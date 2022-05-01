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ПП-шашлык дома — пошаговый рецепт с фото, как приготовить низкокалорийный диетический шашлык в домашних условиях для ПП

Как приготовить полезный шашлык из индейки в духовке
Тереза Данилова
Как приготовить ПП-шашлык дома без мангала
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На это потребуется всего 30 минут.

Майские праздники — время, когда люди выбираются на природу, отдыхают и не отказывают себе в удовольствии вкусно и плотно поесть. А желудок и печень получают большую нагрузку, чем в обычные дни. Пикники на природе, шашлыки в кругу друзей — всё это может негативно сказаться на самочувствии и на фигуре. Как этого избежать?

Ограничивать себя строгими рамками, боясь набрать лишние килограммы, не придётся. Можно заменить жирный шашлык более полезной альтернативой.

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Согласно научным исследованиям, мясо птицы усваивается организмом намного быстрее. Поэтому при приготовлении шашлыков можно заменить говядину или свинину индейкой, использовать ПП-маринад и наслаждаться праздниками.

Рассказываем, как приготовить полезный шашлык дома.

Вам понадобятся:

  • филе индейки — 800 г;
  • болгарские перцы — 3 шт. разного цвета;
  • греческий йогурт — 2 ст. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • сушёный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • соль;
  • перец;
  • масло оливковое.

Филе индейки нарезаем большими кубиками. Точно так же нарезаем перцы. К мясу добавляем греческий йогурт, все специи и немного масла, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на час. Деревянные шпажки надо будет заранее замочить в воде. Когда мясо замариновалось, начинаем нанизывать его на шпажки, чередуя с перцем. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Готово!

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