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Преимущества тренировки на свежем воздухе, бег на улице, все плюсы

3 преимущества бега на улице, о которых мы не задумывались
Маргарита Иванникова Александр Элконин
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Почему бегать на улице лучше?
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Пробежка на природе — это не только про красоту, свежий воздух и перезагрузку.
Почему бег на улице лучше, чем в зале?

Отвечает ультрамарафонец.

Уличные пробежки любят далеко не все, и кто-то даже с наступлением тепла отдаёт предпочтение беговой дорожке. Однако бег на природе намного эффективнее бега в тренажёрном зале. Почему? Сейчас расскажем.

<a href="https://www.championat.com/authors/5025/1.html">Александр Элконин</a>
Александр Элконин
ультрамарафонец, основатель и тренер бегового клуба ERA

Перенос беговых тренировок на улицу открывает целый мир новых возможностей.

Почему лучше тренироваться на улице: 5 преимуществ, которые даёт уличная тренировка Почему лучше тренироваться на улице: 5 преимуществ, которые даёт уличная тренировка
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Почему лучше тренироваться на улице

Одна из самых банальных причин заключается в том, что это просто приятно. Мы выходим на природу, вдыхаем свежий тёплый воздух, в парке шумят деревья и поют птицы. Такую пробежку можно считать полноценной перезагрузкой от текущих проблем. У нас снижается уровень стресса, психологическое состояние приходит в норму, солнце даёт нам витамин D. Но это далеко не единственные плюсы.

Фото: istockphoto.com

На улице мышцы работают больше

Уличные пробежки более эффективны из-за внешних факторов окружающей среды. Например, ветра и поверхности, по которой мы бегаем. Они могут помогать нам бежать или, наоборот, будут мешать.

Александр: При значительной скорости бега на улице энергозатраты вырастут из-за сопротивления воздуха.

Что касается поверхности, в зале мы бежим по ровному полотну, в то время как в парке нам приходится подстраиваться под землю или мощёную дорожку – со всеми ямками, холмиками и камешками под ногами. Из-за этого тело работает иначе.

Александр: Ещё одной причиной больших затрат энергии на улице может быть дополнительная работа мышц из-за поворотов, мелких неровностей и плохого сцепления опоры с подошвой обуви.

При беге на дорожке каждый шаг похож на другой. На природе всё совсем не так: каждая неровность заставляет мышцы работать больше, включая в работу и те, которые при беге в зале не были задействованы. Также за счёт нестабильной поверхности мы улучшаем способность сохранять равновесие и учимся ориентироваться в пространстве. Особенно это пригодится тем, кто планирует участвовать в соревнованиях.

Фото: istockphoto.com

На улице мы бежим быстрее

Темп бега на дорожке контролируется с помощью кнопок, на природе же никакой автоматизации нет. Мы стараемся преодолеть большое расстояние поскорее, поэтому темп бега увеличивается. На дорожке же мы просто бежим на месте, наматывая километры.

Александр: При одинаковом субъективном восприятии нагрузки, скорость бега на тренажёре значительно меньше, чем на стадионе. Видимо, в связи с отсутствием зрительного подтверждения движения при работе на тредмиле.

Фото: istockphoto.com

Мы можем бегать как хотим

В зале наш темп бега контролирует дорожка. А это не всегда хорошо для профессиональных спортсменов, готовящихся к стартам и особенно по трейлраннингу.

Александр: Почти все тренажёры сконструированы так, что и разгон, и торможение у них — из соображений безопасности — происходят плавно. Так что имитировать быстрый старт и резкую остановку на них невозможно.

Так же как и сменить направление движения: дорожка позволяет бежать только по прямой. Ещё один большой минус для спортсменов – невозможность быстро сменить угол наклона полотна. Тем более что тренажёр в основном только поднимается вверх.

Александр: Дорожки, имитирующие бег под гору, встречаются очень редко, и отрицательный уклон у них совсем небольшой. Поэтому тем, кто тренируется для соревнований по бегу по пересечённой местности, в горах, без бега на природе никак не обойтись.

Фото: istockphoto.com

Получается, на дорожке бегать не стоит?

Стоит. У тренажёра есть плюсы, которые очень ценны для некоторых видов беговых тренировок.

Александр: Например, беговая дорожка позволяет бежать строго с заданной скоростью, не ускоряясь и не замедляясь. Это важно в тренировках на длинные дистанции, когда вырабатывается целевой темп – скорость, с которой предстоит пробежать всю трассу на соревнованиях. Ещё тредмил может быть резервным вариантом для тренировки, которую не получается сделать на улице. Например, скоростную работу при температуре ниже -10-15℃ или в гололёд.

Фото: istockphoto.com

Беговой тренажёр оказывается хорошим подспорьем жителям равнин, которые готовятся к длительным подъёмам в горах. Выставив наклон 10% и скорость 10 км/ч, можно за час-полтора имитировать подъём на 1000 м. В городской черте Москвы набрать 1000 м можно, только 15-16 раз забежав на холм и спустившись с него. Мало у кого на это уйдёт меньше двух часов. А у жителей Санкт-Петербурга вообще в городе нет горок.

Для большинства опытных бегунов с наступлением весны тренировки однозначно переносятся на улицу. Начинающим спортсменам тоже есть смысл попробовать побегать на природе — это интереснее и разнообразнее. Беговую дорожку в фитнес-клубе лучше оставить для плохой погоды.

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