Как правильно хранить лыжи и сноуборд летом в квартире

Отвечают инструкторы по сноубордингу и горным лыжам.
Холодный сезон официально закончен, и дальше нас ждёт полгода тепла и солнца. Конечно, «оазисы» со снегом ещё остаются в России, и у некоторых есть возможность использовать их для катания. Но это больше исключения из правил.
Зимнюю экипировку для гор надо сохранить до следующего сезона, и так, чтобы она не превратилась в тыкву. Разбираемся, как это сделать правильно.
Главное правило
После финального дня катания в горах не спешите сразу нести снаряжение домой, убирать его в чехол и забрасывать на балкон. Для начала полностью избавьтесь от грязи и снега, если он всё ещё присутствует. Оставьте снаряжение в прихожей, чтобы оно хорошо просохло. Доски и лыжи должны принять комнатную температуру, затем их можно убрать в сухой чехол и поставить за шкаф. При такой схеме экипировка будет долго оставаться «в кондиции», а подготовка перед следующим сезоном будет минимальной.
Фото: istockphoto.com
Как правильно хранить сноуборд летом
Ухаживать и хранить сноуборд несложно.
Перед тем как перевести доску в режим «стоп снег», иными словами, отправить на хранение, её нужно отдать в сервис. Там её запарафинят (восстановят скользящее покрытие, заточат канты и обновят парафин) и починят, если потребуется.
Доска не должна стоять, ей лучше находиться в горизонтальном положении. Для этого можно приобрести специальные крепления, как те, которые вы могли видеть в комнатах для хранения горнолыжного оборудования. Либо положить на шкаф. Крепления снимать не требуется.
Фото: istockphoto.com
Не храните экип у батареи и на балконе. Нужно избегать сильных перепадов температур. Доски хоть и делают по передовым технологиям с применением инновационного клея, масел и смол, это никак не спасает их от потери свойств под действием жары.
Что касается сноубордических ботинок, здесь всё ещё проще. После катания оставьте ботинки на пару дней просушиваться: можно использовать антибактериальную сушилку для обуви, так будет и быстрее, и полезнее. Затем протрите их от грязи и поставьте в шкаф, где у вас полно другой обуви. Вовнутрь самих ботинок можно закинуть пакетики с силиконом, которые собирают влагу.
Фото: istockphoto.com
Как хранить горные лыжи и ботинки летом
Поскольку сноубординг и катание на горных лыжах имеют довольно много общего, правила хранения досок и лыж в летний сезон, можно сказать, одинаковы.
В межсезонье горнолыжное снаряжение (лыжи, палки и ботинки) лучше всего хранить в тёмном, сухом и проветриваемом помещении, предварительно подготовив их к хранению.
Фото: istockphoto.com
Во-первых, должно быть ограничение от прямых солнечных лучей и высокой влажности. Это необходимо для того, чтобы канты не ржавели и скользящая поверхность не деформировалась и не отслаивалась. Во-вторых, весь инвентарь должен храниться в чехле и быть зафиксирован либо в вертикальном, либо в горизонтальном положении. Лыжи падают, и довольно часто. Помните об этом.
Ботинки надо хорошо высушить, крепления не затягивать, чтобы не повредить их во время хранения. Заодно проверить, всё ли работает нормально. Обычно ботинки тоже хранят в чехлах или специальных кейсах, но это больше относится к специализированным центрам и спортивным школам.
Фото: istockphoto.com
На самом деле ничего сложного нет. Если приглядеться, всё довольно просто и логично, а зачастую можно провести аналогию с хранением обычных домашних вещей.