». В его состав входят противомикробный и ранозаживляющий компоненты, а применять его можно даже детям от года.

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Мазь от ожогов

При ожогах как солнечных, так и бытовых отлично поможет крем-пена или мазь на основе витамина В5 — «Пантенол или «Д-пантенол». Препарат облегчает боль и не вызывает аллергии, так как сделан на основе витамина — подходит всем, даже детям.

Термометр и тонометр

Никто не застрахован от повышения температуры или метеочувствительности. Лучше иметь под рукой эти средства быстрой диагностики и при необходимости принять меры или препараты. Если вы склонны к повышению давления, то должны не забыть положить в аптечку соответствующие лекарства.

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Жаропонижающее

Говоря о повышении температуры — такие препараты, как «Ибупрофен» и «Аспирин», не только борются с температурой и симптомами ОРВИ, но и снижают головную и зубную боль.

Стоит захватить и несколько средств для снижения температуры: «Нимисулид», «Парацетамол» и другие порошки или таблетки.

Но важно отметить, что принимать жаропонижающие препараты дольше двух недель без контроля врача не рекомендуется.

Болеутоляющие

Снять спазматическую боль помогут «Но-шпа» и «Спазмалгон», «Папаверин», препараты магния. А головную боль и невралгию помогут утихомирить «Кетонал» и всё тот же «Ибупрофен». Но не вылечить, а снять симптом до посещения врача.

Фото: istockphoto.com

Препараты для желудка

Новая вода и продукты могут вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, а необработанные или непромытые овощи и фрукты «с грядки» могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать неприятные ощущения.

Сорбенты, такие как «Полисорб», «Энтеросгель» или «активированный уголь», помогут вывести из организма шлаки и токсины.

При сильном расстройстве пищеварения, отравлении и прочих неприятных сюрпризах поможет «Смекта» (наладит микрофлору) и регидрон (восполнит потерянную жидкость) — препарат можно давать даже самым маленьким пациентам.

При тяжести в желудке, ощущении сдавленности и похожих симптомах помогут «Мезим», «Микразим» и «Фестал». Ферменты улучшают пищеварение, которое может возникнуть при употреблении непривычных продуктов.

Лекарства от хронических заболеваний

Собираясь на дачу, важно позаботиться о тех препаратах, которые вы принимаете на постоянной основе. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Что ещё взять с собой?

Стоит позаботиться о наличии:

солнцезащитного крема (особенно если у вас есть чувствительность к солнечным лучам);

крема или средства от насекомых (насекомые бывают разные, стоит изучить, какие именно «сюрпризы» в виде необычных особей могут подстерегать вас на даче или отдыхе, и захватить средства защиты или первой помощи именно от них);

средств от клещей: специальные препараты, пинцеты для самостоятельного удаления при укусе, стерильные баночки, чтобы передать клеща в лабораторию.

Фото: istockphoto.com

Если кто-либо в вашей семье страдает аллергией или какой-либо специфической болезнью, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом, чтобы взять с собой необходимые препараты и лекарства. Сельская местность — зона повышенного риска для проявления аллергических реакций на цветение, пыльцу, пыль и т. п.

Изменение окружающей среды и состава воды может повлиять на чувствительность кожи и состояние волос. Лучше иметь с собой средства личной гигиены, к которым вы привыкли, чтобы избежать негативных реакций.

Если в зоне отдыха есть интернет и вы привыкли к гаджетам для отслеживания здоровья, можно захватить с собой смарт-устройства.

Отдых на даче — это отличное время для себя и родных, смена климата, воздуха, обстановки. Место, где организм дышит и отдыхает. Важно сделать этот отдых безопасным и иметь при себе средства самой первой помощи при необходимости.