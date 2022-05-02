Как работают боты-психологи? Разбираем плюсы и минусы

Не все могут позволить себе полноценную терапию. «Карманный» врач куда бюджетнее.

Что за роботы-помощники для психического здоровья?



Разбираемся вместе с психологом.

В последнее время многие ощущают себя подавленными, но мало кто обращается за помощью к специалисту. Поэтому сейчас появляется всё больше инструментов для самостоятельной работы: дневники чувств, книги с конкретными инструментами, виртуальные помощники.

Учёные из Стэнфордского университета разработали приложение, которое помогает справиться с тревожностью и стрессом. Чат-бот оказывает психологическую поддержку, отслеживает настроение пользователя и признаки депрессии, предлагает выполнять психологические практики, выслушивает и даёт советы. В России такие разработки тоже есть, и вот что они умеют.

Григорий Бахин психолог, коуч, эксперт по достижению целей Компьютеры и технологии давно используются для диагностики заболеваний, развития способностей, мышления. Так почему бы не применять технику для других целей?

В чём польза ботов-помощников для ментального здоровья?

Снимают барьер перед личной встречей со специалистом

Открыться другому человеку бывает непросто, поэтому многие так и не решаются обратиться за консультацией к психологу. Плюс есть много внутренних переживаний: что и как говорить, не расскажет ли психолог кому-то все личные тайны. С технологиями всё проще — они воспринимаются как обезличенные алгоритмы, с которыми просто и понятно коммуницировать.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

Могут стать стимулом, чтобы пойти в личную терапию со специалистом

Общение с чат-ботом может начаться как игра, желание узнать что-то новое, но не исключено, что со временем появится потребность в полноценной терапии. Человек станет лучше разбираться в своих потребностях и осознавать, что для прогресса нужны очные встречи со специалистом. Это как в спорте: можно долго тренироваться как любитель, но, чтобы добиться высоких результатов, как правило, необходимо работать с тренером.

Григорий: Компьютеры и технологии давно используются для диагностики заболеваний, развития способностей, мышления. Так почему бы не применять технику для других целей? Например, чтобы заботиться о ментальном здоровье. Для психологической диагностики используются различные тесты, пройти которые можно без проблем и в телефоне.

Телефон всегда под рукой, а значит, можно оперативно обсудить переживания с искусственным интеллектом

С психологом тоже можно, но обычно принято писать или звонить только в кризисных ситуациях, а другие вопросы лучше приносить на очную встречу. Консультации со специалистом, как правило, проходят один раз в неделю (за это время пациент успевает переварить новые знания и накопить вопросы для обсуждения). Тем временем бот-помощник работает без графика 24 часа семь дней в неделю.

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Григорий: Я уверен, рано или поздно мы начнём создавать сложные технологические продукты в области психологии, которые действительно помогут многим решить свои проблемы. Например, будем использовать метавселенную как инструмент для проработки глубоких личностных проблем. Мы мыслим картинками, многие импринты (опыт прошлого, убеждения) в голове можно визуализировать. Поэтому с помощью воссоздания травматической ситуации можно проработать глубокие переживания.

В чём минусы чат-ботов?

Технологии не помогут в индивидуальном подходе

Есть такое правило: «Психолог следует за энергией клиента». То есть работает с тем, что клиент приносит в терапевтическое поле, на встречу. Поэтому специалист может быть достаточно гибким, делать акцент на каких-то важных вещах и переводить их из бессознательной реакции клиента в осознанность. В чат-боте такое сложно реализовать.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

Это как поход в спортзал: тренажёр не сможет вам что-то ответить, а беговая дорожка просто покажет цифры, но ничего не скажет про технику выполнения упражнения. То есть тут результат полностью зависит от вас. Если же работа идёт с личным тренером, уже он будет следить за вами и корректировать тренировку. Разница ощутима.

Большая часть времени на консультациях — это наблюдение за поведением клиента, за его чувствами, эмоциями, состояниями

Григорий: Вовремя заданный вопрос: «А что вы чувствуете при этом? А почему для вас это важно?» — может изменить ход терапии и вывести осознание проблемы на новый уровень. Эмоции и чувства, умение с ними работать, обращать на них внимание в нужный момент — это не про компьютеры. Человека от технологий отличает эмоциональный интеллект.

Слова обладают определённой энергетикой, важно, как они сказаны, в каком контексте

Психолог помогает посмотреть на проблему со стороны. Насколько реально это сделать технологиями — есть сомнения. В чат-боте нет взгляда со стороны, человек всё равно остаётся один на один со своей проблемой. Нет и базового доверия, многие вещи между клиентом и психологом возникают на основе энергетики, доверия друг к другу. Какая может быть энергетика между телефоном и человеком?

Что в итоге?

Григорий: Я сам разрабатываю карточки самопомощи для ментального здоровья, поэтому думаю, что чат-боты – очень полезный и продуктивный инструмент. Но только при комплексном и системном подходе к своему здоровью. Виртуальные помощники могут быть эффективными при длительной терапии, когда человек уже погрузился в свою проблематику, что-то проработал, осознал и уже понимает основные принципы, на которых строится терапия, чувствует в себе внутреннюю опору.

Фото: istockphoto.com

Много лет говорили, что очные встречи в кафе с близкими будут вытеснены социальными сетями. Но мы по-прежнему общаемся вживую, потому что это совсем другие эмоции и энергетика. Лекция в университете, встреча с психологом в кабинете, чашка кофе с друзьями, прогулка по парку с любимым человеком — вряд ли смартфоны и искусственные интеллекты смогут заменить радость живого общения.