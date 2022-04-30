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5 преимуществ тренировки на улице по сравнению с помещением, почему лучше и эффективнее тренироваться на свежем воздухе

Почему лучше тренироваться на улице: 5 преимуществ, которые даёт уличная тренировка
Алия Нургалеева Эдуард Шакула
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Почему лучше тренироваться на улице?
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На свежем воздухе организм чувствует себя совершенно иначе.
Какие преимущества есть у тренировок на улице?

Отвечает фитнес-менеджер Pride Fitness.

С наступлением весны тренировки на улице вновь становятся актуальными. И в тёплую погоду многие отдают предпочтение именно им. Ведь это прекрасный способ насладиться природой и получить важнейший для организма витамин D. В чём ещё польза?

<a href="https://www.championat.com/authors/5579/1.html">Эдуард Шакула</a>
Эдуард Шакула
фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness

Интенсивные физические нагрузки в душном и тесном зале – это всегда тяжело и изнурительно. Совсем иначе обстоит ситуация с уличными тренировками.

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Почему лучше тренироваться на улице?

Вы быстрее восстанавливаетесь

Во время уличной тренировки организм получает большое количество кислорода, благодаря чему усиливаются окислительно-восстановительные процессы. Как итог – восстановление после тренировки проходит быстрее, а сон становится крепче. Более того, улучшается психическое состояние – вы становитесь более спокойными и уравновешенными.

Вам становится легче тренироваться

Эдуард: Во время тренировок на свежем воздухе снижаются кровяное давление и частота сердечных сокращений. В результате повышается эффективность занятий, поскольку упражнения кажутся менее утомительными, чем в зале.

Фото: istockphoto.com

Вы экономите время

Время – один из самых ценных ресурсов. И экономия времени при выборе тренировок на улице очевидна. Не нужно стоять в пробках, чтобы доехать до фитнес-клуба, или ждать, когда освободится нужный вам тренажёр. Достаточно просто надеть удобную форму и дойти до ближайшей спортивной площадки.

Фото: istockphoto.com

Вы строите тренировки под себя

Для тренировок на улице не нужно отдельно договариваться с персональным тренером или подстраивать свой рабочий график под групповые занятия. В этом случае вы самостоятельно выстраиваете комфортный для себя режим.

Эдуард: Занятия на улице – это не всегда про бег и приседания. Можно найти единомышленников и начать играть в бадминтон, большой теннис, волейбол, покататься на роликах в парке или на велосипеде. Если вы предпочитаете именно силовые тренировки, можно приобрести петли TRX и найти в интернете подходящую программу тренировок.

Фото: istockphoto.com

Вы меньше болеете

В закрытом помещении вирусы распространяются намного быстрее, поэтому риск заболеть в спортзале выше, чем на улице. К слову, именно по этой причине уличные тренировки обрели ещё большую популярность в период пандемии.

Главное – не забывайте, что для любого вида спорта необходимы удобная спортивная обувь и форма. Приятных тренировок!

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