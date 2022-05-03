Как правильно выбрать первый лонгборд? Подробный гайд для новичков

Из чего состоит лонгборд? Как его выбрать и на что обращать внимание?



Отвечает лидер развития лонгбординга в России.

Вы точно задавались вопросом «Как можно передвигаться в городе на небольшие расстояния?». Можно пользоваться собственными ногами и ставить рекорды по пройденным шагам, можно пользоваться общественным или личным транспортом. А ещё есть возможность пересекать перекрёстки, проспекты и парки, используя другой метод. Тот, который не требует бензина и помогает оставаться в тонусе.

Асфальт на улице практически высох, а значит, пришло время задуматься над приобретением первого лонгборда, если вы ещё этого не сделали.

Катя Войнова лидер развития лонгбординга в России, чемпионка мира по лонгборд-денсингу и фристайлу Я расскажу, как выбрать лонгборд для круизинга, денсинга и фристайла. В общих чертах коснусь фрирайда и даунхилла. Сразу оговорюсь: важно понимать, что эти направления более сложные и объёмные, поэтому разбираться в них надо долго и подробно. Опытные ребята советуют новичкам начать погружение в скоростные направления с фрирайда – там чуть меньше требований к набору комплектующих.

Перед покупкой доски

Для начала вам нужно определиться со стилем катания:

это может быть просто круизинг по городу — обычное катание;

денсинг — «танцы» на доске, комбинации разных шагов и вращений;

фристайл — трюки на доске, вращения и перевороты лонгборда ногами и руками;

фрирайд — скоростное катание со склона с использованием разных слайдов – скольжений для остановки (как дрифт на автомобиле);

даунхилл — соревновательное скоростное катание со склона на минимальное время.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Параметры лонгбордов

У досок (дек) есть несколько параметров: способ крепления подвески, длина, форма, конкейв и флекс.

Способ крепления подвески

Drop-through — подвеска крепится сквозь доску, и лонгборд становится ниже, что делает его стабильнее и уменьшает нагрузку на переднюю ногу. Подходит для длительного круизинга по ровным поверхностям. Раньше такие доски были популярны для даунхилла, но сейчас используются редко.

Top-mount — подвеска крепится под декой, универсальный вариант.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Какой длины должен быть лонгборд

В среднем лонгборды бывают длиной от 22 дюймов (59 см) до 50 (127 см). Чем длиннее лонгборд, тем он более устойчив и прост в управлении. Чем меньше, тем манёвреннее. Я не рекомендую покупать доски длиной до 30 дюймов (76 см): они слишком короткие для комфортного катания, и новичку на них будет сложно.

Для фристайла чаще всего используют деки длиной от 37 дюймов (94 см) до 46 (117 см), для денсинга – от 42 (107 см) до 50 (127 см). Для круизинга можно выбирать любую длину в зависимости от желаемых ощущений: более длинные доски будут дарить ощущение сёрфинга на асфальте, более короткие будут компактнее и манёвреннее. Ширину обычно не учитывают.

Для фрирайда новичку подойдёт дека длиной 34 дюйма (87 см) — 40 дюймов (102 см), шириной 9 дюймов (23 см) — 9,75 дюйма (25 см).

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Конкейв

Конкейв — это изгиб поверхности деки.

Рокер — это часть конкейва, когда дека выгнута вниз. Классический вариант.

Кембер — это часть конкейва, когда дека выгнута вверх, иногда используется для круизинга, но это не очень удобно.

Самые часто встречающиеся конкейвы: U-образный, W-образный, плоский, микродроп и смешанный. U-образный — универсальный вариант, плоский — для круизинга, денсинга и фристайла. W-образный, микродроп и смешанный — для скоростных дисциплин.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Флекс

Флекс — это жёсткость доски. Обычно доски бывают мягкими, средними и жёсткими. Чем мягче доска, тем сильнее она поглощает неровности асфальта. Чем жёстче доска, тем более устойчива на больших скоростях. Соответственно, для скоростных дисциплин нужно выбирать жёсткие доски, а для всего остального подойдут средние и мягкие.

Форма

Лонгборды бывают очень разнообразных форм, самая универсальная из них, подходящая для любого стиля катания — симметричная дека с двумя большими тейлами (хвостами). Благодаря тейлам можно выполнять трюки, съезжать с бордюров и одним щелчком поднимать лонгборд с асфальта. Если вы в поисках компактного варианта, желательно, чтобы у доски был хотя бы один тейл — обычно такая форма называется «рыбка».

Если коротко, идеальный лонгборд для круизинга, денсинга и фристайла — Top-Mount, имеет как минимум один тейл, среднего флекса, умеренного конкейва или без него. Длину выбирайте относительно ваших задач.

Для фрирайда выбирайте жёсткие доски с глубоким конкейвом, 34 дюйма (87 см) – 40 дюймов (102 см) длиной.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Какие колёса подойдут новичку

У колёс есть несколько параметров: диаметр, жёсткость, контактное пятно и форма.

Диаметр

Чем больше колёса, тем больше у них накат. Но тем сложнее их «растолкать», и они дольше будут разгоняться. Чем меньше колёса, тем меньше у них накат, но их проще «растолкать».

У больших колёс большая проходимость (они лучше преодолевают камешки, плитку и прочие неровности), однако с такими колёсами вам, скорее всего, придётся использовать проставку (пластинку между подвеской и декой), чтобы избежать соприкосновения колёс с доской при сильном повороте («закусывания»), из-за чего лонгборд станет выше и увеличится нагрузка на опорную ногу во время отталкиваний.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

С маленьким колёсами доска становится легче, благодаря чему удобнее делать трюки. Это позволяет снизить нагрузку при отталкивании на опорную ногу.

Наиболее универсальный диаметр — 65 мм, он подойдёт для круизинга, фристайла, денсинга и фрирайда. Если у вас в городе много плитки и плохой асфальт, выбирайте колёса 70 мм. Если же у вас хороший асфальт и вы планируете особое внимание уделять фристайлу, можно поставить колеса 60-62 мм, чтобы облегчить лонгборд и выполнение трюков. Колёса большого диаметра — 75 мм и выше, как правило, используют в даунхилле.

Жёсткость

Чем мягче колёса, тем комфортнее будет катание, а чем жёстче колёса, тем быстрее они едут по ровной поверхности (например, бетону), более прочные и легче срываются в слайд – скольжение для остановки.

На лонгбордах обычно используют колёса жёсткостью 77а — 86а (чем больше цифра, тем жёстче колёса), я рекомендую выбирать в диапазоне 77а — 83а. Они подойдут абсолютно для всех направлений.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Форма

Существуют колёса со скруглённой и квадратной губой. «Квадратные» колёса имеют бОльшее контактное пятно, благодаря чему хорошо держатся на асфальте: подходят для даунхилла, слалома и круизинга. Скруглённые колёса весят меньше, проще срываются в слайд и в целом более универсальны.

Контактное пятно

Чем шире контактное пятно, тем лучше колесо «сцепляется» с асфальтом — это актуально для даунхилла и слалома. Идеальные колёса для новичка — диаметром 65 мм, жёсткостью 77а — 83а со скруглённой губой, контактное пятно неважно.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Какой должна быть подвеска

У подвесок есть несколько параметров: вид кингпина (расположение главного болта), класс, размер и градус.

Виды

RKP — реверсивный кингпин, такие подвески чаще всего встречаются на лонгбордах.

TKP — традиционный кингпин, такие подвески используются для скейтбордов и небольших круизёров.

Подвески с реверсивным кингпином более плавные и устойчивые, что дарит ощущение сёрфинга на асфальте.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Размер

Обычно на лонгбордах используются подвески шириной от 150 мм до 200 мм. Чем шире подвеска, тем более устойчив и менее манёврен лонгборд.

На лонгбордах шириной от 9 дюймов (23 см) используются подвески 180 мм (самое популярное значение), на небольших круизёрах могут стоять более узкие подвески.

Градусы

Чем больше градус подвески, тем более манёврен лонгборд, чем меньше градус подвески, тем лонгборд ниже и устойчивее. Для круизинга, денсинга и фристайла используются подвески 48-52°, для фрирайда 44-50°. Насчёт класса подвесок новичок может не заморачиваться, подвески высоких классов стоят дорого и используются профессионалами.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Идеальные подвески для новичка с лонгбордом шириной от 9 дюймов (23 см) — RKP, 180 мм, 48-52°.

Готовый комплект или всё своими руками

Опытные райдеры всегда сами собирают себе доски. Если вы разобрались в вопросе и точно понимаете, что вам нужно, лучше собрать лонгборд самостоятельно. Но если вам сложно разобраться во всех тонкостях каждых из комплектующих, нет ничего страшного в покупке готового лонгборда.

Фото: Из личного архива Кати Войновой

Экономить или нет

Дека и подвеска — крайне важные составляющие: чем они качественнее, тем приятнее будут ощущения от катания. Дешёвая дека может быстро сломаться, а подвеска — плохо работать (не поворачивать или, наоборот, сильно заваливаться по сторонам).

Сэкономить можно на колёсах — откровенно плохих колёс не существует. Поэтому можете их выбирать по цвету или цене, отталкиваясь от нужных параметров.