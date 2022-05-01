Как правильно хранить лыжи и сноуборд летом в квартире

Снаряжение может прийти в негодность, даже когда вы на нём не катаетесь.

Как правильно хранить зимнее снаряжение летом?



Отвечают инструкторы по сноубордингу и горным лыжам.

Холодный сезон официально закончен, и дальше нас ждёт полгода тепла и солнца. Конечно, «оазисы» со снегом ещё остаются в России, и у некоторых есть возможность использовать их для катания. Но это больше исключения из правил.

Зимнюю экипировку для гор надо сохранить до следующего сезона, и так, чтобы она не превратилась в тыкву. Разбираемся, как это сделать правильно.

Главное правило

После финального дня катания в горах не спешите сразу нести снаряжение домой, убирать его в чехол и забрасывать на балкон. Для начала полностью избавьтесь от грязи и снега, если он всё ещё присутствует. Оставьте снаряжение в прихожей, чтобы оно хорошо просохло. Доски и лыжи должны принять комнатную температуру, затем их можно убрать в сухой чехол и поставить за шкаф. При такой схеме экипировка будет долго оставаться «в кондиции», а подготовка перед следующим сезоном будет минимальной.

Такой подход к хранению работает в том случае, если вы хорошо следите за снаряжением, постоянно его обслуживаете и ремонтируете дефекты. В противном случае придётся сначала зайти в сервис и только потом убирать лыжи или сноуборд в чехол.

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Как правильно хранить сноуборд летом

Владимир Серков руководитель школы сноубординга X-Camp Russia Ухаживать и хранить сноуборд несложно.

Перед тем как перевести доску в режим «стоп снег», иными словами, отправить на хранение, её нужно отдать в сервис. Там её запарафинят (восстановят скользящее покрытие, заточат канты и обновят парафин) и починят, если потребуется.

Доска не должна стоять, ей лучше находиться в горизонтальном положении. Для этого можно приобрести специальные крепления, как те, которые вы могли видеть в комнатах для хранения горнолыжного оборудования. Либо положить на шкаф. Крепления снимать не требуется.

Фото: istockphoto.com

Не храните экип у батареи и на балконе. Нужно избегать сильных перепадов температур. Доски хоть и делают по передовым технологиям с применением инновационного клея, масел и смол, это никак не спасает их от потери свойств под действием жары.

Что касается сноубордических ботинок, здесь всё ещё проще. После катания оставьте ботинки на пару дней просушиваться: можно использовать антибактериальную сушилку для обуви, так будет и быстрее, и полезнее. Затем протрите их от грязи и поставьте в шкаф, где у вас полно другой обуви. Вовнутрь самих ботинок можно закинуть пакетики с силиконом, которые собирают влагу.

Фото: istockphoto.com

Как хранить горные лыжи и ботинки летом

Поскольку сноубординг и катание на горных лыжах имеют довольно много общего, правила хранения досок и лыж в летний сезон, можно сказать, одинаковы.

Андрей Ушаков мастер спорта по горным лыжам и инструктор школы Riders School В межсезонье горнолыжное снаряжение (лыжи, палки и ботинки) лучше всего хранить в тёмном, сухом и проветриваемом помещении, предварительно подготовив их к хранению.

Фото: istockphoto.com

Надежда Смирнова бывший член сборной России по горным лыжам, реабилитолог Во-первых, должно быть ограничение от прямых солнечных лучей и высокой влажности. Это необходимо для того, чтобы канты не ржавели и скользящая поверхность не деформировалась и не отслаивалась. Во-вторых, весь инвентарь должен храниться в чехле и быть зафиксирован либо в вертикальном, либо в горизонтальном положении. Лыжи падают, и довольно часто. Помните об этом.

Ботинки надо хорошо высушить, крепления не затягивать, чтобы не повредить их во время хранения. Заодно проверить, всё ли работает нормально. Обычно ботинки тоже хранят в чехлах или специальных кейсах, но это больше относится к специализированным центрам и спортивным школам.

Фото: istockphoto.com

На самом деле ничего сложного нет. Если приглядеться, всё довольно просто и логично, а зачастую можно провести аналогию с хранением обычных домашних вещей.