Аслан Ныров говорит, что российские би-бои и би-гëрлз – одни из сильнейших в мире.

«У нас все шансы на пьедестал». Тренер сборной по брейкингу — об Олимпиаде в Париже

Мы часто слышим фразу, что улица плохо влияет на воспитание и развитие. У многих в голове засел стереотип: за дверьми наших квартир только преступность, плохие компании и дурные привычки за гаражами. На самом деле всё иначе. На улице много творчества, музыки и спорта. Виды спорта, которые зародились там, теперь носят статус олимпийских. Но вернёмся к тому, что очень хорошо передаёт атмосферу андеграунда, эмоции и чувство свободы. Сегодня мы говорим о брейк-дансе со старшим тренером сборной и лидером команды Predatorz.

Словарь



Батл — дуэль, в которой два спортсмена определяют, кто из них лучший, с помощью танца.



Комьюнити — сообщество всех, кто вовлечён в вид спорта или субкультуру.



B-boy и b-girl — парни и девушки, которые занимаются брейкингом.

Танец с уклоном в творчество

Аслан Ныров старший тренер сборной России по брейкингу, лидер команды Predatorz Брейк-данс — это танец, уходящий своими истоками в уличную культуру хип-хопа. Зародился он в начале 70-х годов в Нью-Йорке. Сперва это были незамысловатые движения под «брейкс» — ломаную музыку диджеев тех лет. Поэтому его, собственно, и назвали «break» — ломать, ломаться. Изначально он назывался бибоинг — от слова b-boy (breakboy).

Сейчас брейк-данс принято называть брейкингом. Этот танец стал олимпийской дисциплиной и появится на Играх-2024 в Париже.

Естественно, войдя в спортивное движение, всем танцорам приходится привыкать к новым терминам и регламентам. Но при этом визуально и технически ничего не изменилось. У нас также остались все наши правила в батлах, ребята одеваются в удобную одежду, никто ничего не навязывает.

Все прекрасно понимают, что в первую очередь брейкинг — это танец с уклоном в творчество.

Аслан Ныров Фото: Дмитрий Тибекин

От дворовых площадок до статуса престижного спорта

Новость о том, что брейк попал в олимпийское движение, пришла к нам неожиданно. До сих пор точно не понятно, как это произошло. А потом стало известно, что Олимпийские игры наряду с нашим танцем взяли под своё крыло ещё и скейтбординг. Тем самым они показали, что готовы урбанизироваться.

Кроме скейтбординга и брейкинга в состав олимпийских дисциплин вошли ещё сёрфинг и bmx-фристайл. Соревнования прошли летом 2021 года в Токио.

Когда мы узнали, что вошли в Олимпийские игры, поняли – это наш шанс на новый глоток свежего воздуха для всего комьюнити.

В начале мнения разделились на «за» и «против». Но потом все осознали, что с переходом брейка в спорт, у нас появились новые возможности, задачи и цели. Образовались более крупные батлы, призовые увеличились, а система взаимодействия участников, тренеров и судей стала структурированной.

Фото: Дмитрий Тибекин

Российские би-бои и би-гëрлз – одни из сильнейших в мире

Да, мы вышли в мировой топ. Российские команды, такие как Predatorz и Top Nine, внесли свой вклад в поднятие статуса страны. Кроме них, есть много одиночных ребят, которые также внесли свою лепту в развитие.

Почему? На этот вопрос сложно ответить.

Просто мы страна с интересным менталитетом. У нас очень развито творческое начало, которое сочетается с большими физическими возможностями.

Фото: Дмитрий Тибекин

Будущее российского брейкинга

Сейчас брейкинг в России развивается довольно быстро и обширно. У нас около 60 регионов, в которых есть спортивные федерации брейкинга. Мы проводим порядка пяти-семи всероссийских и несколько региональных соревнований в год, два международных титульных, а ещё чемпионат и первенство России. Ещё мы организуем спортивные учебно-тренировочные сборы со сборной России по брейкингу.

Фото: Дмитрий Тибекин

Чего не хватает брейку

Брейк – довольно самодостаточный вид танца. В нём есть и физическая нагрузка, и творческая часть. Я бы не сказал, что ему как танцу чего-то не хватает.

Как спорту и соревновательной дисциплине, наверное, не хватает выездов за границу, чтобы не «остывать» и продолжать набирать полезный опыт в батлах.

Фото: Дмитрий Тибекин

Не стоит относиться к «улице» скептически. Увидеть плохое можно где угодно, поскольку это первое, что мы можем заметить. Но у уличной культуры есть и обратная сторона. Братство, чувство ответственности, поддержка и настоящие эмоции, которые не прикрывают маски. На улице все люди становятся такими, какие они есть на самом деле, и танцы — это один из способов самовыражения. Наверно, один из самых простых.