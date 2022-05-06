Качком быть так же плохо, как и толстяком — миф или реальность?

Все вокруг худеют, ведь скоро лето и надо быть в форме. Чтобы стройным и подтянутым гордо прохаживаться среди менее ответственных товарищей, завистливо косящихся на пресс кубиками и рельефные мышцы.

Некоторые идут дальше и в своём желании выглядеть спортивно записываются в «качки». Тягают огромные веса, превышающие их собственный, пьют протеин и аминокислоты, стимулирующие рост мышц. И вот уже «качок» щеголяет гигантскими бицепсами. Вроде бы цель достигнута, но что насчёт гибкости тела и психоэмоционального состояния?

Вероника Тюрина психолог-консультант в сфере межличностных отношений Рассказывает, почему любая крайность – будь то перетренированность или переедание – вредит организму.

Излишне накачанные спортсмены нередко сталкиваются с мышечными спазмами, и со временем гибкость тела ощутимо ухудшается. Дело в том, что «забитые» мышцы требуют регулярного массажа, что часто игнорируется под предлогом «перетерплю».

В итоге спазмы мышц становятся хроническими, нарушается ток крови: страдает кровообращение, ухудшается насыщение крови кислородом. Последствия могут быть самыми разными и проявляться даже в нарушении когнитивных способностей.

Фото: unsplash.com/@visualsbyroyalz

Вероника: Перетренированность также влияет на психику. Мышечный дисбаланс, а вместе с тем и ухудшение кровообращения создают тормозящий эффект. Появляются апатия, медлительность, сужается круг интересов, развивается зацикленность на своём теле и его параметрах. В будущем это может привести к депрессивным переживаниям и формированию невротических черт характера, расстройствам пищевого поведения, гормональным сбоям. Эмоциональный фон, как правило, в этом случае нестабильный.

Другая крайность «качков» – так называемые «толстяки» вне спорта. То есть люди с лишним весом или ожирением, которые принципиально не придерживаются здорового образа жизни: игнорируют физическую активность, переедают.

Рано или поздно это приводит к проблемам со здоровьем: избыточная масса тела нарушает сердечно-сосудистую систему, гормональную, опорно-двигательную, дыхательную. Внешний вид тучных людей редко радует их самих, что, как правило, рождает в них множество комплексов.

Фото: unsplash.com/@quincoetzee

Вероника: Известный миф о добром нраве толстяков – не более чем миф: в действительности у таких людей внутри очень много нелюбви к себе и, как следствие, нелюбви к окружающим. Дереализация (нарушение восприятия) и деперсонализация (расстройство самовосприятия личности) как психическая защита часто встречается у людей с избыточной массой тела, которые методом неосознанного самовнушения убедили себя, что с ними всё хорошо, их вес всего лишь чуть выше нормы, и это не страшно.

Худых людей они называют «бедными, несчастными, тощими, вечно голодными». Но на самом деле тучным людям бывает очень сложно посмотреть на себя объективно. Поэтому такие нередко обижаются, когда их называют «толстыми», воспринимая лишний вес как оскорбление.

Перекос в ту или иную сторону – будь то перетренированность или переедание – вредит организму. Крепкое здоровье и стабильная психика не знают крайностей, так как это чревато серьёзными последствиями.

Максимализм – это своего рода тюрьма, в которую загоняет себя человек в попытке убежать от себя, стать кем-то другим – не собой. Вместо того чтобы принять своё тело и работать с тем, что есть.