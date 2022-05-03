Как правильно выбрать первый лонгборд? Подробный гайд для новичков

Отвечает лидер развития лонгбординга в России.
Вы точно задавались вопросом «Как можно передвигаться в городе на небольшие расстояния?». Можно пользоваться собственными ногами и ставить рекорды по пройденным шагам, можно пользоваться общественным или личным транспортом. А ещё есть возможность пересекать перекрёстки, проспекты и парки, используя другой метод. Тот, который не требует бензина и помогает оставаться в тонусе.
Асфальт на улице практически высох, а значит, пришло время задуматься над приобретением первого лонгборда, если вы ещё этого не сделали.
Я расскажу, как выбрать лонгборд для круизинга, денсинга и фристайла. В общих чертах коснусь фрирайда и даунхилла. Сразу оговорюсь: важно понимать, что эти направления более сложные и объёмные, поэтому разбираться в них надо долго и подробно. Опытные ребята советуют новичкам начать погружение в скоростные направления с фрирайда – там чуть меньше требований к набору комплектующих.
Перед покупкой доски
Для начала вам нужно определиться со стилем катания:
- это может быть просто круизинг по городу — обычное катание;
- денсинг — «танцы» на доске, комбинации разных шагов и вращений;
- фристайл — трюки на доске, вращения и перевороты лонгборда ногами и руками;
- фрирайд — скоростное катание со склона с использованием разных слайдов – скольжений для остановки (как дрифт на автомобиле);
- даунхилл — соревновательное скоростное катание со склона на минимальное время.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Параметры лонгбордов
Способ крепления подвески
- Drop-through — подвеска крепится сквозь доску, и лонгборд становится ниже, что делает его стабильнее и уменьшает нагрузку на переднюю ногу. Подходит для длительного круизинга по ровным поверхностям. Раньше такие доски были популярны для даунхилла, но сейчас используются редко.
- Top-mount — подвеска крепится под декой, универсальный вариант.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Какой длины должен быть лонгборд
В среднем лонгборды бывают длиной от 22 дюймов (59 см) до 50 (127 см). Чем длиннее лонгборд, тем он более устойчив и прост в управлении. Чем меньше, тем манёвреннее. Я не рекомендую покупать доски длиной до 30 дюймов (76 см): они слишком короткие для комфортного катания, и новичку на них будет сложно.
Для фристайла чаще всего используют деки длиной от 37 дюймов (94 см) до 46 (117 см), для денсинга – от 42 (107 см) до 50 (127 см). Для круизинга можно выбирать любую длину в зависимости от желаемых ощущений: более длинные доски будут дарить ощущение сёрфинга на асфальте, более короткие будут компактнее и манёвреннее. Ширину обычно не учитывают.
Для фрирайда новичку подойдёт дека длиной 34 дюйма (87 см) — 40 дюймов (102 см), шириной 9 дюймов (23 см) — 9,75 дюйма (25 см).
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Конкейв
Рокер — это часть конкейва, когда дека выгнута вниз. Классический вариант.
Кембер — это часть конкейва, когда дека выгнута вверх, иногда используется для круизинга, но это не очень удобно.
Самые часто встречающиеся конкейвы: U-образный, W-образный, плоский, микродроп и смешанный. U-образный — универсальный вариант, плоский — для круизинга, денсинга и фристайла. W-образный, микродроп и смешанный — для скоростных дисциплин.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Флекс
Флекс — это жёсткость доски. Обычно доски бывают мягкими, средними и жёсткими. Чем мягче доска, тем сильнее она поглощает неровности асфальта. Чем жёстче доска, тем более устойчива на больших скоростях. Соответственно, для скоростных дисциплин нужно выбирать жёсткие доски, а для всего остального подойдут средние и мягкие.
Форма
Лонгборды бывают очень разнообразных форм, самая универсальная из них, подходящая для любого стиля катания — симметричная дека с двумя большими тейлами (хвостами). Благодаря тейлам можно выполнять трюки, съезжать с бордюров и одним щелчком поднимать лонгборд с асфальта. Если вы в поисках компактного варианта, желательно, чтобы у доски был хотя бы один тейл — обычно такая форма называется «рыбка».
Если коротко, идеальный лонгборд для круизинга, денсинга и фристайла — Top-Mount, имеет как минимум один тейл, среднего флекса, умеренного конкейва или без него. Длину выбирайте относительно ваших задач.
Для фрирайда выбирайте жёсткие доски с глубоким конкейвом, 34 дюйма (87 см) – 40 дюймов (102 см) длиной.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Какие колёса подойдут новичку
Диаметр
Чем больше колёса, тем больше у них накат. Но тем сложнее их «растолкать», и они дольше будут разгоняться. Чем меньше колёса, тем меньше у них накат, но их проще «растолкать».
У больших колёс большая проходимость (они лучше преодолевают камешки, плитку и прочие неровности), однако с такими колёсами вам, скорее всего, придётся использовать проставку (пластинку между подвеской и декой), чтобы избежать соприкосновения колёс с доской при сильном повороте («закусывания»), из-за чего лонгборд станет выше и увеличится нагрузка на опорную ногу во время отталкиваний.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
С маленьким колёсами доска становится легче, благодаря чему удобнее делать трюки. Это позволяет снизить нагрузку при отталкивании на опорную ногу.
Наиболее универсальный диаметр — 65 мм, он подойдёт для круизинга, фристайла, денсинга и фрирайда. Если у вас в городе много плитки и плохой асфальт, выбирайте колёса 70 мм. Если же у вас хороший асфальт и вы планируете особое внимание уделять фристайлу, можно поставить колеса 60-62 мм, чтобы облегчить лонгборд и выполнение трюков. Колёса большого диаметра — 75 мм и выше, как правило, используют в даунхилле.
Жёсткость
Чем мягче колёса, тем комфортнее будет катание, а чем жёстче колёса, тем быстрее они едут по ровной поверхности (например, бетону), более прочные и легче срываются в слайд – скольжение для остановки.
На лонгбордах обычно используют колёса жёсткостью 77а — 86а (чем больше цифра, тем жёстче колёса), я рекомендую выбирать в диапазоне 77а — 83а. Они подойдут абсолютно для всех направлений.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Форма
Существуют колёса со скруглённой и квадратной губой. «Квадратные» колёса имеют бОльшее контактное пятно, благодаря чему хорошо держатся на асфальте: подходят для даунхилла, слалома и круизинга. Скруглённые колёса весят меньше, проще срываются в слайд и в целом более универсальны.
Контактное пятно
Чем шире контактное пятно, тем лучше колесо «сцепляется» с асфальтом — это актуально для даунхилла и слалома. Идеальные колёса для новичка — диаметром 65 мм, жёсткостью 77а — 83а со скруглённой губой, контактное пятно неважно.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Какой должна быть подвеска
Виды
- RKP — реверсивный кингпин, такие подвески чаще всего встречаются на лонгбордах.
- TKP — традиционный кингпин, такие подвески используются для скейтбордов и небольших круизёров.
Подвески с реверсивным кингпином более плавные и устойчивые, что дарит ощущение сёрфинга на асфальте.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Размер
Обычно на лонгбордах используются подвески шириной от 150 мм до 200 мм. Чем шире подвеска, тем более устойчив и менее манёврен лонгборд.
Градусы
Чем больше градус подвески, тем более манёврен лонгборд, чем меньше градус подвески, тем лонгборд ниже и устойчивее. Для круизинга, денсинга и фристайла используются подвески 48-52°, для фрирайда 44-50°. Насчёт класса подвесок новичок может не заморачиваться, подвески высоких классов стоят дорого и используются профессионалами.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Идеальные подвески для новичка с лонгбордом шириной от 9 дюймов (23 см) — RKP, 180 мм, 48-52°.
Готовый комплект или всё своими руками
Опытные райдеры всегда сами собирают себе доски. Если вы разобрались в вопросе и точно понимаете, что вам нужно, лучше собрать лонгборд самостоятельно. Но если вам сложно разобраться во всех тонкостях каждых из комплектующих, нет ничего страшного в покупке готового лонгборда.
Фото: Из личного архива Кати Войновой
Экономить или нет
Дека и подвеска — крайне важные составляющие: чем они качественнее, тем приятнее будут ощущения от катания. Дешёвая дека может быстро сломаться, а подвеска — плохо работать (не поворачивать или, наоборот, сильно заваливаться по сторонам).
Сэкономить можно на колёсах — откровенно плохих колёс не существует. Поэтому можете их выбирать по цвету или цене, отталкиваясь от нужных параметров.