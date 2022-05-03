У этого упражнения много плюсов, но есть нюансы.

Что будет, если каждый день качаться на брусьях? Отвечает тренер

Егор Фукалов фитнес-тренер Как правильно качаться на брусьях? Что будет, если заниматься на брусьях каждый день?

Брусья – популярнейший спортивный снаряд, который есть на любой спортивной площадке. Благодаря ему можно набрать мышечную массу и сделать тело поджарым и привлекательным.

Какие мышцы работают во время отжиманий на брусьях

При отжиманиях на брусьях вы сможете укрепить те мышцы, которые не задействованы на турнике. Активнее всех вовлекаются трицепсы, плечи и грудные. При регулярных занятиях увеличивается объём мускулов, взрывная сила рук и скорость удара. Поэтому борцы, боксёры и бодибилдеры пользуются этой фишкой.

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Что вы получите от занятий на брусьях

Улучшается работа лёгких и сердечно-сосудистой системы.

Укрепляются кости, суставы и связки.

Увеличиваются сила и выносливость.

Растёт мышечная масса верхней части тела.

Стабилизируется артериальное давление.

Улучшается осанка.

Уменьшается жировая прослойка.

Фото: istockphoto.com

Обратите внимание, что частота тренировок на брусьях зависит от уровня физической подготовки, цели и противопоказаний. Ежедневные тренировки до отказа недопустимы. Принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Учёные выяснили, что сверхинтенсивные тренировки снижают спортивные результаты. Это происходит из-за перетренированности. Она грозит снижением иммунитета, депрессией, ухудшением концентрации внимания, снижением работоспособности мышц и падением показателей в спорте.

Новичкам рекомендуется тренироваться 2-3 раза в неделю около 20-30 повторений за тренировку, чтобы подготовить суставы, связки и сухожилия к будущим нагрузкам. Для более опытных спортсменов допускается заниматься через день, но необходимо адекватно подбирать нагрузку. Так вы сохраните суставы и связки здоровыми.

Фото: istockphoto.com

Как выжать максимум из отжиманий на брусьях

Увеличивайте нагрузку постепенно. От пяти повторений к 15 в течение недели.

Делайте в полной амплитуде движения. Лучше сделать меньше, но правильно.

Найдите оптимальный темп движений. Плавно опускайтесь и мощно поднимайтесь. Не бросайте тело вниз, контролируйте опускание. Тренируйтесь после полного восстановления мышц.

Как правильно отжиматься на брусьях

Техника выполнения

Крепко хватаемся за брусья, корпус ровный. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.

Лопатки фиксируем и опускаем вниз.

На вдохе плавно опускаем тело в нижнюю точку, сгибая локти до угла 90 градусов.

На выдохе разгибаем руки, поднимая тело в верхнюю точку. Стараемся исключить рывки и раскачивания ногами.

Отслеживаем правильное дыхание во время упражнения.

Экспериментируйте с тренировками. В идеале занятия должны чередоваться. Добавляйте упражнения на развитие силы, выносливости и для роста мышц. Разнообразные занятия будут доставлять удовольствие и не заставят скучать. Перед тренировкой используйте разогревающую мазь для мышц и проводите суставную разминку. Уже через месяц результаты вас приятно удивят.