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Как выбрать хорошее по качеству шампанское, чтобы не поправиться

Как выбрать наименее вредное шампанское. Разбираемся с нутрициологом
Елена Доронкина
Как выбрать наименее вредное шампанское
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В составе напитка есть и полезные элементы.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания

Чем может быть опасно игристое вино и как его правильно выбрать?

Пожалуй, ни для кого не секрет, что алкоголь способен вызывать массу негативных последствий для организма: начиная от повышенного артериального давления и заканчивая более серьёзными проблемами со здоровьем. Шампанское — или игристое вино — такой же алкогольный напиток, как и другие, со своими противопоказаниями. Производят его из винограда, вызывая брожение вина в специальной ёмкости. А знаменитое название происходит от региона Шампань, который считается родоначальником напитка.

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Какие полезные вещества есть в шампанском?

В составе шампанского есть полезные элементы: фосфор, натрий, калий, кальций, магний, железо и витамины B и PP. А калорийность его составляет 88 ккал на 100 мл. Однако оно содержит газ, ускоряющий всасывание алкоголя в кровь, что чревато более глубоким опьянением, чем от других напитков.

Фото: unsplash.com/@alexandernaglestad

Кому нельзя пить шампанское?

В первую очередь шампанское нельзя употреблять тем, кто страдает от желудочно-кишечных заболеваний. Всё дело в пузырьках, которые заставляют пищеварительные ферменты вырабатываться в большем количестве, чем нужно. Это может привести к обострению панкреатита и гастрита.

Ещё один минус шампанского — оно способно вызвать изжогу и негативно повлиять на кислотный баланс желудка. Если у вас нет таких заболеваний, то помните, что этот напиток употреблять на голодный желудок нельзя — так можно разрушить оболочку пищевого тракта.

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Во-вторых, шампанское представляет опасность для нервной системы, так как оно не успокаивает мозг, а, наоборот, возбуждает его. В период эмоциональных переживаний, апатичного состояния, нервного напряжения шампанское не лучший вариант.

Фото: unsplash.com/@desertroseco

В-третьих, шампанское нельзя употреблять тем, кто сидит на диете и сбрасывает вес. Во время производства в него добавляется большое количество сахара, что вызывает жировые отложения и набор веса.

В каком шампанском меньше всего сахара?

Наименее сладким считается брют, так как сахар в него почти не добавляют. На первых этапах производства все игристые вина стоят в категории «экстра брют», а уже потом классифицируются по количеству сахара, как, например, полусладкое или сладкое. Поэтому брют в этом плане считается наиболее безопасным.

Фото: unsplash.com/@skylakestudio

Сколько шампанского можно выпить за раз без особого вреда для здоровья?

Даже в праздничной обстановке не рекомендуется употреблять больше двух бокалов шампанского за вечер.

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