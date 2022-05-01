Как приготовить полезный шашлык из индейки в духовке

Майские праздники — время, когда люди выбираются на природу, отдыхают и не отказывают себе в удовольствии вкусно и плотно поесть. А желудок и печень получают большую нагрузку, чем в обычные дни. Пикники на природе, шашлыки в кругу друзей — всё это может негативно сказаться на самочувствии и на фигуре. Как этого избежать?

Ограничивать себя строгими рамками, боясь набрать лишние килограммы, не придётся. Можно заменить жирный шашлык более полезной альтернативой.

Согласно научным исследованиям, мясо птицы усваивается организмом намного быстрее. Поэтому при приготовлении шашлыков можно заменить говядину или свинину индейкой, использовать ПП-маринад и наслаждаться праздниками.

Рассказываем, как приготовить полезный шашлык дома.

Вам понадобятся:

филе индейки — 800 г;

болгарские перцы — 3 шт. разного цвета;

греческий йогурт — 2 ст. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

сушёный чеснок — 0,5 ч. л.;

соль;

перец;

масло оливковое.

Филе индейки нарезаем большими кубиками. Точно так же нарезаем перцы. К мясу добавляем греческий йогурт, все специи и немного масла, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на час. Деревянные шпажки надо будет заранее замочить в воде. Когда мясо замариновалось, начинаем нанизывать его на шпажки, чередуя с перцем. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Готово!