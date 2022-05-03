Даже полностью здоровому человеку не стоит злоупотреблять с овсом.

Названы заболевания, при которых нельзя есть овсяную кашу. Рассказывает нутрициолог

Овсянка — один из популярных завтраков у многих. Овсяные хлопья богаты микроэлементами, органическими кислотами и витаминами, благодаря чему оказывают благоприятное действие на работу всего организма. Но есть заболевания, при которых употребление овсянки стоит ограничить или полностью исключить её из рациона.

Овсянка — вкусный и полезный продукт, особенно для работы желудочно-кишечного тракта. Благодаря ферментам, которые содержатся в овсе, в желудке лучше усваиваются углеводы и витамины.

При хорошей переносимости злаков употребление овсяной каши улучшает состояние кожи и работу внутренних органов.

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Для полноценного завтрака выбирайте традиционные хлопья длительной варки. Овсянка быстрого приготовления менее полезна из-за способа обработки, после которой витаминов и клетчатки в крупе становится меньше, а углеводов — больше. Это приводит к неправильной регуляции обмена веществ.

Чем полезна овсянка

В состав овсянки входят линолевая кислота, лецитин, клетчатка, витамины группы В, а также А, Е, К и РР, натрий, калий, магний, кальций и железо.

Фото: unsplash.com/@natinati

Витамины группы В восстанавливают энергию, помогают бороться с лишним весом и улучшают работу сердечной мышцы. Магний необходим для улучшения работы сердечной и нервной систем, улучшает обмен веществ.

Согласно исследованиям, овсянка помогает замедлить воспалительный процесс, снижает уровень холестерина и нормализует артериальное давление.

Кому не стоит есть овсянку

Несмотря на большое количество полезных веществ, людям с некоторыми заболеваниями не рекомендуется есть овсянку или стоит ограничить её употребление.

Фото: unsplash.com/@susan_wilkinson

Во-первых, овсянка полезна в меру даже для здорового человека. При излишнем употреблении можно нанести больше вреда, чем получить пользы. Дело в том, что фитиновая кислота, входящая в состав овсянки, накапливается в организме и провоцирует вымывание кальция из костной ткани.

Во-вторых, овсянка не рекомендуется людям, страдающим целиакией — непереносимостью белка злаков. При этом заболевании ворсинки кишечника становятся неактивными и прекращают работать. Из-за этого питательные вещества перестают всасываться и поступать в организм.

Овсянка при целиакии нарушает работу желудочно-кишечного тракта, провоцируя синдром раздражённого кишечника. Заболевание проявляется болями в животе и нарушениями стула.

При повышенной чувствительности стенок желудка клетчатка, содержащаяся в овсянке, может вызвать вздутие и газообразование.

Фото: unsplash.com/@towfiqu999999

В-третьих, овсянка может нести вред и тем, у кого нет проблем с пищеварением и аллергий. Всё дело в сладких добавках в кашу. Например, коричневый сахар, мёд или кленовый сироп повышают калорийность и содержание углеводов.

Людям с диабетом необходимо быть особенно осторожными, так как из-за употребления сладкой каши может подняться уровень сахара в крови. Я рекомендую добавлять свежие или замороженные ягоды или немного свежих фруктов с низким гликемическим индексом.

Чтобы завтрак принёс максимальную пользу, дополните овсянку белком и полезными жирами. Например, приготовьте овсяноблин с кремом из кешью, добавьте к порции яйцо пашот и овощной салат.