Как повысить уровень кислорода в крови самостоятельно. Это поможет избавиться от усталости

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Когда нужно повышать уровень кислорода в крови и как это сделать самому?

Почему уровень кислорода может снижаться

Вы чувствуете хроническую усталость? Не удаётся выспаться? Есть ощущение неполноценного дыхания? Одной из причин такого самочувствия может быть нехватка кислорода в крови.

Почти половина клеток, из которых состоит тело, постоянно находится в стадии формирования, ещё четверть полностью функциональна, а последняя четверть умирает или находится в стадии замены. Если они плохо развиваются или размножаются, организм начнёт болеть и стареть раньше времени.

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Тело обладает большой восстановительной способностью: каждый день обновляется около 300 тысяч миллионов клеток, главное — чтобы у них было достаточно питательных ресурсов для этого. К ним относятся витамины, минералы, белки, углеводы или жиры, но самым важным и необходимым питательным веществом считается кислород.

Когда в организме достаточный уровень кислорода, он работает лучше, и иммунная система эффективно борется с бактериальными, вирусными, паразитарными, грибковыми вторжениями.

При недостатке кислорода клетки используют для его получения свою протоплазму или преобразуют собственные сахара, и это изменяет их обмен веществ. В условиях нехватки кислорода клетки ослабевают, мутируют или умирают, создавая токсические вещества, которые проникают в кровь.

Что влияет на уровень кислорода в крови?

ухудшение качества воздуха;

злоупотребление алкоголем и табаком;

слабое сердце с затруднённым перекачиванием крови;

стресс, изменяющий дыхание;

диета с избытком трансжиров, сахара, молочных продуктов, мяса, рафинированных продуктов;

полуфабрикаты;

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генетически модифицированные продукты;

пестициды, тяжёлые металлы и некоторые другие вещества;

пластиковая упаковка;

косметика с отдельными веществами (бисфенолами, фталатами и некоторыми другими).

Один из ярких факторов недостатка кислорода в организме — нехватка усвоенного железа (анемия). Оно необходимо для производства белков гемоглобина и миоглобина, содержащихся в красных кровяных тельцах, которые помогают организму транспортировать кислород.

Обезвоженные фрукты, красное мясо, печень, яйца, цельнозерновые продукты и сушёные бобы могут способствовать повышению железа в крови. Важно сочетать эти продукты с витамином С (свежая листовая зелень, петрушка, укроп, брюссельская, белокочанная или цветная капуста, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые и др.) — они способствуют лучшему усвоению железа.

На уровень кислорода в крови сильно влияют табачный дым и выхлопные газы. Причём абсолютно неважно, какого качества или типа табак. Дым содержит более 7000 химических веществ, большинство из которых известны как канцерогены и ухудшают поступление кислорода в ткани.

Как повысить уровень кислорода

Поступление свежего воздуха в лёгкие также помогает повысить уровень кислорода в крови. Большой парк или поле, хвойный лес, загородный участок вдали от проезжей части — всё это зоны, насыщенные кислородом.

Питьевая вода

Благодаря сочетанию водорода и кислорода достаточное (но не избыточное) количество качественной воды также улучшит уровень кислорода.

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Дыхательные практики

Такие как «пранояма», дыхание по Бутейко и другие, лёгкие аэробные нагрузки (кислород как основной источник энергии) — всё это повысит уровень поступления кислорода в кровь.

Казалось бы, выполняйте всё вышеперечисленное, получайте достаточно железа с пищей, гуляйте и пейте достаточно воды — и организм не будет голодать от недостатка кислорода. Но есть и обратная сторона медали.

Почему повышенный уровень кислорода — тоже плохо

Важно помнить, что много кислорода — это много окисления. Особенно когда вы резко начали менять свои привычки. Да, нужно повышать содержание кислорода, который достигает клеток, чтобы поддерживать здоровье. Но при этом происходит побочный ущерб в виде избыточного окисления.

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Чтобы организм мог использовать кислород, в лёгких его молекулу «разбивают», лишая одного электрона. Она становится «свободным радикалом», которой необходимо восстановить электрон, чтобы стабилизироваться, — его забирают у соседних молекул. Так создаётся всё больше и больше свободных радикалов. А они негативно влияют на здоровье, в том числе ускоряют старение.

Гемоглобин захватывает часть этих радикалов. Оставшиеся «нападают» на бактерии, вирусы, паразиты и грибки, но одновременно могут попытаться украсть электрон и атаковать клетки организма и вызвать мутации. Ежедневно так генерируется около 10 тысяч потенциально патогенных клеток.

Хорошая новость в том, что в организме существуют внутренние антиоксиданты — молекулы, способные дезактивировать свободные радикалы. Некоторые из них синтезируются самим организмом. Также мы можем обеспечить его антиоксидантами извне. Например, к ним относятся витамины А, С и Е. Жирные кислоты Омега-3 обычно не классифицируются как антиоксиданты, но так же помогают снизить уровень свободных радикалов.

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Некоторые привычки тоже могут помочь улучшить клеточное дыхание и снизить уровень окисления в организме. Например, упражнения низкой интенсивности (быстрая ходьба в течение 30 минут) и продукты, богатые витаминами C и E.

Важно заботиться о поступлении достаточного количества кислорода извне, обеспечивая организм необходимыми ресурсами и питательными веществами. Но также стоит помнить и о свободных радикалах и насыщать организм постепенно, соблюдая баланс.