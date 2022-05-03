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Вред овсяной каши, болезни, при которых запрещено есть овсянку, когда овсяные хлопья вредят организму

Названы заболевания, при которых нельзя есть овсяную кашу. Рассказывает нутрициолог
Ната Гончар
Названы болезни, при которых нельзя есть овсянку
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Даже полностью здоровому человеку не стоит злоупотреблять с овсом.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Кому и почему нельзя есть овсяную кашу?

Овсянка — один из популярных завтраков у многих. Овсяные хлопья богаты микроэлементами, органическими кислотами и витаминами, благодаря чему оказывают благоприятное действие на работу всего организма. Но есть заболевания, при которых употребление овсянки стоит ограничить или полностью исключить её из рациона.

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Овсянка — вкусный и полезный продукт, особенно для работы желудочно-кишечного тракта. Благодаря ферментам, которые содержатся в овсе, в желудке лучше усваиваются углеводы и витамины.

При хорошей переносимости злаков употребление овсяной каши улучшает состояние кожи и работу внутренних органов.

А о восьми продуктах, которые плохо сказываются на качестве кожи, рассказали в видео «Чемпионата».

Для полноценного завтрака выбирайте традиционные хлопья длительной варки. Овсянка быстрого приготовления менее полезна из-за способа обработки, после которой витаминов и клетчатки в крупе становится меньше, а углеводов — больше. Это приводит к неправильной регуляции обмена веществ.

Чем полезна овсянка

В состав овсянки входят линолевая кислота, лецитин, клетчатка, витамины группы В, а также А, Е, К и РР, натрий, калий, магний, кальций и железо.

Фото: unsplash.com/@natinati

Витамины группы В восстанавливают энергию, помогают бороться с лишним весом и улучшают работу сердечной мышцы. Магний необходим для улучшения работы сердечной и нервной систем, улучшает обмен веществ.

Согласно исследованиям, овсянка помогает замедлить воспалительный процесс, снижает уровень холестерина и нормализует артериальное давление.

Кому не стоит есть овсянку

Несмотря на большое количество полезных веществ, людям с некоторыми заболеваниями не рекомендуется есть овсянку или стоит ограничить её употребление.

Фото: unsplash.com/@susan_wilkinson

Во-первых, овсянка полезна в меру даже для здорового человека. При излишнем употреблении можно нанести больше вреда, чем получить пользы. Дело в том, что фитиновая кислота, входящая в состав овсянки, накапливается в организме и провоцирует вымывание кальция из костной ткани.

Во-вторых, овсянка не рекомендуется людям, страдающим целиакией — непереносимостью белка злаков. При этом заболевании ворсинки кишечника становятся неактивными и прекращают работать. Из-за этого питательные вещества перестают всасываться и поступать в организм.

Овсянка при целиакии нарушает работу желудочно-кишечного тракта, провоцируя синдром раздражённого кишечника. Заболевание проявляется болями в животе и нарушениями стула.

При повышенной чувствительности стенок желудка клетчатка, содержащаяся в овсянке, может вызвать вздутие и газообразование.

Фото: unsplash.com/@towfiqu999999

В-третьих, овсянка может нести вред и тем, у кого нет проблем с пищеварением и аллергий. Всё дело в сладких добавках в кашу. Например, коричневый сахар, мёд или кленовый сироп повышают калорийность и содержание углеводов.

Людям с диабетом необходимо быть особенно осторожными, так как из-за употребления сладкой каши может подняться уровень сахара в крови. Я рекомендую добавлять свежие или замороженные ягоды или немного свежих фруктов с низким гликемическим индексом.

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Чтобы завтрак принёс максимальную пользу, дополните овсянку белком и полезными жирами. Например, приготовьте овсяноблин с кремом из кешью, добавьте к порции яйцо пашот и овощной салат.

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