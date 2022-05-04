Если ничего не предпринимать с неприятными ощущениями, ситуация только ухудшится.

Стресс провоцирует боли в теле. Что с этим делать, объясняет спортивный массажист

Максим Зезюкин спортивный массажист, член команды салона «Массаж на двенадцатом» Боли и зажимы в теле связаны со стрессом. Как это работает и что делать?

Ежедневно мы испытываем различные эмоции, и каждая из них — повод для возникновения стресса. Поэтому зажимы и триггерные точки всегда будут появляться в теле. Разберёмся, могут ли они пройти сами и как минимизировать их последствия для здоровья мышц.

Что такое триггерная точка

Триггерная точка — внутримышечный зажим, который накапливается со временем. В период стресса мы зажимаемся, и у всех это выражается по-разному — втянутые плечи, напряжение в шее, спазм в животе и т. д. Добавьте к этому состоянию физическую нагрузку, отсутствие растяжки, сидячую работу — и получим мышцу, в которую со временем перестают поступать кровь и кислород в нужном объёме. Чтобы восстановить норму, она начинает «тянуть» необходимые вещества из соседних тканей.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, формируется триггерная точка, которая приводит к боли в определённых участках организма — чаще всего это поясница, лопатки, шея.

Работа массажиста заключается в том, чтобы найти и расслабить эту точку, наладить полноценный обмен веществ и избавить от тянущей постоянной боли.

Стресс в мегаполисе — как избежать

Если вы живёте в большом городе, полностью избежать переживаний и тревог вряд ли получится. Загруженный трафик на дорогах, бесконечные дедлайны и встречи, отсутствие полноценного режима восстановления и бытовые задачи — всё это оказывает сильнейший накопительный эффект на тело. Многие о нём и не подозревают до определённого момента.

Фото: unsplash.com/@jasongoodman_youxventures

По личному рейтингу массажистов работа стоит на первом месте по получению стресса. Напряжение в общении с начальством, незакрытые задачи, звонки в неурочное время — с этим сталкивается, пожалуй, каждый офисный сотрудник практически ежедневно.

Что делать

Звучит до ужаса банально, но необходимо наладить режим восстановления. Многие считают, что спорт помогает в борьбе со стрессом — всё верно, но только отчасти.

Фото: unsplash.com/@kkalerry

Если у вас уже появился зажим, то, закачивая его, вы только усиливаете болевой процесс. Растяжка, ролики для миофасциального релиза, ипликатор Кузнецова, массаж — многие этим пренебрегают. А ведь это необходимые меры, если вы хотите жить полноценно и без постоянной боли в теле.

Как часто делать массаж

Оптимальный вариант — это прохождение массажа курсом хотя бы два раза в год. За первые несколько сеансов вам сделают диагностику, снимут напряжение в теле, и уже после пойдёт полноценная работа с мышцами, направленная на их восстановление. Тело становится расслабленным, нормализуются внутренние процессы обмена веществ. И болевые ощущения уйдут.