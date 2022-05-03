Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»

Когда ты суперзвезда, к тебе прикованы взгляды общественности, а значит, ты должен выглядеть соответствующе. Карим Бензема, без сомнений, звезда мирового масштаба. Француз обрёл вторую молодость в 34 года, уже преодолел рубеж в 40 мячей, забитых за сезон во всех турнирах, и не собирается останавливаться на достигнутом.

Сейчас Бензема в центре внимания, он успешно выступает за «Реал Мадрид». С недавних пор вновь начал вызываться в сборную Франции, и, по мнению многих экспертов, Карим главный претендент на «Золотой мяч» на сегодняшний день.

Анастасия Фуртова стилист В повседневной жизни Карим выбирает менее спортивные образы, что определённо хорошо, это вносит разнообразие.

Смесь стиля и безвкусия

Мнение о том, что все футболисты в повседневной жизни носят исключительно спортивную одежду – стереотип, и Бензема – лишнее тому подтверждение. Француз предпочитает одеваться экстравагантно, может надеть как смокинг, так и джинсы с яркой футболкой. Любит Dior, в его гардеробе много вещей от Balenciaga, часто носит аглишузы.

Порой это выглядит немного нелепо, например, кроссовки от бренда Off-White на очень высокой платформе, в которых Бензема иногда появляется на людях. Но есть и удачные экспонаты в его коллекции, такие как Yeezy Boost 500, плод сотрудничества adidas и Канье Уэста.

Фото: из личного архива Карима Бензема

Карим может одеться как стильно, так и безвкусно. Может надеть оранжевые кеды, рваные джинсы и рубашку с узором, которые никак не сочетаются. А может выйти в свет в свободной белой футболке с надетым поверх длинным шерстяным кардиганом. Но и в этом образе не обошлось без любимых Каримом аглишузов.

Анастасия: Образ в кардигане необычный, потому что он слегка нивелирует брутальность героя, что тоже иногда полезно для разнообразия. Хотя и тут есть что критиковать: вместо кроссовок я бы лучше надела высокие кожаные ботинки.



Любит Бензема и джинсовые куртки, худи, кожаные косухи, может одеться повседневно и неброско. Вот пример его удачного лука в одной цветовой гамме: белый свитшот Supreme, белые длинные шорты и Yeezy Boost 700.

Фото: из личного архива Карима Бензема

Слабость Карима

Анастасия: Бензема достаточно стильный, с этим не поспоришь. Видно, что он любит бренды, но при этом чаще всего он не носит их кричаще. Образы выглядят довольно свежо, но его слабость – зауженные джинсы. Очевидно, что Карим следит за модой, но узкие рваные джинсы – его фаворит, несмотря ни на что. И хотя для него они никогда уже не выйдут из моды, я бы посоветовала отдать предпочтение более прямым и свободным моделям.

Фото: из личного архива Карима Бензема

Повязка на правой руке — атрибут или вынужденная мера?

И то и другое. Дело в том, что в январе 2019 года в матче с «Бетисом» Бензема неудачно упал, повредив мизинец на правой руке, и не смог продолжить играть. Оказалось, что мизинец сломан и без хирургического вмешательства тут не обойтись. Но есть проблема: восстановление может занять несколько месяцев.

Фото: David Ramos/Getty Images

Такой расклад Карима не устроил. Он отказался от операции и вот уже третий год он играет с белым тейпом на руке. И за три года проблема никуда не ушла, у Бензема по-прежнему сломан палец. Без бандажа, который фиксирует его на время матча, он выглядит весьма жутковато. Бензема не может позволить себе пропустить несколько месяцев из-за операции, потому что приносит большую пользу команде.

Теперь повязка – это символ самоотверженности Карима и преданности клубу и сборной. За столь долгое время она уже стала неотъемлемым атрибутом француза, и примечательно, что с тех пор, как Карим играет с повязкой, он показывает сумасшедшую результативность. Так что неизвестно, когда он теперь снимет её, и снимет ли вообще.